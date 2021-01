Aunque México rompe récords por covid, lo peor apenas viene, alertan

Con mil 165 decesos y 13 mil 345 casos confirmados este miércoles, México registró las cifras diarias más altas en casi 11 meses de pandemia de covid-19; sin embargo, especialistas alertaron que lo que estamos viendo es sólo "el inicio de la peor parte" de la pandemia y que las siguientes semanas es posible que se disparen más las muertes y los contagios.

México roza las 130 mil muertes por coronavirus, ya que esta tarde se reportaron 129 mil 987 defunciones, que son mil 165 más que ayer, el mayor aumento de decesos en un día. La misma situación se repite con los casos confirmados, que suman un millón 479 mil 835, es decir, 13 mil 345 más.

"Si nuestros cálculos no fallan, a partir de hoy se comenzará a registrar el mayor incremento diario de casos de covid-19 en México. Estimamos que en los días de mayor registro podríamos tener entre 25 mil a 30 mil casos por jornada entre el 15 de enero y el 25 de febrero de 2021", indicó la Agencia de Monitoreo Atmosférico Global (AMAG) que forma parte del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas.

Especialistas entrevistados por La Silla Rota indicaron que es complejo definir una tendencia de cómo podrían aumentar los casos de coronavirus en las siguientes semanas, pero coincidieron que la situación se agudizará durante enero.

Xavier Tello, analista y consultor de políticas en salud, destacó que la situación es bastante crítica porque México nunca ha logrado tener control de la pandemia y actualmente va a una velocidad acelerada como sucede en otras partes del mundo.

"Las siguientes dos semanas yo creo que vamos a encontrar un empeoramiento, a mí no me gusta hablar de lo más difícil porque estás diciendo que después viene lo más fácil o que ya llegamos al tope y la mala noticia es que no sé cuál vaya a ser el tope. En donde están contando bien (los casos) lo tienen fuera de control, en Estados Unidos es horrible, Europa es horrible, Inglaterra es horrible, prácticamente vamos a seguir el mismo patrón", enfatizó.

El doctor en Ciencias Matemáticas, Arturo Erdely, quien ha dado seguimiento puntual a las cifras oficiales, explicó que con base en el análisis de la información enero va a ser un mes difícil, aunque los modelos son sensibles a ligeros cambios.

"Con la tendencia del cierre de año, pareciera que lo peor podría ser enero y ya comenzar a bajar en febrero, pero en esa proyección no toma en cuenta la irrupción de esta nueva variante del virus que todavía no sabemos cuán fuerte nos puede llegar a pegar. Quizás la película que hoy estamos viendo en Reino Unido la podríamos estar viendo en México, no sé si con mayor o menor intensidad", dijo.

"NO HAY MOTIVO PARA QUE BAJEN LOS CONTAGIOS"

Tello recordó que en la Ciudad de México los hospitales ya están prácticamente saturados, las personas pueden tardar entre 12 y 18 horas buscando una cama y que tampoco hay suficientes medicamentos para intubar a los pacientes.

"Evidentemente nunca hemos tenido los recursos suficientes para afrontarlo y en este momento estamos viendo el inicio de la peor parte. Vemos que están los hospitales saturados prácticamente en la Ciudad de México", señaló.

Alertó que a esta situación hay que sumar a las personas que se contagiaron durante Navidad y Año Nuevo, esas personas que hicieron una reunión o fiesta a pesar de que las autoridades capitalinas exhortaron a no hacerlo.

"Estoy esperando que se ponga peor esto la semana siguiente, lamentablemente no veo yo cuándo esto pueda bajar, pero lo más importante porque no hay un motivo para que baje. Si no cortas los contactos, no puedes controlar la epidemia y al día de hoy la gente sigue libre en las calles", criticó el especialista.

NUEVA VARIANTE DE COVID PUEDE GENERAR UN REPUNTE IMPORTANTE, ALERTAN

Erdely explicó que las cifras oficiales han mostrado un comportamiento inestable desde noviembre, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, el cual se puede atribuir, en parte, a que se comenzaron a incluir los resultados de las pruebas rápidas.

Sin embargo, además de las cifras inestables, el especialista señaló que otro aspecto a considerar es la nueva variante del virus que se reportó en Reino Unido, la cual todavía no se ha confirmado que llegue a nuestro país, pero que cuando se detecte oficialmente podría ya llevar tiempo avanzando en el territorio nacional.

Recordó que es una variante más contagiosa, aunque menos letal, "lo cual no es un consuelo, porque de por sí tenemos un nivel de contagio elevado y si se suma una variante que aparte va a ser más contagiosa, sí nos puede generar un repunte muy importante en México y en general en el Continente Americano".

De acuerdo con las estimaciones de la AMAG, entre hoy y el 12 de enero se detectará en México el primer caso de esta variante del virus Sars-CoV2 y sería la causa del aumento en el número de personas infectadas durante las siguientes semanas.

"LAS VACUNAS NO VAN A ALCANZAR A EVITAR MUCHAS MUERTES"

La AMAG señaló que, si la vacunación continúa como hasta ahora y no se aumentan las medidas de restricción, para finales de este año el 60% de los mexicanos se habrá infectado y que los decesos podrían ser 800 mil.

Respecto a las muertes por coronavirus, Tello señaló que hay un subregistro, pero en cifras oficiales por lo menos este martes se reportaron más de mil decesos, que si se multiplicaran por el cálculo que se ha hecho de 2.85, implicaría que en un día fallecieron cerca de 3 mil personas.

Para poner en contexto esa cifra, explicó que mil personas son aproximadamente los pasajeros que caben en ocho aviones, por lo que las muertes reportadas equivaldrían a que ocho aeronaves se estrellaran diariamente.

"En todo el conflicto armado de la Guerra de Siria, desde el año 2011 a la fecha, han muerto 206 mil personas, es decir, nosotros podríamos estar alcanzando a todos los muertos de la Guerra de Siria en un año. Si no vemos esto como una emergencia máxima, vamos a seguir haciendo la misma cosa", destacó.

El especialista en políticas de salud indicó que la vacunación contra covid es un factor a favor, pero que va a tardar mucho tiempo en que veamos el efecto, además, dijo que la vacuna por sí sola no resuelve nada si no se toman las medidas adecuadas, como el uso del cubrebocas.

Mientras que Erdely realizó un modelo sobre el impacto de la vacunación en el avance de la pandemia. "Lo que encontré en ese análisis es que ya no va a alcanzar a evitar muchas muertes. Si va a evitar algunas, pero la verdad es que no tantas por el ritmo que está planteado en la estrategia de vacunación que anunciaron a finales del año pasado".