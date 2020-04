Atenderán hospitales privados a pacientes sin covid-19 por un mes

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los ciudadanos podrán asistir a hospitales privados, que cederán el 50 por ciento de sus camas instaladas, para así liberar a los hospitales públicos para la atención de la emergencia de la pandemia del coronavirus covid-19.

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que son 3,115 camas que aportará el sector privado para brindar servicios médicos y hospitalarios, como partos, problemas de salud abdominales, traumatismos, que significa atención de segundo nivel de especialidad.

En la firma de acuerdo, estuvieron presentes Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados; Olegario Vázquez Aldir, vicepresidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados; y Javier Potes González, presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales.





Estos son las empresas hospitalarias que darán servicio, entre el 23 de abril y el 23 de mayo, en 146 hospitales repartidos en 27 estados:

Con estas acciones, el sector público podrá dedicarse con el mayor número de camas a los pacientes de covid-19. Aunque seguirán brindando recibiendo a sus clientes con covid-19 con sus tarifas acostumbradas, detalló Ebrard.

Agregó que las empresas aceptaron percibir una tarifa idéntica al IMSS e ISSSTE, cuando intercambian pacientes, por lo que los enfermos no tendrán que pagar estudios ni tratamientos, lo harán las instituciones.

Ofreció los siguientes números telefónicos para revisar si son elegibles para ser atendidos en hospitales privados y qué disponibilidad hay.





MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS GRATIS





El presidente López Obrador afirmó que los hospitales privados darán todos sus servicios sin costo, durante el mes que dure el convenio, incluidos los medicamentos y los estudios.

"También decirle a la población que estos servicios, no solo la atención médica, sino todos los estudios y medicamentos serán gratuitos, esto lo repito para que no haya malas interpretaciones. Es el derecho a la salud a todo el pueblo, como dice el artículo Cuarto, no solo a los que tienen seguro social, o ricos o pobres, es un derecho universal.

"Aunque se habló de las cuotas mínimas, y no es un convenio con propósito de lucro, vamos a informar cuánto costará este convenio de atención hospitalaria", precisó.





TRASCENDENTE, UNIÓN DE HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS: AMLO





El presidente López Obrador dio a conocer que este acuerdo es trascendente porque une a hospitales públicos y privados contra la pandemia de covid-19, sumando voluntades y ayuda mutua.

Agradeció en nombre de México a dueños, directivos y trabajadores de hospitales privados de México, por el gesto que tienen en la emergencia sanitaria.

Recalcó que con esta ayuda se puede liberar espacio en el sector público y cuando estemos en el momento más crítico, tener todas las camas y equipos para salvar vidas, para que no nos rebase la epidemia.

DARÁN ANUNCIO IMPORTANTE EL JUEVES





El presidente López Obrador informó que el jueves el gobierno tendrá el diagnóstico definitivo para saber cuándo será el momento más difícil y cuándo empieza a ceder la pandemia en México, para poder levantar poco a poco la cuarentena, siempre escuchando y respetando el propósito y la recomendación de los especialistas.

Estamos dedicados para salir bien, lo mejor posible de la epidemia, apuntó.





PIDE RESPETO PARA MÉDICOS Y ENFERMEROS





El presidente López Obrador llamó a ser solidarios, fraternos, solidarios con el personal del sector salud, porque ahora o en el futuro los necesitaremos para la atención de alguna enfermedad

Aprovechó para agradecer la labor que realizan médicos y enfermeros en la contingencia.

"Mandar desde Palacio Nacional un reconocimiento a todos los integrantes del sector salud tanto del sector público como del privado. A los trabajadores, camilleros, enfermeras, enfermeros, a los médicos, a los especialistas, no se podría lograr nada sin los trabajadores de la salud, por eso nuestro reconocimiento y el llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo, todos, si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar, siempre, a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar de la ayuda de un médico, de una enfermera. Tenemos que respetarlos y apoyarlos, ahora más que nunca tenemos que ser solidarios y fraternos", dijo.





¿Y CÓMO LE FUE A MÉXICO EN REUNIÓN DE LA OPEP?





El presidente López Obrador dio a conocer que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, estarán el próximo miércoles en la conferencia mañanera para explicar sobre el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

"Sobre el petróleo se me pasaba decirles que el miércoles nos acompañará la secretaria de Energía y el director de Pemex para explicar el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP", informó.

El mandatario mexicano aseguró que puede adelantar que "nos fue muy bien, requeté bien" en la reunión de la OPEP, así como que México fue respetado por las naciones exportadoras de petróleo, lo cual calificó como algo nunca antes visto.





