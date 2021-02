Aunque duela mucho, seguiremos con el plan contra huachicol: AMLO

La mañana de este sábado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una conferencia de prensa desde Palacio Nacional para dar a conocer todos los detalles sobre la explosión del ducto Tuxpan-Tula, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó un saldo de 66 muertos y 76 heridos, hasta el momento, donde también se encuentran menores de edad.

En la conferencia asistió el gobernador del estado, Omar Fayad; el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y Alejandro Gertz, nuevo Fiscal General de la República.

El director general de Pemex, Octavio Romero, explicó que este ducto de Tuxtla-Tula trabaja con una presión de manera normal de 20 kilómetros y cuando se detiene la operación del ducto, se reduce considerablemente.

Dio a conocer que entre el lugar de los hechos y la refinería de Tula hay 13 kilómetros de distancia, lo que equivale a un volumen de 10 mil barriles de gasolina “que no es cosa menor”.

Por eso, apagar el incendio de anoche no fue cosa fácil. Fue alrededor de las 12:00 de la noche que se logró sofocar el fuego, gracias a la labor de los técnicos de Pemex.

Informó que el ducto Tuxpan-Tula estaba suspendido desde el pasado 23 de diciembre y comenzó su proceso de empaque -rellenar el tuvo con producto-, desde el día 16 de enero.

En los últimos meses la operación del ducto se había detenido cuatro veces antes de la explosión del viernes. Además se habían detectado 10 tomas clandestinas en los últimos tres meses.

Ayer, al momento de la explosión, el ducto estaba siendo empacado con gasolina Premium y posteriormente con otro componente de alto octanaje para la fabricación de gasolina.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se detectó la toma clandestina cuando todavía no tenía mucha salida el combustible, sin embargo, poco a poco se fue incrementando hasta alcanzar los 6 o 7 metros de altura. Al mismo tiempo comenzaron a reunirse mayor cantidad de personas, entre 600 y 800.

En el lugar se encontraban alrededor de 25 soldados que estaban haciendo un recorrido por la zona, y quienes intentaron disuadir a la multitud que extraía el combustible. Sin embargo, el alto número de pobladores impidió que se lograra un control de la situación.

“No es fácil ante una multitud permanecer el orden, aun explicando sobre los riesgos, hay constancia de cómo se enfrenta la población al ejército, a la policía”

“Evitamos la confrontación para tener de lado la parte civil y evitar algún herido generado por armas que hieran a nuestro personal, porque luego también traen palos o algo. Es sumamente difícil contener, 25 hombres, a 600 personas. Nunca lo van a lograr, y más si están convencidos los pobladores de querer ir por el producto”.

Tras dar a conocer los detalles del accidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el plan para combatir el huachicol seguirá.

“Claro que va a seguir el plan. Lamento mucho lo sucedido, pero tienen que cambiar estas cosas”.

“Aunque duela mucho tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible con estas prácticas. No vamos a detenernos. Vamos a erradicar esto que no solo daña materialmente. No solo es lo que pierde la razón de este comercio negro de combustible sino el peligro y la pérdida de vidas humanas. Desgraciadamente ayer le tocó a la gente de Hidalgo, pero es un riesgo constaste”, señaló López Obrador.

También dijo que los informes sobre la posible responsabilidad de estos lamentables hechos van a estar a cargo de la PGR a cargo de Alejandro Gertz, quien estará acompañando para dar la información de acuerdo al avance que se tenga de las investigaciones.

El presidente lamentó que estas prácticas de los pobladores se hayan arraigado en los últimos tiempos de nuestro país.

“Las imágenes de la gente con cubetas, con bidones recipientes para sacar gasolina es un asunto que se extendió a todas las zonas petroleras. Donde hay ductos, hay estas prácticas”.

Remitió a otros hechos similares que han ocurrido en Tabasco, Veracruz Estado de México y otros estados.

Para atender la emergencia, el presidente de la República suspendió todas sus actividades que tenía programadas en Jalisco y Guanajuato, para este fin de semana.

El ducto Tuxtla-Tula es uno de los más importantes para la distribución de combustible en el país. Transporta 76 mil barriles diarios.

bl