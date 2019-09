Aunque ponga "ajos en la puerta", vamos a derrotar a AMLO en las urnas: Felipe Calderón

Felipe Calderón tiene un objetivo: volver a derrotar a Andrés Manuel López Obrador en las urnas. "Haiga sido como haiga sido" en 2006 el expresidente de México ganó la Presidencia al tabasqueño. Ahora viene la revancha.

La tranquila mañana sabatina en la Exhacienda Venta de Guadalupe se rota por el barullo de acomodadores de sillas y mesas. México Libre quiere ser partido político. Pero la convocatoria es flácida. "Está difícil", admite el expanista en entrevista con LA SILLA ROTA.

Sin embargo, y refiriéndose a su histórico adversario político como "presidente López Obrador", lo quiere derrotar en las urnas para ser su contrapeso. "Vamos a ser todo lo posible, todo lo éticamente posible, para ganarle la mayoría a Morena, para derrotar a Morena", advierte.

Ambos se conocen. Ambos son animales políticos. Uno nacido en pañales del PRI, luego migró a la izquierda con el PRD hasta acabar en la cúspide con Morena. Otro nacido en pañales blanquiazules y siempre despreciando al priismo.

El 1 de septiembre López Obrador dijo en su informe al pueblo de México que ve a la oposición moralmente derrotada y hasta celebró que esté dispersa, sin músculo, avasallada. "Toco madera", dijo socarrón, de que pudieran unirse. "La verdad por mí puede tocar madera, poner ´ajos en la puerta´ y lo que sea le vamos a ganar en las elecciones", revira Calderón.

Calderón dice que no se siente moralmente derrotado, por ello va por quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021. Aún duda si él mismo será legislador... por ahora. Si así fuera la batalla sería campal.

En torno al PAN, su expartido, es lapidario: sus líderes se convirtieron en el cadenero del antro que deja pasar hasta a la novia de Joaquín "El Chapo" Guzmán para que sea diputada. "Gangrenaron al PAN y en ese sentido ya no tiene remedio", sentencia.

Calderón odia al priismo. Pero no se cierra a buscar aliados, quizá la experiencia del 2006 así se lo indica, por eso anticipa:

"Yo no excluyo la posibilidad de buscar entendimientos con otras fuerzas políticas. Pienso que se requiere un esfuerzo de construcción, de pico y pala, como el que estamos haciendo en México Libre para crear una alternativa capaz de balancear al poder. La opción que va a crear un contrapeso es México Libre. Lo sabe el presidente López Obrador, lo saben muchos mexicanos y tenemos que seguir adelante".

- ¿Cómo va México Libre? Veo que no son pocas las asambleas que no cumplen con el quorum...

La verdad es que estamos llegando a la asamblea número 75 y es un muy buen número considerando que tenemos hasta febrero para reunir las 300 asambleas y en el último mes estamos a un ritmo de las 12 o 14 asambleas por semana o por fin de semana. Para darles una idea, si promediamos las asambleas que nos faltan de aquí a febrero necesitamos hacer cinco o seis por semana para asegurar, con lo cual definitivamente vamos a llegar al número deseado. Tenemos una eficacia de más o menos el 70% de asambleas. Es decir, de cada 10 que se convocan son siete las que se logran y en las restantes nos permite hacer comités organizacionales, hablarle a la gente, comprometer liderazgos y da frutos. La mayoría de asambleas que no se logran a la primera vez, a la segunda o tercera convocatoria se consolidad y eso nos da una curva de aprendizaje bastante buena. En materia de afiliaciones más o menos 70 mil, y tenemos que apretar, pero considerando la experiencia de la campaña de Margarita Zavala que se lograron reunir más de un millón de firmas yo creo que podemos llegar a la meta. En resumen: vamos bien, es un reto muy grande...

- No es fácil...

No, no es fácil y sé que lo vamos a lograr y el tema que me causa satisfacción es que siendo tan difícil podemos terminar, tener estructura organizacional y una representación en el país que sinceramente tienen pocos partidos en el país. O quizá ninguno seriamente, salvo Morena que evidentemente lo tiene. Pero en el caso del PAN, por ejemplo, nunca logró consolidar los 200 comités...

