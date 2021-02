Atiende OSC a jóvenes sin casa y a migrantes; les quitan recursos

“Salí de mi país por lo mismo que las pandillas me tenían amenazado. Me daban 10 días para decidirme y les dije que no. Me dijeron ‘si no te metes en esos 10 días, te vamos a matar’. Decidí viajar a otro país para evitar eso. Me fui en la segunda caravana. Ahí estuve, pero me agarraron. Me fui a Piedras Negras, hice como dos meses y medio y de ahí me agarraron por pegarle a uno más grande que yo y me agarraron y me encerraron en un carro y vine al estado de México. Me pusieron en un hogar y me trajeron y aquí me siento bien. Ya me quiero ir para mi país”, dice en un modo de hablar apresurado.