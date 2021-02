Atoran 24 mil mdp el presupuesto; morenistas se rebelan contra AMLO

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 no fue aprobado en el plazo legal establecido. La razón es que organizaciones y diputados campesinos piden mayores recursos para el campo, el cual sienten que fue castigado este 2019 y así seguiría para el próximo año.

Por ello es que piden que a la actual propuesta de presupuesto se le sumen 24 mil millones de pesos más para el campo, de los cuales en realidad 20 mil millones serían para compensar el recorte que se le hizo con respecto al año anterior. Pero el presupuesto no se movió, lo que fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tabasqueño sostuvo el 7 de noviembre una reunión con diputados de su partido, Morena, así como con sus aliados de los partidos del Trabajo, Encuentro Social y el Verde Ecologista. Les explicó que para sacar adelante sus proyectos como la refinería de Dos Bocas y los programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y la pensión para adultos mayores, el presupuesto ya no podría moverse.

Se trató de una reunión acalorada, donde de acuerdo con testimonios recogidos por La Silla Rota, el presidente escuchó planteamientos de algunos legisladores que pidieron más recursos para el campo, lo que rechazó y ante la insistencia advirtió que ya se había acabado la época de los moches.

Algunos diputados alzaron la voz para mostrar su desacuerdo, entre ellos el morenista Eraclio Rodríguez Gómez, pero López Obrador no se detuvo, les dijo que parecían “conservadores” y de manera molesta, abandonó la reunión abruptamente y sin despedirse se retiró del Salón Tesorería, el mismo donde cada mañana da su conferencia mañanera, en Palacio Nacional.

Aunque esta semana debió ser aprobado el presupuesto, la llegada de contingentes campesinos de distintas organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Confederacion Nacional Campesina y Antorcha Campesina a los alrededores de la Cámara de Diputados, impidieron las sesiones legislativas.

De acuerdo con el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, quien fue uno de los que pidió más recursos para el campo en la reunión con el primer mandatario, sí hay señales de que podría haber más dinero para desatorar la aprobación del presupuesto.

Pero para el diputado del Partido del Trabajo, Oscar González Yáñez, que se haya retrasado la aprobación del presupuesto no tiene implicaciones legales como si lo hubiera tenido el retraso de la no aprobación de la Ley de Ingresos, y si la presión no funcionó para aprobar el presupuesto cuando había un plazo, menos servirá para hacerlo después. El petista consideró incluso que la estrategia fue equivocada, porque el presidente López Obrador no es sensible a presiones, sino a argumentos y razones.

“Al final la experiencia del año pasado muestra que esa no es la ruta para sensibilizarlo, hay que entender el perfil del presidente y no se sensibiliza con presión sino con argumentos, no con presión”

Como integrante de la Comisión de Presupuesto, reconoció que no están citados sino hasta el viernes 20 de noviembre y que no hay ni dictamen.

Por su parte la panista Patricia Terrazas Baca, quien preside la Comisión de Hacienda, la cual fue la encargada de elaborar el dictamen de la Ley de Ingresos, explicó que el monto del presupuesto de Egresos Federal para el 2020 es el más grande de toda la historia, por lo cual sí hay recursos, pero el problema es cómo se distribuyen.

“El problema no es el ingreso, sino cómo lo distribuyes y el presidente quiere que se vote solo a sus proyectos y no está escuchando ni a alcaldes, a universidades y ya se complicó porque además no está escuchando ni siquiera a sus grupos dentro de Morena. La primera reunión fue la semana pasada cuando los juntó y regañó y salieron divididos”, dijo a La Silla Rota.

Después vino otra reunión con el coordinador de Morena, Mario Delgado quien volvió a pedirles lo mismo pero ahí el descontento fue mayor, ya que los diputados fueron electos en sus comunidades y a sus electores es a quienes deben rendirles cuentas.

Lo que ha dejado ver que en realidad Morena está dividido y si bien el grupo que apoya al presidente es el mayoritario, hay otro pequeño grupo que insistirá en los recursos para el campo. Está integrado por diputados de distritos rurales, reconoció González Yáñez.

LA REUNIÓN

Eraclio Rodríguez reconoció que estuvo en la reunión sostenida entre el presidente y legisladores de Morena y partidos aliados. Cuestionado sobre si se enojó López Obrador, él no lo ve así, pero admitió que hubo diferencias.

Recordó que el presidente afirmó que los recursos llegaban a los campesinos a través de intermediarios, cosa que él y otros legisladores campesinos negaron e incluso aprovecharon para pedir que lleguen de manera más directa y para eso pidieron acelerar la bancarización de los pagos.

Cuestionado sobre si López Obrador los llamó conservadores por pedir más dinero, el legislador dijo que no fue por eso, sino que empleó la palabra porque lo interpretó como que algunos pedían los llamados moches.

“No era por eso, yo creo él se refería a que él piensa que algunos están pidiendo moches, nosotros no estamos pidiendo eso ni que se hagan bolsas de dinero, de ninguna manera pedimos que se de apoyo a productores de manera directa y direccionada y con eso podamos ayudarle al presidente a resolver el problema de abasto de alimentos a mexicanos”, aseguró.

