Avalan Ley de Ingresos 2021 en lo general en San Lázaro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general con el voto mayoritario de la 4T la Ley de Ingresos 2021. Lo logró con una votación de 279 votos a favor, 123 en contra del bloque opositor y cero abstenciones. Ahora se dio inicio a la discusión de los artículos reservados.

Durante la discusión del dictamen los legisladores se atacaron con todo. Por ejemplo el diputado panista Carlos Valenzuela aseguró en tribuna quién es la izquierda política. "El PT, hoy por hoy, representa a la verdadera izquierda del país, no Morena qué tiene otros intereses ver más allá de lo político... Ustedes que tanto presumen de puritanismo y están rodeados de lo peor del PRI, PAN y PRD". Y reprochó el intento de la bancada mayoritaria "para robarse un botín de 33 mil mdp del fondo de gastos catastróficos" pues advirtio que ese dinero sería utilizado con fines electorales.

Aludido, el autor de la iniciativa, Pérez Negrón, respondió "Es neta no se dan cuenta lo que está viviendo el país?", dijo, "guardense esos gritos para defender a sus ex presidentes y los van a tener que defender porque los van a investigar y se van a ir a la cárcel", le respondió directamente a Valenzuela. Entonces el diputado panista Arturo Espadas respondió con un antecedente de Pérez Negrón. "Es importante que el pleno conozca que él trabajo como asesor y equipo muy cercano a Rosario Robles de ahí su estridencia y sus antecedentes, eso lo señala y describe tal cual es".

Molesto, Pérez Negrón intentó responder, pero no aportó ningún argumento en su defensa excepto que no iba a discutir "historias vanas"; mientras los panistas le respondieron a coro entre gritos "Rosario! Rosario! Rosario!".

Previamente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal y la envió al Senado.

Los diputados rechazaron las 147 propuestas de modificación de la oposición, incluida una posible eliminación del IVA a todos los productos de higiene menstrual.

Los legisladores calcularon que de quitar el impuesto a los productos de higiene menstrual dejaría un hueco en la Ley de Ingresos de 3 mil millones de pesos, por lo que decidieron no avalarlo.

Esta mañana, los diputados se mantienen con el debate de la Ley de ingresos para el 2021.





¿QUÉ SÍ APROBARON?





La Cámara de Diputados da más facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ahora podrá tomar imágenes y videograbar sus visitas a domicilios de los contribuyentes.

Ahora podrá bloquear las plataformas digitales como Netflix, Uber, Didi o Amazon si no cumplen sus obligaciones fiscales en cuanto al pago del Impuesto sobre la Renta y el IVA.





DISCUSIÓN MARATÓNICA





Durante la discusión que comenzó esta madrugada de la ley de ingresos, el pleno de la cámara de Diputados debate en estos momentos el dictamen que avaló la comisión de Hacienda con 18 votos a favor del bloque de la 4T. Se prevé que en pleno, esta ley sea aprobada en lo general con el voto mayoritario de las bancadas de Morena, Encuentro Social y partido Verde; el bloque opsitor anunció su voto en contra.

La diputada panista Patricia Terrazas informó durante la presentación del dictamen, que la comisión aprobó eliminar el artículo transitorio 13 que proponía tomar 33 mil mdp el fondo catastrófico de salud, para sumarlo a los ingresos del gobierno federal. "Lo anterior se consideró por los integrantes de la comisión porque contraviene a la ley General de Salud", explicó. "Esta eliminación trajo consigo un ajuste para prescindir de dicho monto", dijo.

Hace dos semanas durante la sesión del pleno en que se eliminaron 109 fideicomisos, la bancada de Morena no logró incluir este punto en el dictamen un artículo transitorio que permitiría eliminar 33 mil mdp de fondo de gastos catastróficos en materia de salud. El diputado de esta bancada, Arturo Pérez Negrón, anunció que presentaría una iniciativa del tema; sin embargo, ante la premura esto no ocurrió. Por eso la bancada de Morena adelantó que en el transcurso de esta mañana retomará el tema para -de manera express- dictaminar y votar hoy mismo la iniciativa de Pérez Negrón e incluirla en la ley de ingresos para garantizar que los 33 mil mdp ingresen a la Tesorería para destinarlos a salud.

El dictamen aprobado calcula ingresos por 6.2 billones de pesos el lugar de los 6.1 billones que propuso el Ejecutivo "de los cuales 3.5 billones corresponden a impuestos", señala el documento. También aprueba el precio del barril del petróleo entre 42 y 44 dólares. Autoriza al gobierno federal un monto de endeudamiento neto interno por 700 mil mdp, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5.2 mil mdd "el cual incluye el monto de endeudamiento que se ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales", precisa.

También avala a CFE y Pemex montos de endeudamiento autorizado que se realizarán en una sola exhibición, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal 2021. En el caso de la Ciudad de México estipula que la contratación de deuda se sujetará a la ley de disciplina financiera aprobada ayer; y autoriza un monto de endeudamiento de 4.5 mil mdp para financiamiento de obras contempladas en el presupuesto de egresos de la CDMX.

LOS 33 MIL MDP

Hace dos semanas durante la sesión en que se eliminaron 109 fideicomisos, la bancada de Morena no logró incluir en el dictamen un artículo transitorio que permitiría eliminar 33 mil mdp de fondo de gastos catastróficos en materia de salud. El diputado de esta bancada, Arturo Pérez Negrón, anunció que presentaría una iniciativa del tema; sin embargo, ante la premura esto no ocurrió en por lo que el bloque mayoritario aprobó incluir en este dictamen un artículo transitorio con la misma propuesta. Y da como plazo el 01 de abril de 2021 para que se concentré en la Tesorería este monto que, refiere, no podrá ser utilizado para otro fin que no sea de salud.

SOBRE FIDEICOMISOS

Sobre la eliminación de los 109 fideicomisos aprobada el 6 de octubre el dictamen señala que "las unidades administrativas encargadas de fideicomisos mandatos y análogos públicos serán responsables en todo momento de continuar con la obligación de verificar que los recursos fideicomitidos se apliquen a los fines de tales instrumentos y que se cumplan dichos fines incluso durante su proceso de extinción o terminación".

También especifica que las instituciones fiduciarias o mandatarias deberán concentrar trimestralmente en la Tesofe los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado “bajo la naturaleza de aprovechamientos salvo disposición de carácter general en contrario”.

Además, ordena concluir la extinción del fideicomiso para el fortalecimiento a la infraestructura portuaria y a la SCT que se incluyó en la ley de ingresos del 2020. El dictamen pone como fecha límite, a más tardar, el primer trimestre del 2021.

OTROS PUNTOS

En materia cultural el dictamen restablece el estímulo fiscal para deducir en el ISR el 8% del costo de libros, periódicos y revistas "la deducción adicional en el ISR del 8% del costo de libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente, siempre que sus ingresos totales en el ejercicio anterior no excedan los 6 mdp y que al menos el 90% de sus ingresos totales sean percibidos por esta actividad".

También se autoriza al IMSS a suscribir convenios de pago en parcialidades, con un plazo de hasta máximo seis años, para que las empresas se pongan al corriente con el concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios. Sin embargo, este punto podría ser retirado por la propia bancada de Morena.

En el caso de la Lotería Nacional precisa que los recursos que obtenga se concentrarán en la Tesorería Federal y se considerarán como ingresos excedentes por concepto de productos, por lo que la Secretaría de Hacienda podrá disponer de ellos para programas de asistencia pública, social y de salud.