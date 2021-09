Aún sin acuerdo para aprobar la Ley de Juicio Político; regresará a Diputados

La discusión y negociación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia continúa en la Junta de Coordinación Política, sobre todo en lo relacionado con el respeto al federalismo; la discusión en el pleno de la Cámara de Senadores se llevará a cabo, según adelantó el senador Ricardo Monreal.



"Se decidió mandarlo para el lunes porque vale la pena hacer un mayor esfuerzo. Sólo nos falta un artículo que es el que se está discutiendo. Es el relativo a los estados, el que se ha discutido más sobre el federalismo. Es una sola disposición normativa que no nos hemos puesto de acuerdo en la redacción", afirmó Monreal.

Sin embargo, la propuesta de Ley ya tiene modificaciones producto de la discusión que ha habido entre los legisladores por lo que ya es un hecho que se regresará a la Cámara de Diputados para su consideración.

El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que podrían hacer uso de la mayoría con la que cuentan en la Cámara de Senadores para aprobar la Ley, sin embargo afirmó que los legisladores de Morena se encuentran interesados en negociar.

"Debemos hacer hasta el último esfuerzo por llegar a acuerdos y consensos. Nos dimos el tiempo de viernes, sábado, domingo a ver si lo logramos y el lunes discutirlo", afirmó el morenista.

Los senadores del PAN afirmaron que la minuta que aprobó la Cámara de Diputados tiene como objetivo convertir a los congresos locales en oficialías de parte para que no puedan decidir nada y acaten lo que los diputados decidan.

Eso, afirman los legisladores blanquiazul, es una inconstitucionalidad y representa una violación al pacto federal que rige al país, por lo que es necesario que el acuerdo de los Diputados se modificque.

"Si no se modifica, la postura del Grupo Parlamentario del PAN es clara, si se invade la competencia de los estados vamos en contra y vamos a buscar el consenso con otros grupos parlamentarios para presentar acción de inconstitucionalidad, y que la Corte tumbe ese artículo", afirmó Damián Zepeda, legislador panista, en conferencia de prensa.

APRUEBAN EN COMISIONES LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA

Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores aprobaron hoy, unos minutos antes de que inicie la sesión plenaria del Senado, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia que fue enviada desde la Cámara de Diputados, sin ningún cambio.

La ley fue aprobada en comisiones con ocho votos a favor, una abstención y seis en contra en la comisión de Justicia y con seis votos a favor y cuatro en contra de la comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Los senadores de oposición anunciaron que en caso de que la Ley sea aprobada en el pleno, presentarán una acción de inconstitucionalidad pues la propuesta de Ley viola el pacto federal que rige a la nación.

"Es una ley que pudiéramos debatir con el tiempo, con el profesionalismo y con el cuidado que amerita. La verdad de las cosas es que es un proyecto que nace en una coyuntura en un debate político del caso de Tamaulipas en la Cámara de Diputados", afirmó el senador panista Damián Zepeda.

A Zepeda se unió Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, que agregó que era necesario defender y respetar la división de poderes y que el poder legislativo no podía estar sometido al poder ejecutivo.

"En menos de siete días se le va a obsequiar ¿a quién? esta Ley. No veo la prisa, la celeridad de este análisis y me preocupa porque debemos tener respeto al poder legislativo, no ser obsequiosos con el ejecutivo, máxime que esta Ley vulnera la Constitución en varios de sus aspectos", afirmó Castañón.

Al mismo tiempo que la reunión de las comisiones sesionó de manera extraordinaria, los distintos líderes de las bancadas se reunen en la Junta de Coordinación Política, unos minutos antes de que inicie la sesión que originalmente fue convocada a las 11:00 de la mañana.

Por su parte los senadores panistas ofrecieron una conferencia de prensa en la que afirmaron que la totalidad de la bancada blanquiazul respalda a su coordinador luego de que se filtrara que algunos solicitarían su remoción del puesto de la coordinación por haber organizado la visita de Santiago Abascal, líder del partido fascista español VOX, y anunciar el evento como una iniciativa de todo el partido.

SE POSPONE DISCUSIÓN EN EL PLENO POR FALTA DE ACUERDO

La discusión y votación de la Ley se pospuso para la sesión del próximo jueves luego de varias horas de intensa discusión entre los grupos parlamentarios en la que no se logró llegar a un acuerdo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la discusión y negociación es fundamental para resolver los temas pendientes que tiene la legislatura, entre ellos, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Pospondremos la revisión en el pleno del @senadomexicano de la Ley Federal de #JuicioPolítico y Declaración de Procedencia.



El diálogo y la articulación de acuerdos son de los instrumentos más importantes del parlamento.#LXVLegislatura https://t.co/fMAgFuFDwX — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) September 7, 2021

El senador Ricardo Monreal afirmó en conferencia de prensa que siguen dialogando para que la Ley se pueda aprobar sin que la oposición recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que consideren anticonstitucional.

Los senadores panistas y priistas afirmaron durante la discusión de la propuesta de dictamen en comisiones que en caso de que Morena intente aprobar la Ley que envió la Cámara de Diputados sin hacerle modificaciones, presentarán recursos de inconstitucionalidad debido a que, afirman, la Ley viola el pacto federalista pues obliga a los Congresos locales de los estados a acatar las resoluciones de la cámara baja.

MORENA NO PIERDE OPORTUNIDAD DE ATACAR AL PAN POR VOX

La senadora morenista Antares Vázquez Alatorre presentó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución ante el pleno para que el Senado rechazara la presencia de VOX en México y la firma de la Carta de Madrid que suscribieron legisladores del PAN.

Vázquez Alatorre realizó un recuento histórico de algunas de las atrocidades cometidas por el fascismo durante el Siglo XX, principalmente en la Segunda Guerra Mundial que tuvo como consecuencia la Declaración de los Derechos Humanos expedida por la Organización de las Naciones Unidas.

"VOX es un partido extranjero que defiende principios radicalmente distantes de los establecidos en nuestra Constitución Política y extremadamente cercanos al totalitarismo implementado por el fascismo", arengó en tribuna la senadora.

Sin embargo, antes de que algún legislador panista tomara la palabra, el senador Monreal propuso que el punto de acuerdo no se discutiera en el pleno sino que se turnara a comisiones debido a que unas horas antes, Monreal estuvo en comunicación con el embajador de España, Juan López-Dóriga Pérez, quien manifestó que "VOX no es España". El objetivo es que el debate relacionado con la firma de la Carta de Madrid, no genere más distancias entre las distintas bancadas, afirmó Monreal.

(Luis Ramos)