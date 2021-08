Avanza en Senado ley de revocación de mandato con Morena, PES y PVEM

Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, perfilan avalar, la mañana de este lunes, el dictamen para expedir la nueva Ley Federal de Revocación de Mandato.

El dictamen pasó con los votos en favor de Morena, Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista.

Durante la reunión, legisladores de la oposición, como Damián Zepeda (PAN), pidieron una mesa de parlamento abierto con el Instituto Nacional Electoral (INE) para ver alcances de esta legislación. El panista cuestionó la prisa de su aprobación.

El legislador Zepeda propuso no votar el dictamen sino realizar una mesa de discusión. "No está en duda el ejercicio de revocación de mandato" y consideró que era prematuro votarlo hoy sin el consenso de todos los partidos, de frente a la instalación de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados. "Este producto estar lejos de estar listo para votarse, debemos esperar al período ordinario", dijo.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu anunció su voto en contra porque falta la opinión del Instituto Nacional de Electoral. "Estas prisas nos llevaron de nuevo a que con los números de la mayoría se apruebe algo que en la práctica no es lo útil que se necesita ni operativo es que debe ser".

Agregó que la figura de revocación de mandato se tergiversa en este dictamen, "se está buscando legislar más bien una idea de ratificación de mandato".

El emecista Noé Castañón explicó que las propuestas del partido no fueron incluidas en el dictamen. "De la distribución del dictamen en el comparativo de iniciativas, todas las iniciativas coincidían en congruencia con la reforma constitucional de la revocación de mandato por pérdida de confianza y aquí parece ser un sentido más ratificatorio que revocatorio".

Y señaló que hay nivel diferencia de conceptos en cuanto al régimen de participación de las autoridades, el papel del INE así como el cambio de la pregunta propuesta. "La pregunta debe ser estás de acuerdo con revocar el mandato a la persona titular de la presidencia de la República para que sea destituido del cargo", afirmó.

Por su parte, el perredista Miguel Ángel Mancera señaló que el dictamen presenta problemas de homologación de criterios.

En su participación el senador Dante Delgado aseguró que esta será una ley de carácter general y no con dedicatoria al titular del Ejecutivo. Pero, aclaró, mientras no haya claridad en los términos ratificar y revocar habrá "una perversión del sistema político".

"Revocación del mandato es la destitución del presidente de la República" y destacó que este no es el objetivo de su partido. "No estamos cuestionando su legitimidad", afirmó.

El senador César Cravioto argumentó que agregar al INE al análisis del tema, éste "se reducirá a un discusión de dinero" por costos para una consulta popular; "nos va a pedir más dinero para el número de casillas que se necesite instalar", dijo.

PROCESO

La Comisión de Gobernación, Estudios Legislativos Segunda y de Justicia del Senado de la República analizarán y discutirán los dictámenes que tienen que ver con la ley reglamentaria de Revocación de Mandato.

En un Twitter, el presidente de la Junta de la Coordinación Política, señaló que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos discutirán y, en su caso, aprobarán el dictamen de la ley que regulará el proceso para retirar o refrendar el cargo al presidente del país. Se retomarán las aportaciones más relevantes de los grupos parlamentarios, comentó.

El pasado 10 de agosto en su conferencia mañanera el presidente López Obrador convocó al Poder Legislativo a que apruebe la ley reglamentaria de renovación de mandato. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó el mandatario.

"Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato, pero todos en general, o no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley, porque si no existe la ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo la revocación, y esto es con malas intenciones, o sea, es deliberado´´, comentó en esa fecha el Ejecutivo.

El dictamen que se discuta y eventualmente apruebe expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, incluye el análisis de las iniciativas que presentaron por separado el senador Ricardo Monreal, la priista Claudia Ruiz Massieu, el panista Damián Zepeda Vidales, el perredista Miguel Ángel Mancera, Dante Delegado de Movimiento Ciudadano y una más en conjunto de senadores de Morena.

En marzo de 2022, las y los mexicanos acudirán a las urnas dispuestas por el INE para participar en un ejercicio de democracia participativa donde se revisará el sentir de los mexicanos con respecto al presidente.

kach