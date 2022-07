Banco del Bienestar: "Asaltos", créditos vencidos, préstamos fantasma... detecta la ASF

"Asaltos" y "robos", créditos vencidos, supuestos préstamos a empleados, faltantes en caja, así como la supuesta contratación de trabajadores "fantasma" a través de outsourcing, son algunos de los motivos por los que Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), reporta pérdidas por 653 millones de pesos.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalla que las inconsistencias millonarias fueron detectadas a través de una revisión a la cuenta pública del año 2018. De acuerdo con la auditoría 73-GB, las irregularidades se detectaron principalmente en cuatro rubros.

El primero de ellos es la cartera vencida de 562 mil 477 créditos por un monto de 133 millones 400 mil pesos. La revisión hecha por los auditores indica que la mayoría de los préstamos que se adeudan se efectuaron entre los años 2014 y 2017 a personas de escasos recursos a través del otorgamiento de créditos de entre 500 pesos a dos mil 500 pesos, con una tasa del 9.9% a un plazo de tres años, según el Programa Integral de Inclusión Financiera para Beneficiarios de Programas Sociales (PROIIF).

"Al cierre del ejercicio 2018, la cartera vencida del PROIIF se integró por 562,477 créditos por 133,400.4 miles de pesos, que representaron el 46.7% de la cartera vencida del banco, de los cuales 556,219 créditos por 121,795.4 miles de pesos, se otorgaron de 2014 a 2017, y 6,258 préstamos por 11,605.0 miles de pesos, se formalizaron en 2018".

Al solicitar información de las gestiones que se realizaron para recuperar los montos, Banco del Bienestar informó que algunas de las personas que entregaron documentos para darse de alta en PROSPERA para acceder a los créditos, se dieron de baja, por lo que no se pueden cobrar los adeudos.

Se identificaron acreditados que se dieron de baja del padrón de beneficiarios del programa Prospera, lo que impidió la dispersión de recursos a las cuentas de dichos acreditados y, por consiguiente, BANSEFI no puede cobrar las obligaciones de pago correspondientes

Otro de los motivos por lo que no se han recuperado los recursos que fueron prestados a las personas incluidas en programas sociales, es porque los registros de alta que realizó BANSEFI, hoy Banco del Bienestar, están incompletos.

Con la documentación proporcionada por BANSEFI se identificaron oficios en los que se solicitó a la entonces Coordinación Nacional del Programa PROSPERA que identificara los créditos vencidos que han causado baja del padrón de beneficiarios; la coordinación respondió que la información proporcionada por BANSEFI está incompleta y presenta diversas inconsistencias, por lo que no se conoce el detalle de los beneficiarios que contrataron y dispusieron algún producto del PROIIF

También se detectaron inconsistencias en "descuentos o disposiciones de productos aplicados sin contrataciones autorizadas, así como transacciones repetidas en contrataciones y disposiciones. Productos contratados sin confirmación de entrega de la tarjeta bancaria del PROIIF. Importes incorrectos de créditos básicos y del paquete de beneficios adicionales, así como números de contratos o cuentas de ahorro y créditos repetidos".

Otras irregularidades son: "créditos con saldos finales mayores a los saldos iniciales, cobros incorrectos del paquete de beneficios adicionales y disposiciones de ahorro programado rechazadas. Cancelaciones solicitadas por las familias beneficiarias que continúan aplicando descuentos".

ROBAN 78 MILLONES DE PESOS EN 74 ASALTOS

El informe de la Auditoría Superior de la Federación también detectó pérdidas por 78 millones 175 mil pesos por 74 "robos" o "asaltos" supuestamente cometidos entre los años 2014 y 2018.

"Asaltos y robos sin informe: su saldo por 78,175.1 miles de pesos, se originó por 46 eventos por 50,501.6 miles de pesos registrados de 2014 a 2017, el 64.1%. En 2018, se reconocieron 28 asaltos por 28,047.8 miles de pesos, el 35.9%, de éstos, BANSEFI proporcionó las denuncias correspondientes".

Los hallazgos reportados por el personal de la ASF refieren que las autoridades realizaron las gestiones para recuperar el dinero a través de las aseguradoras, sin embargo, hasta el momento no se han entregado los montos.

"En relación con los 46 eventos por 50,501.6 miles de pesos registrados de 2014 a 2017, BANSEFI informó que la Dirección de Recursos Materiales administra la fianza y póliza con las cuales se efectúa la reclamación correspondiente ante la aseguradora; sin embargo, no se han reflejado recuperaciones".

PECULADO CAUSA PÉRDIDAS POR 25 MILLONES

En un tercer apartado, el informe menciona que se detectaron pérdidas por 25 millones 777 mil pesos por 141 casos de peculado cometidos por trabajadores de la institución que retiraron dinero de los clientes.

