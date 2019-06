Autorizan viajes a Conacyt sin que "vayan a pasear a costillas del erario"

REDACCIÓN 04/06/2019 10:42 p.m.

Respecto a las "informaciones imprecisas" que surgieron tras el memorándum emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de mayo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) consultó el tema de los viajes al extranjero de investigadores y científicos, con la Secretaría de la Función Pública.

TE PUEDE INTERESAR: "Para que se desarrolle la ciencia, se necesita salir al mundo": Investigadores

La dependencia comandada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseguró que los viajes de los investigadores de Conacyt y de los Centros Públicos de Investigación (CPI) no se verán afectados por las medidas de austeridad promovidas por el gobierno de López Obrador.

Agregó que los becarios, académicos e investigadores adscritos a la institución no requieren solicitar por escrito ni recibir autorización expresa para poder realizar viajes al extranjero a cargo del erario, siempre y cuando no ocupen cargos de mando o enlace, sin embargo este personal no es considerado dentro de estas clasificaciones, detalla el Conacyt a través de un comunicado.

Por ello, no están obligados a solicitar autorización del Ejecutivo Federal para cumplir con comisiones académicas en el extranjero, siempre y cuando se apeguen a los principios de transparencia y rendición de cuentas. La evaluación de la pertinencia de los viajes será responsabilidad de la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

NO OLVIDES LEER: Los daños que Ley de Austeridad provoca al crecimiento científico de México

El pasado 3 de junio, AMLO indicó que para lograr la aprobación de los viajes se debe garantizar "que sea lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que se necesite hacer, en este caso para beneficio de la ciencia, y que requiera del viaje, porque ahora se pueden hacer las cosas también por internet".

De acuerdo con el Conacyt, los viajes contemplan participaciones en encuentros académicos, reuniones de trabajo, difusión y otras actividades encaminadas a las labores de investigación y desarrollo. Sin embargo, enfatiza que también se deben observar los principios de transparencia y rendición de cuentas.

LEA TAMBIEN Conacyt gasta millones en menú "fifí", a pesar de austeridad Mientras algunos centros de investigación tienen problemas para liquidar el pago de la luz; el Conacyt destina millones para el pago de un menú gourmet

LEA TAMBIEN Trabajadores, los más vulnerables frente a Ley de Austeridad Las personas contratadas por honorarios en el Instituto Mora exhortan a que se reconsideren las medidas de austeridad aplicadas a los Centros Públicos de Investigación

djh