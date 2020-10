Aventaja Mario Delgado en encuesta para dirigir Morena

Ante la renovación de dirigencia en Morena, Mario Delgado lidera encuesta de Enkoll de intención de voto para convertirse en el nuevo presidente del partido político.

En la encuesta elaborada por Enkoll, sólo el 45% de los entrevistados conocía que existía una encuesta entre sus militantes y simpatizantes a través de la cual se renovaría la dirigencia del partido político Morena, por otro lado, el 55% no sabía que se elegirá a su próximo presidente o presidenta y al secretario o secretaria general del partido por medio de una encuesta.

En cuanto a la pregunta expresa, ¿Cuál de los siguientes candidatos y candidatas elige usted para que sea el presidente o la presidenta de Morena a nivel nacional?, en preferencia bruta, Mario Delgado obtuvo 20% de intención de voto, Porfirio Meñoz Ledo 15%, Yeidckol Polevnsky Gurwitz 12%, Hilda Díaz Caballero 11% y Adriana Menéndez Romero 9%.

Mientras que el 22% no sabe a quién elegir debido a la falta de campañas para esta elección y el 11% no votaría por ninguno.

Respecto a la misma pregunta, pero en cifras de preferencia efectiva, Mario Delgado continúa a la cabeza con 30%, Porfirio Muñoz Ledo contó con el 23% de intención de voto, Yeidckol Polevnsky Gurwitz con 18%, Hilda Díaz Caballero 15% y Adriana Menéndez Romero 14%.

En conclusión, los intervalos entre el primer y segundo lugar que arroja el ejercicio de Enkoll, no se traslapan, por lo que Mario Delgado se encuentra en un primer lugar contundente.

Esta encuesta de Enkoll fue realizada del 30 de septiembre al 4 de octubre 2020 y levantó 1,562 entrevistas cara a cara en viviendas, levantadas con dispositivos electrónicos replicando el instrumento de recolección (cuestionario) presentando ante el INE por las tres casas encuestadoras insaculadas.

Los encuestados fueron mayores de 18 años y con credencial para votar válida y vigente registrada en la Lista Nominal que se declararan simpatizantes y/o militantes del partido Morena.

TRIBUNAL AVALA CONTINUAR CON RENOVACIÓN EN DIRIGENCIA DE MORENA

Este martes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló, por unanimidad, continuar con el proceso de encuesta abierta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión pública por videoconferencia que se llevó a cabo este martes, los magistrados condenaron la filtración del anteproyecto que planteaba posponer la renovación de la dirigencia "por no haber condiciones internas" para continuar.

El magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera, aseguró que el Poder Judicial "no responde a consignas ni presiones mediáticas", y sí a las determinaciones del Estado, plasmadas en la Constitución Política.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña aplaudió la modificación del anteproyecto, que pretendía aplazar la renovación de la dirigencia de Morena, y calificó la filtración de éste como un acto "ilícito e inmoral".

La magistrada Janine Otálora Malassis consideró que la resolución del Tribunal Electoral "da certeza en cuanto a la definitividad de las sentencias" y confirma "un actuar legal por parte del Instituto Nacional Electoral".

"GASTOS INSULTANTES" DE ASPIRANTES

Previamente, el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que independientemente del fallo del TEPJF para cancelar o no la elección de los nuevos presidente y secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), deben aclararse los "gastos insultantes" de campaña entre sus participantes.

"También para esclarecer los lineamientos, son muy precisos; referían que no habrá campañas y por lo tanto no habrá gastos. Y esto ha sido superado, rebasado, con gastos insultantes que generaron inconformidad de otros participantes. Un derroche de recursos que no tiene precedente en una campaña interna para la dirigencia de Morena", afirmó el exdiputado federal en entrevista con La Silla Rota.