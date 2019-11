Avanza proceso para designar titulares de Oficinas de Representación del IMSS

El proceso para la designación de titulares de las 35 Oficinas de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social va avanzando y con eso se busca dar fin al "compadrazgo" y al "amiguismo" que había en las delegaciones estatales, afirmó Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El director general del IMSS dio a conocer los primeros resultados del Concurso de Oposición para la Titularidad de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, convocatoria que abrió para designar a los titulares de las 35 delegaciones del IMSS que ahora se transformarán en Oficinas de Representación.

Destacó que esto "no es ni una depuración, ni una limpia ni mucho menos. Es una nuevo procedimiento para la elección de un cargo que durante muchos años sólo tenía un criterio 100% político".

El director del IMSS, Zoé Robledo, el sábado durante el arranque del concurso de oposición.

Al ser cuestionado sobre si estos cambios también se deben a que detectaron casos de corrupción en las delegaciones, Robledo Aburto indicó que la razón principal no es que haya malos manejos, sino porque se busca terminar con los criterios políticos en los que se elegía a los titulares a discrecionalidad.

"Las plazas de las delegaciones tenían este peso excesivo del elemento político, es decir, había una determinación a partir de la cual a veces por una relación de amistad o porque había una recomendación, el famoso amiguismo, compadrazgo, había alguien que finalmente apadrinaba a algún delegado o delegada".

Sin embargo, también reconoció: "Yo en ningún momento he dicho que no había corrupción en las delegaciones, para nada, todo lo contrario, hay casos de que incluso la prensa ha investigado, se han iniciado en algunos de ellos procedimientos administrativos y demás, a lo que voy es que no fue una determinante decir tenemos un problema de corrupción, entonces hay que cambiar todo el modelo".

Los nuevos titulares de las Oficinas de Representación tendrán algunas funciones distintas a las que hacían los anteriores delegados. El director del Seguro Social explicó que analizaron cuáles acciones no les correspondían y determinaron que no estarán dentro de sus funciones la compra de medicamentos o las contrataciones.

Con mucho ánimo arrancó el examen del Concurso de Oposición para la Titularidad de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.



En @Tu_IMSS no nos ponemos la camiseta, porque llevamos tatuada el águila en el pecho y esa no se quita nunca.#ConcursoIMSS pic.twitter.com/gBNOfapxpJ — Zoé Robledo (@zoerobledo) November 17, 2019

El concurso para estas plazas se hizo a través de la empresa Kornferry y le costó al IMSS 7 millones de pesos. Cuando se publicó la convocatoria se registraron 2 mil 637 trabajadores (médicos, enfermeras, tanto activos como jubilados), 984 de ellos concluyeron la aplicación, 640 hombres y 344 mujeres.

Del total, sólo 194 personas cumplieron con todos los requisitos para realizar el examen que se aplicó el sábado pasado; sin embargo, sólo realizaron la prueba 159 de los aspirantes, 112 hombres y 47 mujeres. Después tuvieron que redactar un ensayo de exposición de motivos por lo que consideran que deben ser elegidos.

Robledo Aburto destacó que en esta concurso de designarán la mitad de mujeres y de hombres para ocupar las 35 plazas en todos los estados. Detalló que en las siguientes tres semanas se llevarán a cabo entrevistas con los aspirantes y a mediados de diciembre concluirá el proceso y pasarán a la última etapa que es la designación de los lugares por insaculación, para determinar qué Oficina de Representación encabezarán.

Actualmente los delegados tienen sueldos entre 88 mil y 91 mil pesos netos al mes, el director general del IMSS comentó que los nuevos titulares de las Oficinas de Representación ganarán aproximadamente la misma cantidad.

Garantiza abasto de medicamentos oncológicos en el IMSS

Robledo Aburto también habló de la reciente reunión con la oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, y los 35 delegados del Instituto, en la que hablaron del abasto de medicamentos para personas con cáncer.

Aseguró que no hay desabasto en el Seguro Social ni de medicamentos oncológicos ni para otros padecimientos. Añadió que la reunión se dio justamente para conocer la situación de abasto actual en cada delegación y resolver los requerimientos necesarios.

Robledo Aburto dijo que el Seguro Social tiene 99% de abasto en sus clínicas y hospitales, aunque reconoció que eso no evita que en algunos casos no haya recetas sin expedir, pero trabajan en ese 1% faltante para que todos los derechohabientes puedan recibir su tratamiento.

JGM