- Pero el caso de Morena, ¿es por Andrés Manuel López Obrador?

Sí, es un movimiento personal, más que un partido político. El reto que tiene Morena va a ser su propia institucionalización en el momento que tenga que depender de una vida orgánica, más que de una persona, es un reto grande. Pero también hay que reconocer el valioso trabajo de Andrés Manuel de haber consolidado un movimiento así nacionalmente. Y nosotros estamos precisamente picando piedra para hacer eso. Pero en resumen son 75 asambleas, más las que se acumulen este fin de semana.

- Vemos a Felipe Calderón recorrer tranquilamente el país, ¿cómo pulsa al país con López Obrador?

Hay una gran polarización y también hay una gran preocupación, de muchísima gente. Yo diría que hay dos estados de ánimo: uno de una gran expectativa, de mucha gente, que apoyó al presidente López Obrador y es que como si tuviera un billete de lotería en la bolsa con la esperanza de que se lo va a lograr y esta vez sí se la va a sacar...

- Pero a menos que sea un Fidel Herrera, el priista veracruzano que ganó el premio mayor dos veces...

Sí, sí, el premio mayor, a menos que fuera Fidel Herrera. Yo creo que ese billete de lotería es un billete de lotería que se está cantando todos los días y no le sale el billete a la gente; al contrario, se sigue deteriorando mucho su calidad de vida, los empleos están perdiendo, la economía está estancada, la inseguridad se exacerba en algunos puntos del país. Hay otros problemas que me preocupan como los ambientales y hay otros que no son del conocimiento de la gente, pero, por ejemplo, la reforma educativa va a marcar un retroceso gravísimo de décadas para México, va a ser un daño estructural al país. Entonces eso veo, gente con expectativa de que todavía se le puede hacer bueno el cachito de billete de lotería que trae en la bolsa, yo creo que, definitivamente, no va a cumplirse esa expectativa. Y otra gente que tiene una gran preocupación, una gran zozobra y que la pregunta fundamental que tiene es qué tiene que hacer por México o qué vamos hacer. Unos dicen "qué van a hacer" y yo digo es qué vamos a hacer entre todos. Son dos estados de ánimo, de una gran expectativa todavía de mucha gente y con el tiempo va a ir deteriorándose. Y por otra una gran preocupación y zozobra de otro segmento.

- ¿Felipe Calderón se siente moralmente fracasado? Esto por la afirmación del presidente en su primer-tercer informe donde aseguró que así veía a sus opositores, que tocaba madera para que no tuvieran éxito de unirse en su contra...

No, la verdad es que me siento muy contento y al contrario nuestra motivación más fuerte es de carácter ético. Nuestro deber de construir bien común, de generar un equilibrio que le hace falta al poder en México y la mayor oposición que se está formando, francamente, en opinión pública y el día de mañana en fuerza política es México libre y nosotros, esa es la verdad. Incluso a mí me da simpatía porque creo que, en ese mensaje, la verdad es que no lo vi completo su mensaje, pero también decía que tocaba madera para que nunca pudiéramos organizarnos. Yo creo que se refiere a nosotros y la verdad por mí puede tocar madera, poner ajos en la puerta y lo que sea, nos estamos organizando, vamos a ser una fuerza política que va a ser contrapeso fuertemente a Morena y le vamos a ganar, tarde o temprano, yo espero que temprano, en las elecciones.

- ¿Qué mensaje le daría Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador?

El presidente tiene que rectificar. Tiene que rectificar...

- ¿En qué?

