Ausencias y división de Morena demoran elección de ministra

Entre todos los representantes de organizaciones sociales que visitaron este jueves el Senado de la República, de los que se veían más contentos eran los que se oponían a que entre Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loretta Ortiz saliera la sustituta de la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Luna Ramos.

Iban vestidos con playeras negras que decía #rechacenlaterna, y se tomaban fotos con el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, un aliado de las organizaciones, quien sonreía.

El legislador explicó que pese a que estaba previsto que este 7 de marzo se eligiera la terna, a Morena no le alcanzó para obtener dos terceras partes de los votos.

Desde antes del mediodía ya estaba decidido que no se votaría a la nueva ministra. El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, reconoció que no había condiciones. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó vía Twitter que las candidatas no garantizaban la independencia de la Corte.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera también descartó que saliera la discusión.

"No, nosotros en este momento ni siquiera estamos con la discusión, como ustedes saben ya se retiró del orden del día, así que no es tema ya hoy, nosotros todavía no tenemos ninguna posición al respecto", expresó.

No estaban en la discusión, pero de acuerdo con una fuente legislativa lo estuvieron el propio Mancera, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y el del PAN, Mauricio Kuri González, quienes se reunieron por la mañana para analizar el tema, antes de que Batres anunciara que no se votaría.

Pero además ni siquiera acudió la centena de senadores, observó por su parte Xóchitl Gálvez, por lo que la discusión no iba a ser posible. La ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo advirtió que el PAN no se moverá de su postura.

El PRI tampoco apoya a la terna enviada por el presidente López Obrador y denunció que ante el rechazo de la oposición, Morena ni siquiera buscó un acuerdo, afirmó el coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong.

"Volvió a pasar que no hay siquiera búsqueda de acuerdo y nuestra posición es en el mismo sentido, no estamos de acuerdo en la idoneidad, así lo votó nuestra compañera Claudia Anaya en comisiones. No estamos de acuerdo en que sea una terna de amigas o con conflicto de intereses. Estamos en esa posición y lo hemos hablado con los otros grupos y entonces ellos tomaron la decisión de no pasarlo a la votación nominal", explicó el ex secretario de Gobernación.

Los perfiles de las candidatas son los que tiene inconformes a los senadores de oposición.

Yasmín Esquivel por ser la esposa del empresario José María Riobóo, contratista que hizo obras fundamentales en la gestión de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno; Celia Maya, candidata a senadora por Morena en la pasada elección; y Loretta Ortiz, quien es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, un asesor de tiempo atrás del tabasqueño y cuyo nombre suena para ser fiscal electoral.

El problema es la idoneidad, como dirían Osorio Chong y Álvarez Icaza.

"Hay quienes pensamos que no reúnen principios de idoneidad e independencia y sobre todo lo que se refiere a conflicto de interés cada vez crece más. Al interior de Morena tampoco hay acuerdo. Unos quieren a Loretta, otros a Yasmín", dijo Álvarez Icaza a LA SILLA ROTA.

El exombudsperson capitalino recordó que los nombres de Loretta Ortiz y Celia Maya ya fueron votados durante la elección de ministro en la que el ganador fue Juan Luis González Alcántara. Aquel 20 de diciembre Ortiz obtuvo cuatro votos, Maya cero.

"Dos de ellas ya habían venido en terna anterior, una de ellas obtuvo cero votos y otra 4 y las críticas de entonces son vigentes ahora. Una fue candidata a senadora por Morena. Otra renunció a Morena para ser parte de la terna anterior. La tercera (Esquivel) está señalada por potencial conflicto de intereses".

Incluso agregó que en aquella ocasión la elección con dos terceras partes de los votos no salió en una primera ronda, sino hasta la segunda, lo que ahora ve más difícil porque ni siquiera hay acuerdo en Morena.

"Pido que se rechace la terna, más cuando el presidente dice que no es contra la ley que sea militante. ¿Y todo lo que dijo cuando era oposición? Lo que dijo con el fiscal carnal, ¿y la idoneidad? ¿A poco el gusanillo del poder le hace olvidar lo que dijo?", cuestionó el senador independiente.

"Tiene que ver con cuidar a la Suprema Corte. No quiero cuotas ni cuates de Morena, quiero un poder autónomo del presidente, del Senado de cualquiera", añadió.

En caso de que el Senado rechace la primera terna, el presidente puede enviar una segunda y si es de nuevo rechazada, puede hacer la designación directa.

