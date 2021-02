Bancada del PAN denuncia a López-Gatell por discriminación

La bancada del PAN denunció al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la secretaria de la Función Pública, tras el choque que hubo entre ambas partes durante su comparecencia ante integrantes de la Junta de Coordinación Política y un grupo de senadores sobre las acciones en materia de salud, tomadas en esta pandemia.

La senadora Alejandra Reynoso presentó una queja por discriminación; y en el segundo, por faltas administrativas al código de ética. En comunicado de prensa la bancada azul señaló que ambas constituyen violencia política de género.

La senadora Josefina Vázquez Mota explicó en entrevista que López-Gatell olvidó durante esta comparecencia, que los legisladores no pueden ser reconvenidos en sus opiniones. Y señaló que la actitud con que se manejó “corresponden al abuso de poder, el tono de sus respuestas en general se dio el lujo de decir si las preguntas eran de buena voluntad o de gobierno neoliberal, cuando un senador no puede ser reconvenido”.

Las y los @SenadoresdelPAN, presentamos una carta a la Mesa Directiva, por su omisión a las agresiones a nuestra compañera @WeraReynoso, por parte de @HLGatell.



No toleraremos violencia política ni evasiones de los funcionarios, quienes tienen la obligación de rendir cuentas. pic.twitter.com/8CIYXnhUU0 — Mauricio Kuri (@makugo) May 28, 2020

“Un senador representa la voz de muchos ciudadanos, he visto muchas comparecencias, pero esta tuvo particularidades. Un autoelogio que duró como tres horas, intolerancia a cualquier crítica incluida esta preocupación de que lo han dicho expertos internacionales para realizar más pruebas en México. Y él aprovechó para responder a la senadora cuando ella no tenía ya derecho a réplica. Él debe tener un compromiso por responder, no por agredir”, afirmó.

Vázquez Mota dijo también que la bancada solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, que la Mesa Directiva emitiera un posicionamiento contra la misoginia, pero no han tenido respuesta.

“Y hay una carta con la firma de 45 senadores y senadoras exigiendo una disculpa pública a la senadora Alejandra Reynoso. Nos parece grave que estos cuestionamientos lo único que merezcan es desprecio y descalificación de un funcionario, y que esta pandemia del autoritarismo continúe. Cuando hablamos con Monreal yo no diría que nos dio la razón, escuchó nuestros planteamientos y puntos de vista y nosotros los suyos y se acordó seguir hablando del tema la próxima semana. Pero las denuncias ahí están”.

(Sharira Abundez)