En varios frentes. Tiene que rectificar, por ejemplo, en materia económica. Las señales que está dando México al mundo son tan negativas, de tal incertidumbre que por primera vez está retrocediendo la inversión. Hay datos muy alarmantes en un periódico: es la primera vez en casi 40 años que llevamos cinco trimestres seguidos con reducción de la inversión, con una caída, ya está repercutiendo en que no haya crecimiento económico y no haya empleos, es más, que haya pérdida de empleos, el IMSS reporta pérdidas netas en mayo y junio. Tiene que rectificar en materia económica para dar señales muy claras de respeto a la legalidad y de rectificación de decisiones claramente equivocadas, como es el caso del aeropuerto.

- ¿Y en materia de seguridad?

Yo pienso que no debe dar un paso atrás en la Guardia Nacional. Ya se tomó esa decisión, costó mucho trabajo construir un consenso, hubo una apuesta que tiene que respetar que sea una institución de carácter civil, no lo ha cumplido, pero bueno, tiene que seguir fortaleciendo las instituciones.

- Pero echó a la basura toda la Policía Federal...

Creo que tiene que rectificar en el sentido de construir instituciones sólidas y confiables, preferentemente civiles. Y (lo de la Policía federal) me parece que es una pérdida enorme de energía y de esfuerzo. Es el mayor esfuerzo institucional en materia de seguridad que se ha hecho en décadas, con la Policía federal. Creo que no puede echarse a la basura lo que ahí se hizo, es un gran desperdicio para el país. Si hay errores, porque creo que en el sexenio pasado (de Enrique Peña Nieto) hubo mucha contaminación y corrupción. Tiene que rectificarse y revisarse la integración de la propia Policía Federal. Los controles de confianza, tiene que ponerse gente honesta al mando, la verdad yo tengo mis dudas del propio secretario de Seguridad Pública (Alfonso Durazo), pero allá el presidente López Obrador...

- Bueno, todos teníamos dudas de Genaro García Luna como su secretario de Seguridad y...

Sí, pos la verdad, pero, en cualquier caso, la información pública que ha dado la propia SILLA ROTA sobre las adquisiciones del secretario son muy preocupantes. Pero cada quien tiene su propia forma de hacer cosas. La verdad es que la inseguridad sigue creciendo y no va a retroceder la criminalidad ni hablando a las mamás de los delincuentes, ni haciéndoles fuchi-guácala, no, la seguridad va a tornar cuando se tenga un gobierno que se encargue de proteger a las familias y se decida a utilizar la fuerza pública para contener a los criminales y a construir las instituciones que hacen falta. No las está construyendo, al contrario, está destruyendo muchas instituciones como es el caso de la Policía Federal y está destruyendo otras muchas que a nivel local ya se habían construido. Por ejemplo, los estados y municipios no recursos ya, les están cercenando recursos y no hay policía más cercana a la gente que las municipales y si las municipales no tienen recursos y no se pueden proteger de la criminalidad acabará prosperando un proceso mucho más profundo que las drogas mismas, que es mucho más preocupante y es la captura del Estado y sus instituciones por parte del crimen organizado que yo veo que sigue avanzando de manera arrolladora en todo el país y tarde o temprano acabará dañando gravemente al propio gobierno del presidente López Obrador.

- Conociste y trataste a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, y en Yucatán advirtió la semana pasada que la amnistía trae más daños que soluciones, ¿viste ya la propuesta de López Obrador de Ley de Amnistía?

No la he revisado personalmente, he visto lo que se publicó en la prensa y en las redes sociales, pero me preocupa mucho el hecho de absolver delitos cometidos de hasta 50 mil pesos. Para la mayoría de los mexicanos 50 mil pesos es mucho dinero y es condenar a la gente, entregar a la gente en manos de la delincuencia. Ese tipo de iniciativas no pueden pasar. No es cierto que el pobre es bueno y tiene derecho a robar, no es cierto. La mayoría de la gente pobre que conozco es gente que se esfuerza y trabaja y saca adelante a sus hijos con el fruto de su trabajo y no anda robando y fregando al vecino. Ese es un error muy grave y va a causar un daño terrible al país, ojalá no pase.

- En lo interno del PAN, traen de regreso a Vicente Fox para enfrentar a López Obrador, ¿Felipe Calderón regresaría al PAN o ni por equivocación?

