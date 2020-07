Barbosa: crisis económica no ha tocado fondo; en 2021 será más severa

La crisis económica ocasionada por la pandemia de covid-19 aún no ha tocado fondo y será más severa en 2021, aseguró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, durante su participación en la mesa de análisis en El Heraldo y La Silla Rota.

El mandatario abordó la gestión de la pandemia por parte de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; así como el posible surgimiento de su nombre en el caso Odebrecht; y la confrontación entre gobernadores y la federación.

"Todavía no tenemos la dimensión de los efectos de la crisis económica", dijo Barbosa señalando que los indicadores preliminares de órganos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son "de enorme preocupación".

"La crisis no terminará el 31 de diciembre próximo, el 2021 va a ser más severo" advirtió el gobernador, "no tenemos recaudación federal, es un milagro que sigamos recibiendo remesas, y la renta petrolera está muy baja".

Aseguró que la reducción de las prerrogativas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será de entre los 4 mil y los 9 mil millones de pesos, dependiendo el impacto de la pandemia.

Sin embargo, Miguel Barbosa recalcó que esta crisis no es consecuencia de una mala gestión del gobierno federal, sino es una consecuencia de la pandemia a nivel mundial.

"Una economía que esta pandemia afectó, no en México, sino a nivel mundial. No se trata de una estrategia federal fallida, no, ningún gobierno podría haber hecho cosas diferentes para tener una economía floreciente en medio de la pandemia".

Para Barbosa, la simple apertura de comercios e industrias no traerá automáticamente la reactivación económica, por eso dijo, dicha reapertura tiene que ser con calma.

"Mientras no haya una vacuna, tenemos que seguir con las medidas de protección, de lo contrario podemos llegar a un descontrol de la pandemia y desbordamiento de los sistemas de salud e incluso a un desgobierno", dijo el gobernador.

"YO TENGO MIS DATOS Y MI SEMÁFORO"

Al ser cuestionado sobre la gestión de López-Gatell ante la pandemia y el desacuerdo que varios gobernadores, incluidos morenistas, con el subsecretario, Barbosa respondió que él tiene sus propios datos, semáforo y seguimiento en Puebla.

Sobre las discrepancias entre estados y la federación por los datos sobre la pandemia del coronavirus, Barbosa recalcó: "yo tengo mis propios datos, mi propio semáforo, mi seguimiento a mis seis regiones poblanas, son coincidentes en lo general con la federación, pero no son los mismos.

Y advirtió que López-Gatell no es la federación. La federación hace un estimado con los datos de los estados conforme a valores y forman los colores del semáforo.

"Si me dices que Puebla es naranja para reactivar la economía, yo digo no, es rojo".

Ante presiones de empresarios y cúpulas industriales, el gobernador de Puebla indicó que muchos de sus decretos van a "contrapelo" de la federación. "Y no por eso me descoordino", indicó, al recalcar que en Puebla no hay condiciones de una reactivación económica.

El 7 de agosto, agregó, nos reuniremos con un grupo de empresarios y veremos si abrimos un tercio del estado; si no hay condiciones, no. "Espero sí pero que si las haya y abramos de manera ordenada".

"Ese tema de la contradicción entre la federación y los estados sobre números, no es mi problema en Puebla porque yo mis decisiones las tomo yo en Puebla", sentenció.

Varias de las medidas que su gobierno implementó desde el inicio de la pandemia, aseguró, contravenían a las del gobierno federal.

"Contra la pandemia emití 20 decretos como el uso obligatorio de cubrebocas, desde el 13 de abril, muchos de ellos están a contrapelo de la Federación, no por eso me descoordino"

Recordó, además, que los datos expuestos por el Gobierno Federal sobre la pandemia vienen de los estados, no se generan por sí solos, dijo.

Sobre la pandemia en Puebla, el gobernador indicó que se encuentra en semáforo rojo y prevén, si así lo permite la situación, que se abra una tercera parte del estado el próximo 7 de agosto.

CASO LOZOYA: EL SHOW APENAS COMIENZA, YO ESTOY LIMPIO

La extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), provocó el surgimiento de señalamientos sobre legisladores que fueron sobornados para aprobar la Reforma Energética, entre ellos apareció el nombre de Miguel Barbosa.

Al respecto, el gobernador de Puebla rechazó los señalamientos y recordó que él votó en contra de la reforma y de la mayoría de las llamadas "reformas estructurales" de Enrique Peña Nieto.

"Yo estoy limpio", dijo Barbosa, "Se dijo que un asesor mío había hablado a las oficinas de Lozoya para que le diera dinero y se lo entregaron, pero sin decir nombre o descripción alguna sobre ese supuesto asesor".

Dijo que no tuvo ningún trato con el exdirector de Pemex y que no metería las manos al fuego por ningún político.

"(El caso Lozoya) un asunto de corrupción que debe de esclarecer, así como todos los que participaron. Sii el principal responsable es Lozoya, pues vayan por Lozoya, si es Peña, pues Peña; si fue Videgaray, vayan por Videgaray [...] El show apenas comienza".?

GOBERNADORES PANISTAS BUSCAN IMPULSO POLÍTICO RUMBO A 2024

"Los gobernadores panistas quieren aprovechar un impulso político, desde este escenario de la crisis de salud, con vistas al 2024", aseguró Barbosa sobre la confrontación de los mandatarios de oposición con el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en la reforma del Pacto Fiscal.

Un claro ejemplo de eso, dijo, es la posición de los gobernadores priistas, "como no ven que pueden regresar (a la presidencia), tienen otra posición".

El gobernador de Puebla recordó que, desde que él era primero, Diputado Federal y luego Senador de la República, se discutía la reforma al Pacto Fiscal.

Barbosa destacó que el presidente está dispuesto a discutir el tema, pero no en este momento, cuando hay una crisis de salud.

"El presidente ya les dijo hablamos el tema, tengamos madurez para abordar el tema, pero no en este momento, este es el momento de la unidad nacional".

¿HABRÁ GRITO EL 15 EN PUEBLA?

El gobernador de Puebla afirmó que aunque no se convoque, la gente va a salir, se va a reunir la gente para dar El Grito.

"Si se reúne y no estoy, alguien va a dar el grito y así va a pasar en el país... La gente va a gritar sola, sola", advirtió Barbosa.

AMLO NO SUSPENDERÁ LOS FESTEJOS PATRIOS

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, hasta ahora, se mantiene la celebración del grito y el desfile de la Independencia de México, a celebrarse el 15 y 16 de septiembre.

Esta mañana, el mandatario mexicano aseveró que la celebración se llevará a cabo respetando la sana distancia y con la participación de al menos 500 personas, quienes se distribuirían en la plancha del Zócalo, con la propuesta de que utilicen antorchas, para enviar el mensaje de que sigue encendida la "llama de la esperanza", dijo.

Aún cuando falta un mes y medio para la celebración de la Independencia de México, los 16 alcaldes de Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México anunciaron que cancelarán los festejos patrios, para evitar la propagación del covid-19 entre la población, por lo que estas localidades se convierten en las primeras en el país en suspender estos actos.