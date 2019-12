Avión Presidencial: ni lo venden, ni lo usan y estacionarlo nos ha costado 19.5 mdp

A más de un año de que el llamado avión presidencial TP-01 Boeing 787 "José María Morelos y Pavón" fue enviado al Aeropuerto de Logística del Sur de California, el gobierno federal ha desembolsado un millón 516 mil 11 dólares por tenerlo estacionarlo, lo que equivale a 19 millones 526 mil pesos, precio del dólar actual.

Los costos que el gobierno de México ha pagado a la empresa Boeing incluyen almacenamiento, verificación de la aeronave, servicios, lavado, refacciones y consumibles que se requieran durante el tiempo que este en ese lugar.

"Los servicios comenzarán cuando la aeronave se entregue al sitio (fecha de inducción de la aeronave), en una fecha acordada mutuamente el 31 de marzo de 2019 o antes, y continuarán por un período de aproximadamente doce (12) meses, pero pueden extenderse un mes por base, pero sin exceder de veinticuatro (24) meses", menciona la cláusula 10.1 del contrato.

Por el sólo resguardo, el gobierno mexicano comenzó a pagar desde el primer día 2 mil 750 dólares, según se estipula en el punto 11.2.1.1. Hasta la fecha ha desembolsado un millón 6 mil 500 dólares.

"Tarifa diaria. Para los momentos durante el Proyecto de almacenamiento de aeronaves que requieren supervisión del proyecto a tiempo completo, incluyendo, entre otros, la inducción y reactivación, el Cliente pagará a Boeing por cada empleado de Boeing requerido. Tarifa diaria. La tarifa diaria de dos mil setecientos cincuenta dólares estadounidenses ($2,750) por cada día que el empleado de Boeing está fuera de su hogar, ya sea que el empleado de Boeing trabaje o no ese día más".

Además, el contrato incluye el pago de servicios extras en caso de que la aeronave requiera mantenimiento.

Otros costos que hasta el momento el gobierno federal ha cubierto, son el pago de 509 mil 511 dólares por 364 servicios incluidos en la cláusula 11.1. Tan sólo por recibir el avión se desembolsaron 54 mil 39 dólares. Mientras que reactivar la aeronave y dejarla lista para su uso un costo de 67 mil 748 dólares.

Hasta el momento la aeronave lleva 366 días resguardada en el aeropuerto de California, Estados Unidos.

El avión, el cual fue adquirido durante el sexenio del Felipe Calderón Hinojosa por un monto de 127 millones 348 mil dólares fue utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto, quien realizó diferentes viajes al extranjero.

Antes de asumir el cargo como presidente, e incluso el día que tomó protesta, Andrés López Obrador anunció que el avión sería vendido ya que representaba un gasto alto de dinero mantenerlo.

"Está en venta, ya se va el lunes. Se va a una sala de exhibición de la Boeing. ¡Se va, se va, el avión presidencial!", comentó en su mensaje del 1 de diciembre de 2018 en el zócalo de la Ciudad de México.

En octubre de este año, el mandatario anunció que ya había un comprador interesado en el avión presidencial, sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado la venta.

"Se hizo una licitación, intervinieron empresas y al final hay ya una empresa interesada en la adquisición. Esto requirió de elaborar avalúos, están en proceso de revisión del funcionamiento del avión porque no se puede vender algo que no esté en buen estado. Una máquina de estas requiere mucho mantenimiento, no se puede tener sin uso y queremos ya terminar este capítulo", dijo el pasado 8 de octubre en conferencia de prensa.

