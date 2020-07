Aun con inhabilitación, hijo de Bartlett mantiene contratos hasta 2023

Al ser inhabilitada por venta de ventiladores a sobreprecio y entrega de producto inservible a la delegación Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Cyber Robotic Solutions SA de CV, empresa de León Manuel Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, no podrá establecer relaciones comerciales con la administración pública federal; sin embargo, aún percibirá recursos del erario por contratos vigentes que ascienden a 126.8 millones de pesos, los cuales vencerán en diciembre de 2020 y junio de 2023.

Firmados este año con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la empresa de Bartlett hijo, que el gobierno federal categoriza como "pequeña", tiene cuatro contratos por 126 millones 823 mil 74 pesos, todos asignados en procesos sin competir, según los registros de Compranet consultados por La Silla Rota.

Por adjudicación directa, Cyber Robotic recibió del ISSSTE el contrato 2320294, vigente desde el 4 de mayo, tres días después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara la venta a sobreprecio de 20 ventiladores para pacientes con covid-19 al IMSS Hidalgo, amparado en una supuesta urgencia. El monto asciende a 94 millones 909 mil 91 pesos por proveer ultrasonido torácico (portátiles de mesa).

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, otorgó otro por 8 millones 200 mil pesos para "servicio de mantenimiento preventivo correctivo al acelerador lineal dedicado a radiocirugía robótica Cyberknife" del Hospital de Oncología Siglo XXI, el cual, aunque derivó de una licitación pública nacional (No: LA-050GYR051-E20-2020), no tuvo competencia, porque en ésta sólo participó León Bartlett.

El acta de presentación y apertura de propuestas firmada el 21 de febrero únicamente incluye la opción económica de Cyber Robotic Solutions. En un apartado refiere que Kobus Ingeniería SA de CV y TAQ Sistemas Médicos se habían registrado por vía electrónica, mas no presentaron propuestas. A la junta de aclaraciones del 14 de febrero tampoco acudió nadie más.

Como ofertante único, el hijo del titular de la CFE recibió la asignación para proveer el servicio, que está vigente desde el 25 de febrero.

Quince días antes, el ISSSTE requirió material fotográfico y productos químicos para radiología, a un costo de 275 mil 998 pesos. Estos tres contratos vencen el 31 de diciembre.

Además, también por adjudicación directa, León Manuel Bartlett tiene vigente un "servicio de mantenimiento integral plurianual" a equipo médico de la Sedena, que termina el 31 de junio de 2023 e inició el primero de enero de este año, por el cual cobrará 23 millones 437 mil 985 pesos.

Mientras era investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Marina pagó a Cybert Robotic 128 mil 208 pesos por una funda para brazo Da Vinci, con un periodo de entrega entre el 7 de mayo y el 12 de junio, en otro proceso sin competir.

Este año, sin incluir el de 31 millones que fue cancelado con el IMSS Hidalgo, la denominada empresa recibió 131 millones 916 mil 282 pesos por siete contratos con estas dependencias federales.

Entre sus servicios también estuvo el mantenimiento preventivo en dos sesiones al sistema de cirugía robótica de la Marina que llevó a cabo el 30 de abril, por el cual cobró 4 millones 900 mil pesos, y la venta de termómetros al ISSSTE, en 65 mil pesos, que inició el 31 de marzo y venció el 21 de junio, cuando la empresa estaba en investigación por sobrecosto y entrega de material inservible y en desuso, por los ventiladores.

La sanción de la SFP

La Secretaría de la Función Pública sancionó con dos inhabilitaciones por 24 y 27 meses, así como dos multas que superan los dos millones de pesos a la empresa del hijo de Bartlett al encontrar acciones de corrupción. La multa representa 1.5 por ciento del valor de los contratos vigentes con el IMSS, ISSSTE y Sedena.

La dependencia detectó que el precio estuvo fuera del rango del mercado, con base en la compra, en ese mismo momento, de equipos similares a otras empresas por un precio mucho menor, así como por el costo de equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del gobierno federal.

Asimismo, aseguró que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores no tuvo sustento, debido a que estos jamás fueron utilizados en Hidalgo. Aunado a ello, Cyber Robotic presentó información falsa respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos y ni uno sólo de los 20 que entregó cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado, once de ellos rotos y totalmente inservibles, como ahora reconoce el IMSS.

La defensa de Robledo

El 7 de mayo, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Zoé Robledo, titular del IMSS, defendió la asignación del contrato otorgado al hijo de Manuel Bartlett para adquirir ventiladores, al asegurar que cumplía con los requisitos de precio y entrega.

"El tema tiene que ver con varios elementos, uno de ellos es la oportunidad; es decir, cuándo llega un ventilador, cuándo alguien ofrece que lo va a entregar y que cumple esa fecha. En este caso se cumplió (con) las fechas acordadas", afirmó.

El funcionario defendió el proceso: "Hay otros elementos de criterios de empresas que piden adelantos, por ejemplo, anticipos. Incluso, hay quienes han llegado a solicitar el cien por ciento del anticipo y sin fianza. Eso no es posible, toda vez que alguien puede, entonces, pues, simplemente desaparecer. En este caso no era así, no había una petición de anticipo, era simplemente el pago a partir de la entrega de los ventiladores".

Además, dijo que los encargados de la adquisición "tienen que tomar decisiones a partir de algo llamado factor vida: qué es lo que puede servir para poder atender".