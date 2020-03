Baltasar Garzón: de ordenar la detención de Pinochet a defender a Lozoya

Baltasar Garzón, abogado y exjuez español, asumirá la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en Espala.

El periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula informó que el controvertido abogado será quien defienda al exfuncionario acusado de delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Garzón también coordina la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange; ganó fama internacional por ordenar la detención del dictador Augusto Pinochet y fue defensor del expresidente Lula da Silva.

Ahora defenderá a Lozoya, detenido el pasado 12 de febrero en Málaga, España, por la Interpol y la policía de ese país.

Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en la localidad jiennense de Torres. Segundo de los cinco hijos del agricultor y posteriormente empleado de gasolinera Ildefonso Garzón Cruz. Actualmente una calle de Torres lleva el nombre del jurista. Estudió en los seminarios de Baeza y de Jaén, pero poco después, abandonó los estudios eclesiásticos.

La familia se trasladó a Sevilla, donde Baltasar Garzón se licenció en Derecho por la Universidad de la capital andaluza en el año 1979. Después de superar las oposiciones con el puesto número 11 de un total de 51 aspirantes, comenzó su carrera judicial el 13 de febrero de 1981 en el juzgado de Valverde del Camino, provincia de Huelva. Unos meses antes, en noviembre de 1980, contrajo matrimonio con María Rosario Molina, con la que tiene tres hijos.

Accedió en 1980 a la carrera judicial aprobando la oposición a Juez de 1ª Instancia e Instrucción con el número 11 de su promoción. En Febrero de 1981 fue nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Valverde del Camino (Huelva).

El 29 de julio de 1981 fue nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén). En Julio de 1983 obtuvo el ascenso a Magistrado. Su primer destino fue Vitoria (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vitoria (Álava) El segundo, en noviembre 1984, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Almería. En Febrero de 1987 se le nombró inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial para todos los Tribunales de Andalucía.

En febrero de 1988, llegó como titular al Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional. Sus competencias eran las marcadas en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, más la de terrorismo. Desde este cargo, como uno de los cuatro jueces encargados de instruir causas contra el terrorismo y el narcotráfico, dictaría numerosos sumarios contra la organización terrorista ETA y varios casos importantes vinculados al tráfico de drogas, como las operaciones «Nécora» (1990), con la que desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña, y «Pitón» (1991), con la detención de los integrantes del llamado «clan de los Charlines», que «faenaban» en las costas gallegas.

En mayo de 1993, quedó en situación de servicios especiales en la carrera judicial, al presentarse como independiente en las listas del PSOE a las elecciones legislativas de ese año y obtener el acta de Diputado al Congreso por Madrid.

En Julio de 1993, fue nombrado Secretario de Estado-Delegado del Gobierno, para el Plan Nacional Sobre Drogas. Durante el tiempo que ocupó este puesto coordinó siete Ministerios y a las Consejerías correspondientes de las 17 Comunidades Autónomas de España con presupuesto propio, desarrollando una permanente tarea de coordinación con las organizaciones sociales y el Parlamento. Creó además una nueva estructura que ha estado vigente hasta 2005 y ha evolucionado consolidando la acción en la lucha contra el narcotráfico en el Ministerio del Interior.

Coordinó asimismo la política internacional del Gobierno en materia de drogas asistiendo a los organismos de la ONU en Viena y New York en cumplimiento de esa representación y firmando acuerdos bilaterales con otros países, como por ejemplo Alemania o Portugal, entre otros.

El 16 de Mayo de 1994, tras dimitir del cargo de Secretario de Estado y renunciar al acta de diputado, se reincorporó a su puesto como magistrado en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.

El 1 de marzo de 2005, como consecuencia de una licencia por estudios conferida por el Consejo General del Poder Judicial, se incorporó como Senior Fellow al Center on Law and Security, School of Law, de New York University, y, como Catedrático titular de la cátedra «Cultura y civilización español» en el King Juan Carlos I of Spain Center de New York University.

El 30 de Junio de 2006, regresa a su actividad como Magistrado-Juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El 16 de octubre de 2008, Garzón se declaraba competente para investigar los crímenes del franquismo en tanto que crímenes contra la humanidad, aunque poco después se inhibió en favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas de las víctimas. El sindicato ultraderechista Manos Limpias, presentó una querella contra Garzón por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho), denunciando que se había extralimitado en sus competencias en la investigación del franquismo. En mayo de 2009, el Tribunal Supremo la admitió a trámite y después también admitió otras dos querellas de Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.

En 2010 a causa de la apertura del juicio oral llamado de la Memoria Histórica, fue suspendido en sus funciones.

El 23 de mayo de 2010 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya le designó Consultor externo.

El 20 de mayo de 2011 se le nombra Consultor externo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia.

El 7 de julio de 2011, se integró en el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa.

En Noviembre de 2011, comenzó su labor de coordinador de la Veeduría internacional sobre el proceso de reforma de la Función Judicial en Ecuador, hasta enero de 2013.

Garzón preside la Fundación FIBGAR, organización pro Derechos Humanos y jurisdicción universal, cuya sede también está constituida en Madrid. La Fundación tiene en la actualidad programas en desarrollo en España, Argentina, Colombia y México.

Dirige el bufete ILOCAD SL. (International Legal Organization for Cooperation and Developement), con sede en Madrid. En este marco, entre otros asuntos, coordina la defensa internacional, pro bono, de Julián Assange y Wikileaks.

(Mauricio Oblea)