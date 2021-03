Ataca Gil a director de Reforma por imputación; "improvisado", le dice

Roberto Gil Zuarth criticó al periódico Reforma por lo que calificó como especulaciones las versiones que apunta a que entraría en las listas plurinominales del partido Redes Sociales Progresistas, ligado a Elba Esther Gordillo.

En una carta dirigida al director del diario, Juan Pardinas, el panista puso en duda la credibilidad de Reforma por lo que afirmó se utilizan sus páginas para saldar venganzas o animosidades personales.

"El desvarío de Reforma es la consecuencia de dejar en manos de un improvisado su tradición de libertad y la responsabilidad social de forjar un debate público desde la independencia y a información", escribió Gil Zuarth.

"Quiero creer que su valentía no es producto del anonimato. Si es así no dudará en tomarme la palabra: muestre la evidencia de las supuestas operaciones por 31 millones de pesos en un día que según investiga la UIF y que cobardemente afirma en la editorial de Templo Mayor del día de hoy. Le exijo pruebe esa gravísima imputación. Pida a sus fuentes que o saquen del apuro. De lo contrario, espero tenga las mismas agallas, no para renunciar a su cargo, porque para eso se requieren arrestos que usted simplemente no posee, sino para, por lo menos enmendar públicamente sus infamias", continuó.

El sábado 13 de marzo, la columna Templo Mayor del periódico Reforma publicó que tanto Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth deben estar "muy urgidos de fuero constitucional que ya se les menciona para encabezar las listas de candidatos a diputados plurinominales en dos de las cinco circunscripciones del país.

También, este martes, la misma columna firmada con el seudónimo Fray Bartolomé, publicó que resulta curioso que el exsenador Roberto Gil ande pidiendo en redes sociales que se exhiban las supuestas pruebas en su contra, pues como abogado bien sabe que sería violatorio del debido proceso.

"Si en serio quiere saber cómo anda la cosa, podría darse una vuelta por Constituyentes, pues es en la UIF donde tienen un grueso y muy bien armado expediente en su contra. Quienes lo conocen dicen que están documentadas las presuntas transferencias millonarias que hizo en un solo día y que habrían sido de tal tamaño que sonaron las alarmas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", publicó el diario.

Inclusive, aseguró la columna de trascendidos que se asegura que a Roberto Gil lo tienen más que ubicado en un domicilio en Dallas; y, al parecer, estaría "conectado" con cinco empresas en McAllen y que si alguien le rasca tantito a la compañía MaraGil LCC, es muy probable que encuentre cosas interesantes.

"A lo mejor por eso el panista anda tan irritable creyendo que son rencores personales lo que, en realidad, se llama karma y tiene forma de carpeta de investigación".