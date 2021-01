Avala INE "callar" a AMLO sobre temas electorales en su "mañanera"

Por mayoría de 9 votos y 2 en contra, consejeros del INE aprobaron la aplicación de medidas inhibitorias con las que se prohíbe al presidente López Obrador referirse a temas electorales durante los meses de abril y mayo que corresponden a las campañas políticas en las selecciones más grandes de la historia.

En cuanto a considerar o no a las conferencias mañaneras como propaganda política, si bien se abordó y debatió, se determinó no incluir en esta votación y esperar a al análisis que haga del tema el Tribunal Electoral frente a un nuevo modelo de comunicación gubernamental. También se sugirió que la medida aplicada al titular de Ejecutivo se hiciera extensiva a los ejecutivos a nivel local y estatal; pero el punto no se incluyó finalmente durante la votación.

El consejero Ciro Murayama marcó su postura en la primera hora de un total de cinco que duró el análisis y debate del tema. Afirmó que el presidente López Obrador hizo lo correcto durante la conferencia mañanera del 28 de diciembre cuando se negó a dar una opinión política electoral con la frase "no me quiero meter, no me corresponde". Por lo que, dijo, debe mantenerse así durante el proceso electoral.

El consejero presidente Lorenzo Córdova afirmó que la medida tenía como fin prevenir que lo ocurrido en 2006 se repita de nuevo. "Que un funcionario público de primer nivel ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral. El presidente Vicente Fox con sus declaraciones buscando incidir en el voto ciudadano puso en riesgo la elección, por eso se modificó la Constitución y se llevó al máximo rango normativo el principio de imparcialidad con que deben comportarse todos los servidores públicos frente a los contendientes durante las elecciones". Destacó que durante los últimos 13 años esa ha sido la regla.

¿QUÉ DIJERON LOS DEMÁS CONSEJEROS?

Si bien la mayoría votó a favor de la medida, en sus discursos no posturas unánimes a favor o en contra del mandatario. La consejería Dania Ravel informó que desde el inicio del sexenio se han recibido un promedio de 60 quejas contra el presidente, 17 de ellas por manifestaciones en sus conferencias mañaneras a las que se dictaron medidas cautelares. Y recordó que la reforma electoral de 2007 abrió camino para garantizar neutralidad y equidad en las elecciones.

La consejera Claudia Zavala precisó que el tema de fondo no era un asunto de libertad de expresión y admitió que el único objetivo de abordar el tema era cumplir con una sentencia del TEPJF. "Se busca la prevención de posibles actos ilícitos para que ningún servidor público incurra en ellos hasta que tengamos la definición normativa, interpretativa de la constitución, en relación con este tipo de modelo de comunicación", dijo en referencia a las mañaneras. En general la consejera Adriana Favela respaldo el tema.

El consejero Roberto Ruiz adelantó su voto en contra por considerar que el TEPJF mandató al consejo del INE a revisar y no a la comisión de quejas que preside Murayama. Agregó que era un exceso el contenido de algunos puntos del acuerdo. La consejera Norma de la Cruz también votó en contra.

Carla Humphrey consideró que el acuerdo es confuso, "se trata de una sentencia que no analizó de manera integral el asunto y presenta un asunto sesgado e incompleto de la cuestión" respecto a un modelo novedoso de comunicación, dijo. Destacó que lo que está en juego es el derecho a la información de los mexicanos y llamó a no polarizar el debate pues consideró que esa no es la función del INE.

El consejero Uuc-kib Espadas consideró que era un choque innecesario con el presidente López Obrador. "No acepto ir a un documento enfocado en poner limitaciones a Andrés Manuel López Obrador, pero me sumaré a una disposición que refleje las taxativas que están en nuestro marco jurídico y que explícitamente vayan aplicarlas a todos los depositarios del poder Ejecutivo a nivel local y federal".

El consejero Martín Faz dijo que, hasta el momento, ninguna autoridad judicial se había pronunciado respecto que alguna declaración del presidente en las conferencias mañaneras afectara un proceso electoral.

CREYERON QUE ESTABAN EN EL CONGRESO

En general, así actuaron los representantes de los partidos políticos; mientras aquellos de la coalición "Va por México" (PRI, PAN, PRD) afirmaron que López Obrador en sus declaraciones inducía el voto, los representantes de Morena acusaron censura a la libertad de expresión del mandatario.

De hecho, el representante de Morena ante el INE, el diputado Sergio Gutiérrez, propuso al inicio de la sesión que Córdova y Murayama se excusaran del análisis del tema y los acusó de violación a la ley general de instituciones y procedimientos electorales.

"Queda evidenciado que se ha prejuzgado sobre este asunto y se han violado preceptos específicos"; y señaló que utilizaron de manera pública información confidencial relacionada con sus atribuciones. Al votar el tema, los consejeros desestimaron su propuesta.

Enrique Krauze, en Twitter, afirmó después de la resolución que el INE es el baluarte de nuestra democracia.

"Costó décadas arrancarlo del poder presidencial. Bajo ningún motivo debemos permitir que se vulnere su autonomía", escribió en la red social.

El presidente de Morena, Mario Delgado, criticó la resolución y afirmó que el INE ha culminado su intento de censura contra el presidente.

ANTE PLEITO CON INE, "AGRANDA GUERRA CONTRA AUTÓNOMOS

La pugna por el tema de las conferencias mañaneras entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador agudizan la polarización del Ejecutivo Federal en contra de los organismos autónomos y su discurso para absorberlos en el organigrama de las dependencias.

El politólogo del ITAM Horacio Vives afirmó "mi pronóstico es que el presidente va a encontrar la manera de darle la vuelta a esta disposición". Y contextualizó que el titular del Ejecutivo solo está aprovechando el tema para agrandar la confrontación con un órgano autónomo como lo es el INE, en medio de su propuesta para absorber los órganos autónomos o bien eliminarlos mediante una iniciativa presidencial que se revisa con su gabinete.

"Claramente se trata de una confrontación, de un tema provocado desde el Ejecutivo para seguir generando comunicación reflectores y contenidos durante la campaña. Él encontrará la manera de sacar partido, raja política a esto, generar polémica y confrontación porque lo que le interesa es ser un jugador con presencia en la contienda electoral, aunque él no se encuentra en la boleta".

EN 2019, AMLO ESTABA DE ACUERDO CON SUSPENDER MAÑANERAS

El 28 de mayo de 2019, a pregunta expresa de una reportera, el presidente afirmó en su conferencia mañanera estar de acuerdo en que se suspendiera la transmisión de las mismas durante los periodos electorales de aquel año, que sólo se celebraron en 6 entidades a diferencia de 2021 que habrá elecciones en todo el país para elegir más de dos mil cargos populares.

"Sí mientras está este, no tengo ningún problema", dijo en aquella ocasión y señaló que no era necesario que el INE

enviar a ninguna notificación pues él confiaba en "el pueblo informado".

"O sea, es que, como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¡Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación! ¡Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información!".