Cuestionado sobre si se enojó el primer mandatario y por eso se retiró abruptamente, respondió que no sabe si se enojó.

“A lo mejor ya venía enojado por otras cosas”, dijo entre risas.

“Es un asunto de percepción de cómo se aplica el presupuesto, yo sé cómo lo aplican. Sé que la mayor parte está bancarizado y uniformado y ya es muy difícil que las organizaciones intervengan en esto, lo que pueden hacer es acordar con el estado la conformación de programas pero a la hora de la ejeución es el estado el que los ejecuta. Nosotros como Comisión de Agricultura hemos dialogado con todas las organizaciones pero a la hora de la ejecución de los programas como organizaciones no podemos meter mano y quien puede ejercerlo es la Sader, la Sedatu o la Conagua, la opinión de nosotros no vale”.

Otro de los diputados presentes fue Marco Medina, también de Morena, quien también reconoció que sí hubo gritos, que atribuyó a quienes se oponen pero no completamente a las prioridades del presidente, sino que buscan que sus sectores sean atendidos.

“Pero no dicen cómo se va a hacer, si el campo reclama 50 mil millones de pesos se tendría que quitar una parte al Tren Maya, otra a la Guardia Nacional para constituir un fondo lo que se define como estrategia de seguridad”.

González Yáñez estuvo en la reunión también y confirmó que quien expresó su desacuerdo más visiblemente fue Eraclio Rodríguez, a quien le dicen Yaco. En su opinión, fueron dos opiniones distintas sobre un mismo objetivo: ayudar a que los campesinos abatan su pobreza.

“Tenemos dos visiones. El presidente plantea que hay una cantidad importante de recursos al campo de manera trasversal por programas como adultos mayores, Sembrando vida, Jóvenes con futuro, personas con discapacidad, becas y estamos hablando de 55 por ciento que sí está recibiendo apoyo pero no de la manera tradicional. No hay la inversión en infraestructura pero sí se está dando en función de que sí hay gasto en el campo”, explicó el legislador del PT.

Cuestionado sobre el enojo presidencial, dijo que López Obrador señaló que había algunos con visión conservadora porque al querer hacer uso de la palabra “gritaron y preguntaron ‘¿quién me va comprar maíz de los grandes productores?’, pero el presupuesto está hecho para pequeños productores”.

“Él lo que quiere es sacar a la gente de la pobreza, hay dos visiones de cómo será autosuficiente si no industrializas al campo”, agregó.

“Algunos tienen razón desde su visión y el presidente también”.

Luego de esa reunión con el presidente, los diputados de Morena y sus aliados tuvieron otra con el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.

Fue otra reunión tensa y los reclamos se repitieron pero con un tono mayor. Delgado les hizo saber la molestia del presidente.

“El presidente está muy molesto con los diputados. La reflexión que me pidió que compartiera con ustedes es que está en juego el proyecto de nación, el presupuesto es fundamental para seguir adelante. Lo desaniman los intereses personales”, les reprochó Delgado.

“No es un tema de negociar un piquito aquí y un piquito aquí. Él quiere saber si están con el proyecto o no”, añadió y después inició un debate que duró poco más de una hora. La mayoría se plegó a favor del presupuesto en los términos en que estaba inicialmente confeccionado, pero la petición por parte de una minoría de más recursos para el campo se mantuvo, relató un representante popular que estuvo presente.

Luego se acordó votar a favor del presupuesto y en términos del dictamen y ya no presentar reservas. Algunos compañeros sí consideran que las propuestas de mayores recursos van encaminadas a obtener beneficios personales, pues precisamente Eraclio Rodríguez es quien presentó la propuesta en la Ley de Ingresos de legalizar autos chocolate a cambio del pago de impuestos de sus dueños.

COMPLICADO

Por su parte Terrazas Baca consideró que además de Rodríguez Gómez hay más diputados de Morena que buscarán recursos para el campo y eso incluye al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Ramírez Cuellar no lo veo convencido y él viene de El Barzón, los identifico a ambos, son de mi zona, hemos platicado mucho. Alrededor de ellos si mueven gente y traen diputados, a lo mejor no se han abierto con sus grupos y creo que traen gente de Morena que sí está jalando”, añadió.

La última sesión fue la semana pasada, cuando se discutía la llamada Ley Nieto y se debió suspender porque la votación no salió como deseaba Morena. Esta semana no hubo condiciones para sesionar, ante la llegada de centenas de campesinos que rodearon el palacio legislativo de San Lázaro e impidieron la aprobación del presupuesto, cuyo plazo legal venció este 15 de noviembre, ante lo cual tanto Delgado como la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas, anunciaron que la sesión se programaría para el 20 de noviembre y como si se tratara de una película de ciencia ficción, detendrían el reloj legislativo para no incumplir el calendario.

El diputado príista Carlos Pavón indicó que este viernes 15 no había condiciones para sesionar.