Yo llegué a la conclusión de que el PAN no tiene remedio. Está atrapado por los intereses de quienes lo dirigen, que como dije tienen espíritu de cadenero de antro. Es decir, durante años se dedicaron a bloquear la entrada de ciudadanos honestos y a poner a sus propios amigos y componendas por delante en el PAN. Así fue como llegó la novia de "El Chapo" a ser diputada por el PAN porque esos cadeneros se ponen de acuerdo para poner a la gente que más les conviene a ellos, pero no al país. Y no se puede renovar eso porque excluyeron del PAN a cientos de miles de ciudadanos que, paradójicamente, están viniendo a México Libre. Nuestras asambleas se nutren de gente que fue excluida por el PAN que nunca la dejaron entrar y esa es gente que trabaja, que produce, son comerciantes, gente honesta, y gente de muy diverso origen. Ahorita había muchos productores agrícolas, jornaleros, estaban aquí, y es gente que no había estado en un partido político. Entonces el PAN al dejarse de nutrir de ciudadanos honestos se condenó a una inviabilidad total.

"Cerrarse a ciudadanos honestos fue como gangrenar al PAN y en ese sentido ya no tiene remedio. Sobre todo porque, a la par de excluir a ciudadanos honestos también metieron en sus listas a escondidas a gente que les permite tener control del padrón. Un caso, en Baja California en 2004 después de cerrar el padrón a los ciudadanos subrepticiamente lo abrieron por 11 días y en 11 días metieron a 12 mil nuevos afiliados, contra nueve mil que había en el padrón total de Baja California, y de esos 12 mil afiliados según se pudo constatar, se llenaron los formatos, con credencial y firmas, para el seguro popular. Incluyendo a trabajadoras sexuales y meseros de la zona norte de Tijuana..."

- Baja California se volvió un caso paradigmático por el asunto de que ahí ganó el PAN su primera gubernatura y ahora vemos al panismo plegado a Jaime Bonilla y dándole tres años más en la gubernatura que no ganó...

Teniendo el PAN mayoría en el Congreso local le dan la prórroga a Bonilla. ¿Por qué razón? Pues porque el PAN está corrompido de raíz, corrompido por dentro. En pocas palabras: ojalá les vaya bien, pero la única manera de construir la oposición en México es a través de una vertiente totalmente nueva, fresca, que es la que estamos haciendo en México libre.

- ¿Al PRI cómo lo ves?

El PRI está totalmente colapsado y se va a acabar uniendo la parte más fuerte a Morena porque es su propio ADN, su propia tendencia. El PRD está en una fase de transformación. Yo ceo colapsados a los partidos tradicionales, es decir, no están en el escenario nacional. El presidente López Obrador ni siquiera se refiere a ellos, se refiere más a nosotros, nos saluda y nos ataca a nosotros, lo cual es bueno. Yo creo que la verdadera oposición se está construyendo aquí en México libre. Ojalá lo logremos, está rudo, está difícil, pero ahí vamos avanzando.

- Yo me estoy imaginando la Legislatura 2021-2024 con Felipe Calderón como diputado, Ricardo Anaya como diputado... va a ser una batalla campal con López Obrador...

Le vamos a presentar, por supuesto, puntos de vista distintos porque tenemos distintos proyectos de país. Él no ha querido abrir campo para las coincidencias que también tenemos, pero claramente lo que hace falta en el país es un balance. Yo la verdad no sé si vaya a estar en la Cámara de Diputados, yo creo que no porque no es esa la prioridad, no es esa la tirada. Queremos que haya liderazgos frescos y nuevos, pero eso sí, vamos a ser todo lo posible, todo lo éticamente posible, para ganarle la mayoría a Morena, para derrotar a Morena en las urnas y por eso todas las opciones están abiertas.

Pese a la dificultad de la asamblea en la vieja Exhacienda de Venta de Guadalupe, un lugar apacible, Felipe Calderón regresa a su camioneta. Margarita Zavala, su esposa, anda en las mismas en el Estado de México.

