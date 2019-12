Avanza en Senado dictamen que elimina el outsourcing ilegal

El senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia, anunció que este martes fue aprobado por unanimidad el dictamen que reforma la Ley del Trabajo y elimina el outsourcing ilegal.

En la reunión de la comisión del Trabajo que analizó el tema no estuvieron presentes senadores del PRI, PAN y PRD. El dictamen será enviado hoy a la Mesa Directiva para agilizar su primera lectura y votarlo en los próximos días en el pleno legislativo.

"Para nosotros hay outsourcing legal o ilegal, y hay que ver cómo se puede aplicar sin evadir al fisco ni violar los derechos de los trabajadores, el tema está asociado con los factureros y evasión al fisco, que ya son delitos graves. Se estima que por este tema hay pérdidas de 500 mil millones de pesos a nivel nacional por este concepto, con 8 millones de trabajadores bajo este esquema.

"Más 50 mil millones de pesos al IMSS, recursos que le ayudarían a cubrir sus necesidades. Esperamos que se apruebe en pleno, si no por unanimidad, por mayoría; si no contamos con la oposición, le damos para adelante", dijo el también líder del sector minero.

"Se acabó la subcontratación simulada y simulación para evadir el fisco", afirmó la también morenista, Lucía Trasviña.

El senador Martí Batres precisó que el dictamen no desaparece la subcontratación, sino que la regula para evitar simulaciones. Y agregó que se evita una fuga de recursos fiscales en IMSS e Infonavit y que esto no obstaculiza las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y aseguró que se continuará escuchando a los empresarios. Batres, quien aún no se ha incorporado a esta comisión, aseguró que en los próximos días lo hará para que su voto cuente.





lrc