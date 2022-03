¿Ayudó Zedillo a AMLO? Ahora, chocan ambos

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió una vez más en contra del exmandatario Ernesto Zedillo en un duelo de señalamientos, aunque cabe aclarar que el priista nunca se ha referido de manera directa al tabasqueño.

LA HISTORIA DE ZEDILLO Y AMLO EN LA ELECCIÓN DEL 2000

Hay una duda de si fue Zedillo quien ayudó a AMLO durante la elección del 2000, pues partidos de oposición y de manera interna en el PRD rechazaban la candidatura de López Obrador a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, pero luego todo dio un giro con la impugnación de la propia oposición, de acuerdo a un documento de la UNAM, publicado por Andrés Téllez Parra, quien analiza aquel momento de la historia del país.

Pablo Gómez, quien hoy es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Demetrio Sodi, se opusieron de manera interna a la candidatura de AMLO por no cumplir con los cinco años de residencia en la capital del país, lo cual es un requisito que la ley estipula para poder aspirar un cargo público.

Gómez y Sodi presentaron en su momento una queja ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, este antecedente fue usado posteriormente por partidos de la oposición para impugnar la candidatura del tabasqueño.

El entonces diputado Pablo Gómez fue quien más insistió en el incumplimiento de requisitos de López Obrador y soltó una frase en una entrevista, tras haber sido rechazado su recurso de apelación ante la comisión perredistas ya citada: "hay muere en lo que hace a la situación interna del partido, pero si él (López Obrador) gana la candidatura a la jefatura de gobierno capitalino se vuelve una catástrofe, porque no se puede demostrar lo indemostrable".

Luego vino la campaña y la oposición, en la que terminó inmiscuido el presidente Ernesto Zedillo, impugnó con los mismos argumentos la candidatura de López Obrador, sin embargo, esto terminó por ser contraproducente al convertir al tabasqueño en víctima del sistema, lo que lo potenció aún más para ganar la elección capitalina.

LA SALIDA DE PABLO GÓMEZ DE LA JORNADA POR CASO AMLO EN 1999

Bajo el título "Deja Pablo Gómez La Jornada", se publicó el martes 16 de noviembre de 1999, la carta de renuncia del perredista al diario.

Pablo Gómez, quien ahora ocupa un importante puesto en el gobierno de López Obrador, aseguró que su renuncia era por la censura a su colaboración del viernes 12 de noviembre, que trataba el tema de la falta de requisito constitucional de residencia de AMLO para ocupar el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México.

En la misiva, Gómez le dice a la directora del diario, Carmen Lira, que "la materia del artículo es para mí lo de menos, aunque para ti probablemente fue decisivo en la determinación que tomaste. No puedo admitir la censura política, pues toda mi vida he luchado contra ella. No puedo avalar tampoco que en La Jornada se pueda opinar de los procesos internos de otros partidos, pero se censure un escrito sobre el proceso preelectoral interno del PRD. El periodismo que defiendo es otro".

Destacó que por lo años de conocerse este acto de censura lleva implícito su expulsión del periódico, pues Lira sabía que el diputado no admitiría una acción así.

"Me duele mucho dejar La Jornada, a la que ayudé a nacer con todas mis fuerzas, en la que colaboré durante tantos años, la que he defendido como un espacio periodístico promotor de la democracia, en la que he sido durante años miembro de su Consejo de Administración, donde trabajé en algunas funciones cotidianas de intenso aprendizaje al lado de muchas personas entusiastas, honradas y profesionales", lanzó.

LOS DICHOS RECIENTES ENTRE AMLO Y ZEDILLO

En marzo de 2021, durante su participación en el diplomado de Programa Política de Drogas presentado por el CIDE, Zedillo manifestó que los gobernantes no llegan al poder para dar gusta al costo que sea a la opinión pública.

Señaló que la función de quien llega al poder público es hacer un servicio público y ver por el interés de la ciudadanía

"Uno no llega al poder público para satisfacer a cualquier costo a la opinión pública. Uno llega al poder público para hacer un servicio público y ver por el interés de la ciudadanía", dijo Zedillo.

Ayer jueves, el expresidente Zedillo volvió a hacer una referencia sobre el gobierno lopezobradorista en el foro virtual "Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica", organizado por la consultora NTT Data.

Ernesto Zedillo comentó que Latinoamérica padece de gobernantes populistas e ineptos, que han obstaculizado el crecimiento o desarrollo social y económico de sus países.

"Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida, gracias a la democracia que aunque dañada aún tenemos, de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos", lanzó.

Por su parte, el presidente López Obrador respondió en enero de 2022, ante una publicación de Milenio, que es "completamente inmoral" que Zedillo haya sido contratado por Citigroup y haya obtenido ingresos por 3 millones de dólares como integrante del consejo de esta empresa estadounidense.

El mandatario mexicano comentó que este tipo de actividades "indignas" se repitieron en directores de Pemex y secretarios de Energía que pasaron información confidencial y estratégica a la iniciativa privada.

"Lo que hay es una inmoralidad, un hecho completamente inmoral. Legalmente no había ninguna norma, ahora sí, me gustaría que ver la Ley de Austeridad, lo que se establece precisamente para remediar este problema", expuso.

Este viernes, desde el estado de Veracruz, López Obrador manifestó que son de esperarse los dichos de Zedillo y cuestionó quién es este personaje. Apuntó que Carlos Salinas de Gortari lo impuso para ser presidente y aún así lo traicionó.

También señaló que este personaje convirtió la deuda de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa, privatizó los ferrocarriles nacionales y reprimió a las comunidades indígenas como Acteal.

Se dijo orgulloso de que personajes como Zedillo lo critiquen, pues dijo que esto significa que la transformación va por buen camino.

