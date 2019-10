"Austeridad en el IMSS debe ser gastar bien, eficiente y transparente": Zoé Robledo

La austeridad en el Instituto Mexicano del Seguro Social no debe afectar la calidad de los servicios, significa gastar bien y de manera eficiente, enfatizó Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, quien explicó que en 2020 invertirán 12 mil 712 millones de pesos en infraestructura y 3 mil 600 millones en la contratación de personal médico y de enfermería.

Durante su comparecencia ante las comisiones de Salud y de Seguridad Social del Senado de la República, Robledo Aburto enfatizó que "en el IMSS, no gastar no es un ahorro, puede ser un fracaso porque significa que no se esté cumpliendo alguna acción o no se esté cubriendo algún derecho".

Añadió que "el IMSS no puede recortar gastos que impacten en la calidad de nuestros servicios; austeridad en el IMSS debe ser gastar bien, hacerlo de forma eficiente y transparente, gastar en lo que efectivamente necesitan los derechohabientes para recibir la atención que merecen".

Destacó la necesidad de cambiar el rumbo en el Seguro Social, después de años en los que el neoliberalismo afectó las finanzas y llevó a que cuenten con un promedio de 0.67 camas por cada mil derechohabientes, situación que se busca revertir para aumentar a por lo menos una cama por cada mil personas.

Sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, expresó que si se aprueba como está, el IMSS contará con 825 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 7.3% en comparación con 2019. De estos, 350 mil millones se destinan al pago de las pensiones, 61 mil millones serán para la adquisición de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, y casi 9 mil millones se utilizarán para equipo e instrumental médico.

Robledo Aburto presentó el proyecto que plantea la Cuarta Transformación para mejorar al Seguro Social, el cual está basado en cuatro ejes principales: tiempo, transformación institucional, territorio y todas y todos.

"Eso es lo que se descompuso, a nuestro parecer, en el Seguro Social, ahora debemos ganar ese tiempo y el reto es resarcir rezagos y deudas históricas con los mexicanos hoy, pero sí, sin heredar a las futuras generaciones una Institución financieramente inviable", señaló.

Detalló que es necesario reorientar el presupuesto para darle un sentido social y humano, ya que "privilegiar el ahorro y la construcción de reservas sobre la salud y la atención fue un error".

Como parte del cambio de rumbo, Robledo Aburto dijo que en 2020 invertirán 3 mil 600 millones de pesos para contratar a 5 mil 177 plazas nuevas de personal médico y mil 736 plazas de personal de enfermería.

A infraestructura hospitalaria y equipamiento se destinarán 12 mil 712 millones de pesos es decir, más del doble del promedio de los dos sexenios anteriores, por ejemplo, en la administración pasada se invirtió en promedio 4 mil 491 millones.

Comparecencia de Zoé Robledo, en el Senado. Toma nota el senador Miguel Ángel navarro, presidente de la Comisión de Salud (Foto: Especial)

Señaló que se ha reunido con 21 gobernadores para plantearles los proyectos de fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, con el fin de evitar problemas del pasado "No vamos a heredar elefantes blancos ni problemas jurídicos ni mucho menos conflictos comunitarios o de cualquier índole a las administraciones que nos sucedan".

El director general del IMSS reconoció que los derechohabientes tienen que esperar a veces hasta más de 30 días para que le den una cita o la atención que requieren, por eso dijo que para evitar esa pérdida de tiempo invertirán mil millones de pesos en unidades médicas de tiempo completo.

Detalló que las unidades médicas de tiempo completo buscan ampliar horarios de los quirófanos a turnos vespertinos y fines de semana, por lo que prevén para el 2020 aumentar la cifra a 15 mil las cirugías programadas y reducir la espera para consultas de 400 mil pacientes, es decir, más o menos el 15%.

También se invertirán hasta 20 mil millones de pesos para mejorar la productividad hospitalaria, estos recursos serán destinados a la prestación de servicios médicos integrales,como laboratorio clínico, banco de sangre, cirugía de mínima invasión, diálisis, hemodiálisis, oftalmología, digitalización e imagen, y cirugía cardiovascular entre otros.

Con la inversión en unidades médicas de tiempo completo el IMSS espera aumentar sus servicios de atención y realizar 7.5 millones de consultas de medicina familiar, 1.2 millones de consultas de especialidades, 945 mil ultrasonidos adicionales, 375 mil estudios más de tomografía axial computarizada adicionales y 25 mil 500 resonancias magnéticas adicionales.

"Todo lo anterior equivale a la producción potencial, si lo pusiéramos digamos que en ladrillos, de 60 Unidades de Medicina Familiar de 10 consultorios, ahí lo sabemos, el déficit de infraestructura requeriría de una inversión de más o menos de 17 mil millones de pesos o si lo vemos en términos de hospitales de construir, 8 hospitales nuevos de 144 camas con 8 quirófanos y 16 consultorios de especialidades cada uno, que sería más o menos una inversión de 10 mil millones de pesos con un agravante, pues tendríamos que invertir muchísimo tiempo y esto lo podemos empezar a hacer ya en nuestras propias instalaciones", destacó Robledo Aburto.

MJP