"Responsabilidades. Esta partida por 25,777.7 miles de pesos, se generó por 141 casos de peculado (malversación de fondos públicos) cometidos por empleados de la red de sucursales mediante retiros indebidos a las cuentas de los clientes".

Los auditores detectaron que entre los años 2014 y2017 se reportaron 51 retiros indebidos por 20 millones 322.5 mil pesos, lo que equivale al 78% de los casos identificados. Mientras que en 2018 se reportaron 90 casos de peculado por un monto de cinco millones 455.2 mil pesos.

BANSEFI proporcionó los oficios emitidos por la Dirección de Sucursales, mediante los cuales se enviaron los expedientes con la documentación de las reclamaciones y solicitó la entrega de los montos, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho la entrega.

Respecto de los 51 casos de peculado por 20,322.5 miles de pesos registrados de 2014 a 2017, BANSEFI informó que la Dirección de Recursos Materiales administra la fianza y póliza con las cuales se efectúa la reclamación correspondiente ante la aseguradora; sin embargo, no se han reflejado recuperaciones al 31 de diciembre de 2018

En el caso de 575 mil pesos la aseguradora determinó que las reclamaciones son improcedentes, porque en dos casos por 103 mil pesos no existieron elementos para demostrar la presunta responsabilidad del empleado.

"En dos casos por 386 mil pesos caducó la obligación garantizada, ya que los cuenta habientes reclamaron de uno a dos años después de que terminó la vigencia de la póliza, y en tres de ellos por 84.9 mil pesos, los documentos indispensables para realizar la reclamación no se presentaron en tiempo y forma, en incumplimiento del Capítulo II. ´Normativa´, numeral 2.2. ´Normativa de Robos´, numeral 2.2.1.1. ´Políticas´, tema ´A través de las Subdirecciones Divisionales´ BANSEFI, vigente durante 2018".

LES FALLAN LAS CUENTAS... SE PIERDEN 1.9 MDP

Una de las inconsistencias más irreales que se incluyen en la auditoría es el faltante de un millón 939 mil pesos, dinero que se extravió de las cajas.

Faltante caja sucursales por 1,939.0 miles de pesos. De 2014 a 2017, se registraron 150 casos por 970.4 miles de pesos, y en 2018 se presentaron 223 eventos por 968.6 miles de pesos, de los cuales no se acreditaron las gestiones realizadas por el banco para recuperar esta cuenta

BANSEFI justificó el robo por las operaciones diarias en su red de sucursales en las cuales se incluyen a clientes de diferentes programas sociales que se atienden. Para recuperar el dinero, la institución informó que se contrató una póliza, "la cual cubre conductas ilícitas atribuidas a sus empleados, quienes cuentan con un plazo de 30 días naturales, contados a partir del descubrimiento del ilícito, para presentar su aviso previo de reclamación".

"Asimismo, BANSEFI informó que para recuperar estos recursos solicita la aclaración a las sucursales para que realicen la comprobación y, en su caso, reintegren el dinero faltante; en casos excepcionales, se solicita el descuento vía nómina a la Dirección de Recursos Humanos; sin embargo, no se acreditaron las gestiones realizadas por el banco para recuperar esta cuenta".

PAGAN 299 MDP POR EMPLEADOS FANTASMA

Durante la revisión de los contratos realizados por la institución, el personal de la Auditoría Superior de la Federación detectó que en 647 contratos por 299 millones 195 mil pesos no se tienen documentos que comprueben que las personas laboraron en la dependencia.

Además, el pago por la prestación de los servicios, es 51% mayor que el entregado el año anterior, según los resultados obtenidos por los auditores.

"En relación con el monto pagado por 299,195.7 miles de pesos, se identificaron 647 personas en la nómina denominada Corporativo, que representaron el 33.0% de los 1,956 determinados como promedio anual, es decir, que una persona de cada tres contratadas por outsourcing laboró en el corporativo del banco, en tanto que los dos restantes laboraron en actividades inherentes al programa PROSPERA. Además, el monto pagado se incrementó en 101,020.8 miles de pesos, el 51.0% respecto del año anterior por 198,174.9 miles de pesos, que correspondieron a un promedio anual de 333 personas contratadas por outsourcing que laboraron en el corporativo durante 2017".

Al solicitar información sobre los trabajos realizados por las 647 personas, la institución no fue capaz de entregar documentos para respaldar las actividades que realizaron los empleados de las empresas Consorcio Empresarial Adper, S.A. de C.V.; Global Intermex, S.A. de C.V.; Intermex Comercializadora Internacional, S.A. de C.V., e Impulsora Quebec, S.A. de C.V.

"No se justificó su contratación, ya que incluyeron actividades iguales o similares a las que realiza el personal de estructura de BANSEFI; además, no se presentó evidencia documental o de otra naturaleza de las actividades realizadas por el personal contratado por lo que no se acreditó su prestación o ejecución".