“Hoy no hay condiciones para sesionar y la gente está decidida y hay diputados que están tratando de lograr hacer algo, el presupuesto debe ser encaminado a los mexicanos y no a obras que caprichosamente se tienen que hacer”, criticó.

-¿Que podría llegar a ocurrir?

-Si no sale un presupuesto que se distribuya como está marcado, yo preveo que la gente va a estar protestando, es dinero que les hace falta, para programas a los ganaderos, a municipios, les han quitado a gobiernos de los estados para superdelegados, no sabemos para dónde vamos, somos socialistas y nos traen a un ex presidente que renunció.

“Quieren que aprueben el presupuesto como viene de la Secretaría de Hacienda y no le dan un futuro a México y el decrecimiento sigue en el tercer trimestre. No es tan difícil administrar al país, tiene gente que conocen y estamos previendo una sesión difícil, cosas inéditas, ya debían salir y se empieza a ejercer el presupuesto el 1 de enero, para qué lo ponen en la ley si somos los primeros en incumplirla”.

Por su parte Eraclio Rodríguez Gómez reconoció la apertura de Ramírez Cuéllar y de la Jucopo de atender a las organizaciones campesinas. Explicó que para ellos también el plantón resulta costoso, y que este viernes 15 tenían planeado retirarse porque el 30 de este mes cierran ciclos agrícolas y sólo se quedaría una comisión representativa.

Incluso recordó que cuando el PRI y el PAN eran mayorías sólo se arreglaban con sus respectivas fracciones, mientras que ahora acuden representantes de todas las bancadas a las reuniones.

Aunque había programada una reunión entre organizaciones y la Jucopo, se pospuso ya que la Junta se iba a reunir primero con la Secretaría de Hacienda.

“Seguramente van a dar un buen avanzón”, expresó.

Pero para González Yáñez, no hay prisa. La falta de aprobación sólo repercutirá en que los congresos estatales aún no pueden iniciar la planeación de sus propios presupuestos. Incluso, recordó que si no se aprobara el presupuesto federal, se puede trabajar en 2020 con el de 2019.

A ello se suma que hay otros grupos que también buscan presupuesto, y que probablemente no prosperarán en sus intenciones.

“Esta la Anuies que plantea más recursos para las universidades, solo que el presidente manda o propone más presupuesto a las universidades Benito Juárez y está mandando una cantidad importante, mil 800 millones de pesos, entonces la idea del presidente ya no es fortalecer a estas universidades que han caído en estafa maestra y en corrupciones.

“El tema se llama ampliar oferta educativa y lo que percibe el presidente es que no se amplía al hacerlo en las universidades, por eso no hay aumento sensible, por eso hay rescate de algunas como Morelos, Zacatecas que tenían situación compleja y a todas la inflación”.

Por su parte Terrazas Baca ve que la negociación no será fácil y si creen que lo que ocurrió en el Senado es un adelanto de cómo será en diputados, no será así, previó.

“Lo único que va a calmar las aguas es que entren a negociaciones reales. Es lo que paso en el Senado, dicen que sí y compran voluntades pero acá es más complicado, somos más personas. No es el nombramiento de cargos sino el recurso y ahí va a estar muy complicado”

MORENA UTILIZA ARGUCIAS: DUNYASKA

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas lamentó que no haya sido aprobado este 15 de noviembre el presupuesto de egresos de la federación 2020, que conforme a la ley es la fecha límite para hacerlo, debido a una política económica irresponsable que maneja el Ejecutivo al realizar recortes presupuestales, lo que mantiene en contantes bloqueos la sede legislativa por diversas organizaciones, aunado a manifestaciones de Alcaldes, policías federales, padres de niños con cáncer, es por ello que será hasta el miércoles 20 de noviembre cuando se discuta y apruebe.

Destacó por irresponsabilidad de la mayoría morenista y sus aliados, el PEF-2020 será aprobado de manera inconstitucional fuera de sus plazos. Criticó que mediante argucias se plantea la modificación del orden del día para no caer a destiempo en los plazos legales establecidos, aún pudiendo haber realizado la sesión en una sede alterna al Palacio Legislativo, si ya se hubiese contando con un proyecto del dictamen.

Explicó que de manera técnica los Diputados federales siguen en la sesión desde el pasado 6 de noviembre, la cual quedó suspendida desde el momento en que no se lograron acuerdos en la discusión de una reserva de la Ley de Instituciones de Crédito que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congelar o bloquear cuentas bancarias de cualquier persona sin previo aviso.

Recalcó que en todo momento el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ha entendido y compartido gran parte de las demandas presentadas por los productores del campo, Alcaldes, universidades y demás sectores interesados que han acudido a la Cámara de Diputados para solicitar que no sean recortados los recursos para su operación.

Indicó que el presupuesto de egresos que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre lejos de ser ahorrativo y austero, pretende realizar retenciones de impuestos afectando la economía de la ciudadanía además de violar los derechos humanos como es el caso de bloqueo de cuentas, además de recortes de programas prioritarios lo que ha causado que diversos sectores salgan a las calles de la Ciudad de México a manifestarse.

