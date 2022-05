Aunque tomen la Torre de Pemex, no habrá plazas: AMLO a petroleros

"No es 'a ver, yo tomo la torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos o las plazas'. Pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, las plazas si no tienes razón y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, o que no están cercanos a ti o no se mocharon", expresó en su conferencia matutina.