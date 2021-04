Avalan diputados que Pemex domine venta de hidrocarburos

La Cámara de Diputados aprobó modificar un artículo transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantenga el dominio del mercado de gasolina y diésel, lo que pondría en desventaja al sector privado, según acusó la oposición. La minuta fue enviada al Senado.

El transitorio 13 de la legislación permitía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) regular la venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos que produce Pemex, pero la modificación le da ventajas a la empresa estatal.

El dictamen que fue presentado, votado y avalado en 24 horas, fue aprobado en el pleno con 301 votos a favor y 147 en contra. Partidos de oposición advirtieron que la modificación, devuelve a Pemex a un esquema de prácticas monopólicas que son sancionadas a nivel internacional.

EL DEBATE

En tribuna, el priista Enrique Ochoa explicó que esta regulación se diseñó en 2014 de manera asimétrica en beneficio de Petróleos Mexicanos, para que pudiera regular el precio de la gasolina de manera equitativa el lugar de precios diferenciados a su conveniencia.

"Lo que la regulación asimétrica de la Comisión Reguladora de Energía permitía era que Petróleos Mexicanos hiciera esas ventas de primera mano a un precio común para todo comercializador y franquiciatario en beneficio del consumidor final. Pero ustedes (dijo refiriéndose a Morena) por ignorancia, desconocimiento o mala fe, quieren quitarlo". Y advirtió que el principal impacto será un aumento en el precio de la gasolina.

La noche de este martes, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) advirtió que la medida será perjudicial para los usuarios.

La bancada oficialista y sus aliados expusieron en sus diversas participaciones, que la medida es negativa para Pemex pues señalaron que la pone en desventaja frente al sector privado.

El legislador del PRD Antonio Ortega planteó es su participación que Morena "otra vez pretende borrar de un plumazo los principios del libre mercado, competencia y concurrencia económica". Y acusó que a la bancada oficialista "no le importa que las recientes reformas a la ley de hidrocarburos se encuentran en litigio".

El panista Raymundo Gómez calificó la medida como un despropósito, "es desorganizada la estrategia de la cuarta transformación que se les escapó este artículo cuando se aprobó la iniciativa preferente en este recinto. Nuestros compañeros de Morena no leen, no revisan y no cuestionan ninguna propuesta que venga de sus autoridades máximas".

