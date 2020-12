Banxico alerta riesgos en reforma; EU advierte beneficio a narcos

Alejandro Díaz de León, titular de Banco de México, alertó a diputados federales de los riesgos que existen sí aprueban sin cambios, la minuta que envío el Senado y en la que se obliga a Banxico a adquirir moneda extranjera en efectivo porque el Senado expuso que esto beneficia la economía de familias migrantes y turistas.

En tanto, el fiscal de Estados Unidos, William Barr, advirtió que nos preocupa la legislación que actualmente se encuentra en el Congreso mexicano, que tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Esto haría menos seguros a los ciudadanos de México y Estados Unidos. La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales contra los que luchamos juntos.

El gobernador del banco central afirmó que la medida pone en riesgo la banca mexicana al adquirir moneda extranjera improductiva que no sirve para las reservas internacionales; y agregó que eso podría afectar la relación con Estados Unidos "ya hemos recibido una opinión de preocupación de una autoridad estadounidense al respecto", dijo.

Banxico explicó -durante dos horas y media- que lo que el Senado aprobó le obliga a comprar a las instituciones de crédito, todas las cantidades de billetes y monedas extranjeras que estás capten y no puedan repatriar a su país de origen; precisó que, aunque la intención busca beneficiar a quienes reciben billetes y monedas extranjeras a través de remesas en efectivo y a quienes se dedican a actividades turísticas, esto representa sólo el 1% del total de las remesas que se envían a México (200 mdd de enero a septiembre 2020) ya que el 99% restante llegan se envía mediante transferencias electrónicas (29.9 mil mdd en el mismo período).

El gobernador argumentó que de aprobar la minuta sólo una institución bancaria, de un total de 50, se vería beneficiada, "sólo una institución de crédito ha acumulado más de 10 mdd en sus existencias... Es un problema particular en una institución y es de origen relativamente reciente, no consideramos que es un problema generalizado de la banca mexicana", subrayó.

Las demás instituciones han sido capaces de exportar divisas, de modo que no han conservado excedente en su posesión

Sin ofrecer nombres en específico, en los últimos días trascendió en la prensa que dicho banco es Azteca de Grupo Salinas, relativamente cercano a la 4T.

En días recientes autoridades financieras señalaron que la medida favorece también, indirectamente, a grupos del crimen organizado para el lavado de dinero. Por lo que De León sugirió que, ese banco beneficiado, "debe resolver esa problemática mediante el restablecimiento de operaciones de corresponsalía; y no obligando al Banco Central a comprar lo que ellos no pueden distribuir... Se corre el riesgo de que ninguna contraparte quiera aceptar los billetes y monedas que Banxico adquiera de otras instituciones". Y precisó que, aunque en este momento no existe como tal un caso de riesgo por lavado de dinero, no modificar la minuta del Senado abre la puerta a ser clasificado como sistema de alto riesgo. Agregó que también se pone en riesgo acuerdos celebrados con autoridades financieras internacionales y eso "traería como consecuencia acciones restrictivas de estos a México".

VIOLACIÓN A SU AUTONOMÍA

Entre otros argumentos, Banxico expuso a los legisladores que la minuta del Senado "equivale a definir y decidir en qué activos específicos debe invertir el Banco Central y en qué proporción, es equivalente a dar un mandato al Banco Central de adquirir activos particulares que no son útiles para sus operaciones".

En sustitución, De León propuso otras medidas: poner a disposición de los bancos el uso de una plataforma tecnológica que permita verificar la información para advertir riesgos de lavado de dinero; crear un consejo en que participe la Secretaría de Hacienda sobre el tema; y/o modificar la ley del Banco de México para permitirle llevar a cabo operaciones de financiamiento con instituciones de banca múltiple que estén imposibilitadas a colocar en el país de origen la moneda extranjera que capten como consecuencia de los servicios que brindan.

¿Y que dijeron los legisladores?

La bancada panista sugirió pedir la opinión de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. "Parece que esto es un problemón, hemos hecho un pronunciamiento que estamos de acuerdo con la reforma, tenemos voluntad política de que esto se resuelva. Hay que ver qué hacemos", señaló el diputado José Trejo. Por su parte el diputado por Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, preguntó cuál es la postura de la Junta de Gobierno de Banxico. De León respondió que los comunicados que emitió Banxico sobre los riesgos que implica esta medida, fueron revisados y autorizados por su Junta de Gobierno.

Lamentable que se hayan aprobado en el Senado reformas a la Ley del Banco de México que ponen en riesgo a las reservas internacionales y que atentan contra la autonomía del Banco de México. Espero que en la Cámara de Diputados se corrija esta situación. — Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) December 10, 2020

Los diputados querían saber, en caso de avalar la minuta, de qué tamaño es el riesgo de que ocurran operaciones ilícitas. "Nadie puede decir que es imposible, aunque sea poco probable el riesgo persiste... Pero esa probabilidad no es cero. Sí persiste el riesgo y lo estamos concentrando en el lugar menos idóneo que es el balance más grande del país, tenemos en nuestro activo 194 mil mdd en reservas internacionales", señaló. Y aseguró que la medida no puede ser considerada como una de las mejores prácticas en el sistema financiero internacional. "Todo lo contrario... Por eso estamos haciendo esta reflexión con ustedes" y advirtió que habría consecuencias secundarias.

"Nos ha costado décadas tener una banca sólida, capaz de resistir choques como el de este año y que esté integrada a los mercados del exterior", dijo; al mismo tiempo reconoció la importancia económica de las remesas de migrantes en el extranjero; pero "los atajos para problemas complejos terminan por resultar en dolores de cabeza muy profundos afectaciones significativas", concluyó.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas del PAN, anunció que el lunes sostendrán otra reunión con la Asociación de Bancos de México, así como algunas instituciones bancarias interesadas en posicionarse sobre el tema. El martes es el último día que sesionarán los diputados federales.

(MJP)