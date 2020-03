Baltasar Garzón "la tiene difícil" con caso Lozoya: AMLO

El abogado Baltasar Garzón "la tiene difícil" con la defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex que está detenido en España por el caso Odebrecht, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, pues yo no me puedo adelantar a eso; digo, la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín", lanzó en conferencia mañanera.

López Obrador recordó que el exmagistrado fue el encargado de juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet e indicó que posiblemente también asesora al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

"Fue el juez que juzgó a Augusto Pinochet, esto lo tengo que manejar con cuidado porque hasta las palabras; de por sí los conservadores están molestos, si digo dictador, ya lo dije. Me enteré en los últimos tiempos que estaba también, no sé si sea cierto, que estaba asesorando al presidente Evo Morales", comentó.

Ayer se dio a conocer que Baltasar Garzón formará parte de la defensa de Emilio Lozoya en España, quien busca no ser extraditado a México por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Esto cae en la esfera de lo particular, él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas, es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar", agregó.

(Luis Ramos)