Aunque EU quiere recursos de "El Chapo", AMLO dice que corresponden a México

Yo lamento mucho que se den estos casos, yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra, yo soy idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad, soy humanista, no le deseo el mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley", dijo López Obrador.