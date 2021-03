Auditor del error en caso NAIM niega dolo tras escándalo por reporte

"No hubo dolo en auditoría del aeropuerto. No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan". Así inicia la reunión de auditor Agustín Caso con diputados federales de comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Caso es el auditor que se encuentra en el ojo del huracán y que fue separado de su cargo de manera temporal por haber revelado en su informe presentado ante la cuenta pública 2019 del primer año del presidente López Obrador, que el proceso de liquidación del exaeropuerto en Texcoco resultó tres veces más caro en comparación con las cifras que presentó el Gobierno Federal.

"El área a mi cargo es ajena a la discusión partidista", señaló hace unos minutos a los legisladores y argumento que su principal respaldo una experiencia de 50 años de trabajo. Y adelantó que respetará los resultados de la investigación que se realiza en este momento de su trabajo "qué consistió el fiscalizar el procedimiento llevado a cabo para la cancelación del proyecto de inversión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México".

"Con esta auditoria no se presenta ninguna cifra definitiva que señale un daño materializado, porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye", informa el auditor caso a diputados federales.

Precisó que la información que presentará son estimaciones que pueden concretarse o no, en los años próximos; y destacó que la finalidad es realizar recomendaciones al gobierno sobre el desempeño del proyecto que comenzó en 2014.

Descartó que en ningún momento se hizo un pliego de observaciones, cuantificaciones de daño a la hacienda pública ni señalamientos específicos a servidores públicos. "No sé expresó ningún elemento punitivo, queda claro que no existe ni existió la intencionalidad de imputar una conducta ilegal a ente o gobierno", dijo. Y destacó que la auditoria 1394 no maneja una cifra definitiva que señale un daño materializado "porque el proceso de construcción y cancelación del aeropuerto aún no concluye", informó el auditor Caso.

Destacó que el único problema fue que se utilizaron dos diferentes metodologías.

"Eso no significa que en automático exista una ilegalidad y mucho menos una acusación de corrupción", dijo. Y dividió la cifra en dos montos: 163,540 millones de pesos ya erogados hasta 2019 y 168 455 millones de pesos de costos adicionales.

Agregó que Grupo Aeroportuario fue notificado el 4 de marzo de los resultados de esta auditoría y celebró que la Secretaría de Hacienda se mantenga al pendiente de las aclaraciones correspondientes que marca la ley. "Será o debería hacer un intercambio de opiniones de altura para valorar costos y fuentes de financiamiento entre otros elementos", dijo Caso en el contexto de las declaraciones que el Secretario de Hacienda hizo hace dos semanas para descalificar su trabajo.

"No es pertinente en este momento procesal dar una cifra nueva que quiera establecerse como verdad inamovible. Están por procesarse las diferencias y valores reales", adelantó. Y propuso a los legisladores realizar reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

"Es importante superar la falsa disyuntiva sobre dos criterios de enfoques metodológicos porque no uno, sino ambos tienen sustento constitucional, legal y técnico. No es la intención de su servidor pretender imponer una cifra sobre otra, no sólo por su origen y naturaleza distintas, sino porque son hipótesis que se abran de materializar cuando se concluye el proceso de cancelación del aeropuerto".

El escándalo y polémica que causó el último Informe de la Cuenta Pública 2019, el primero de la administración del presidente López Obrador y específicamente en la auditoría relativa a la cancelación del proyecto de construcción del aeropuerto en Texcoco. El informe que entregó Colmenares el 20 de febrero señaló que su equipo de auditores encontró que la cancelación de aquel proyecto costo tres veces más de lo que cálculo la administración federal. Es decir, poco más de 300 mil mdp, y no 100 mil mdp como se estimó inicialmente.

En los últimos días legisladores de la bancada de Morena se han pronunciado por ver rodar la cabeza de Colmenares. Consideran que su informe cuestionó la imagen del presidente a menos de cien días de las elecciones más grandes de la historia, en un tema tan sensible para ellos como lo es la bandera política de la austeridad republicana.