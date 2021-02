Avalan en comisiones prohibición de la condonación fiscal

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al artículo 28 constitucional para prohibir la condonación de impuestos.

Los diputados votaron así: 20 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones del PRI, quienes anunciaron que presentarán reservas una vez que el dictamen sea discutido en el Pleno.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para efectos de la programación legislativa.

Los priistas demandaron que desde la reforma constitucional se elimine la facultad del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de condonar impuestos.

?? EN VIVO / Sesión ordinaria del 19 de septiembre https://t.co/pSC9VzXJAi — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 19, 2019

María Alemán advirtió que, de no hacerlo, se crearía una puerta giratoria, ya que las condonaciones se prohibirían por un lado y se posibilitarían desde otro.

"Nosotros también (estamos a favor de eliminar las condonaciones), por eso queremos que se elimine la facultad del Poder Legislativo de incorporar el artículo que posibilita al SAT a dar condonaciones; si ustedes tajantemente están en contra, tan así que no quieren prever ningún tipo de excepción a la condonación, me parecería que no estarían en contra de cerrar esa puerta", le dijo la priista al diputado de Morena, Pablo Gómez.

"Porque si no es una puerta giratoria: estamos prohibiendo de un lado, pero del otro lo habilitamos. Tenemos que prohibir la posibilidad de que en la Ley de Ingresos nosotros, como cada año, como se ha venido haciendo costumbre, se establezca la posibilidad al SAT".

En respuesta, Gómez afirmó que su partido no quiere hacer excepciones a las condonaciones y propuso que en casos como catástrofes naturales se haga uso de otros instrumentos como los estímulos fiscales.

En agosto, el Gobierno Federal presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión –que sesiona en el Senado– una iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional, para prohibir la condonación en el pago de impuestos.

La propuesta, firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea modificar el primer párrafo de dicho precepto, con el objetivo de incluir en su redacción la prohibición de las condonaciones de impuestos.

La iniciativa plantea que el párrafo primero quede de la siguiente manera:

“Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de protección a la industria”.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo federal señaló que la condonación de contribuciones puede llegar a afectar el interés general de la población”, ya que repercute en el equilibrio que debe existir entre los ingresos y los gastos públicos.

“Debe decirse con toda claridad que, en los últimos tiempos, como lo demuestran los datos, la condonación de impuestos ha favorecido a grandes potentados que, mediante el influyentismo y la corrupción, se han beneficiado con privilegios en perjuicio de la mayoría de los contribuyentes y de la hacienda pública”, aseveró.

“En los dos últimos sexenios se condonaron 400 mil 902 millones de pesos a sólo 153 mil 530 contribuyentes”, refirió.