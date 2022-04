Atacan casa de campaña de diputada de PAN, tras dichos de "traición a la patria" de AMLO

La diputada federal por el distrito XII Saraí Núñez Cerón fue blanco de ataques en su casa de gestión ubicada en Celaya, Guanajuato, acusada de ser traidora a la patria por un grupo de personas luego de que votara en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¡Por cada ataque, responderemos con acciones concretas para el beneficio de las familias!", respondió la diputada a través de su cuenta de Facebook.

Acompañó este mensaje de una imagen junto a beneficiaron de una campaña para la entrega de aparatos ortopédicos.

Un pequeño grupo se apostó afuera de la Casa de Gestión de la diputada el pasado 20 de abril y la acusaron de traición a la patria por votar en contra de la reforma eléctrica.

Además, colocaron fotos de la diputada con la leyenda:

Traidora a la patria. Si te busca para volver a pedir tu voto: recházala. Votó en contra de la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para bajar las tarifas eléctricas".

¿QUÉ DIJO AMLO?

El presidente López Obrador reiteró en la mañanera del jueves que quienes votaron contra la reforma eléctrica son traidores a la Patria.

Mostró en la pantalla de la mañanera el Código Penal y cuestionó "¿Defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición?, ¿que me digan qué es?".

"Este artículo (del Código Penal) se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética y hay constancia de que presenté la denuncia y miren lo que dice:

"Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria en alguna de las formas siguientes: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero".

"Está en el Código Penal, entonces, además, ¿Si ellos sienten que actuaron bien y no son traidores a la Patria qué les preocupa?".

"No voy a andar denunciando, denuncié a Salinas, a Fox, a Zedillo, a Calderón y denuncié al licenciado Peña, no, no, para qué se denuncia, que cada quien se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo que no son traidores cuando consciente o inconscientemente 'ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la CFE y dañar a millones de consumidores mexicanos', porque votaron consciente o inconscientemente por Iberdrola", lanzó.

(Luis Ramos)