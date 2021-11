Astillero entra a caso Aristegui y Pablo Gómez revira: no nos merecemos esa prensa

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda criticó al periodista Julio Astillero por preguntar en Twitter por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador usa la tribuna presidencial para defender el caso de sus hijos vinculados con un exportador de cacao que de acuerdo con un reportaje de Aristegui y Proceso se beneficia del programa Sembrando Vidas y de paso a la chocolatera "Rocío Chocolate", del segundo hijo del mandatario, José ramón López Beltrán.

"Si el presidente @lopezobrador_ ha dicho que no respondedor más que por su hijo menor de edad y por nadie más, ¿por qué hoy reacciona, explica y defiende un caso relacionado con personas mayores de edad que por sí mismos deben actuar? ¿Por qué usar así la tribuna presidencial?", tuiteó el periodista Julio Astillero.

El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, respondió con críticas a Astillero.

"Qué pregunta de Astillero! primero, porque le preguntaron; segundo, porque es un hecho sucedido cuando eran menores; tercero, porque involucra a quien fue su esposa. Qué pregunta tan boba, por si no fuera de plano tontamente malintencionada. No nos merecemos esa prensa!", escribió.

El periodista respondió: "Ojalá, @PabloGomez1968, ante indicios de conflicto de interés no te muestres bobo, tonto y mal intencionado ni "exoneres" d bote pronto. El tema no es de "cuando eran menores" sino de su evolución patrimonial reciente, siendo mayores de edad. ¡No nos merecemos estos funcionarios!".

CARMEN ARISTEGUI FUE ATACADA EN LA MAÑANERA POR AMLO



Luego de que Proceso y el portal Aristegui Noticias publicaron el reportaje "Sembrando Vida y la fábrica de chocolates", el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo publicado por la revista y la periodista no es cierto, incluso calificó a Aristegui como opositora a su gobierno.

El reportaje plantea que el programa insignia del mandatario tiene un particular impulso en Tabasco y beneficia a los hijos López Obrado a través de su finca ''El Rocío''.

"Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento yo sostengo que son independientes pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo", señaló durante la mañanera López Obrador.

El presidente destacó que Proceso y Carmen Aristegui presentaron una investigación sin fundamentos sobre un terreno que llegó a sus hijos a través de una herencia familiar y con la divulgación de dicho texto se busca "mancharnos".

"Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Ya no estamos en los tiempos de la simulación y hay muchos en nuestro movimiento que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o lo apoyan, pues no", afirmó.

Ante estos señalamientos, la periodista Carmen Aristegui comentó en su espacio Aristegui Noticias: "no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es simple y sencillamente eso: un espacio de periodistas".

"Yo le vuelvo a decir al presidente que pues ciertamente en este espacio no estamos ni a favor ni en contra en esta lógica que el presidente plantea, ni a favor ni en contra de su movimiento, este espacio es simplemente un espacio de periodistas donde se tiene que hacer valer a la información, a las informaciones que se pueden discutir y se deben discutir".

La periodista, quien se define como "imparcial", hizo énfasis en la necesidad de un gobierno con apertura "a los datos y elementos que puedan generar interés de la población", como es el caso del reportaje elaborado por los periodistas, Tania Gómez y Sergio Rincón.

En agosto de 2018, el presidente López Obrador felicitaba a Aristegui por su compromiso con el periodismo libre, hoy la señala de ser parte del bloque conservador, tras la publicación del reportaje.

Ante los embates del presidente, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza mostró su apoyo y solidaridad a la periodista Carmen Aristegui a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

RECUERDAN TUIT DE AMLO DE 2011

En redes sociales, usuarios recordaron un tuit de 2011 del entonces opositor Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo conversiones, la periodista salió de MVS por haber solicitado información sobre el estado de salud del entonces mandatario Felipe Calderón.

"No le gusto a (Felipe) Calderón que solicitara información sobre su estado de salud ¿Dónde queda el derecho a disentir?, ¿dónde queda el derecho a la libertad de expresión?", cuestionó López Obrador.

Se dice que el ahora presidente hizo un llamado a la familia Vargas, propietaria de la estación de radio MVS 102.5 para hacer valer la libertad de expresión restituyendo a Carmen Aristegui en su programa de noticias.

En ese entonces, AMLO consideró que con estas actitudes se confirma "que en México impera una dictadura que se ejerce a través del control casi absoluto de los medios de comunicación".





RESPONDE CARMEN ARISTEGUI

La periodista Carmen Aristegui respondió a las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el reportaje "Sembrando vida y la fábrica de chocolates", difundido, principalmente, por el portal Aristegui Noticias y la revista Proceso.

"Hicieron toda una investigación mentirosa sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima del hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna", dijo el presidente a lo que la periodista replicó:

"Yo simple y llanamente diría, para no darle muchas vueltas, que, efectivamente, se trata de no confundir y nadie quiere confundir en relación a lo que es el papel de cada quien, presidente. En Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es simple y sencillamente eso, un espacio de periodistas".

¿QUÉ DICE EL REPORTAJE DE ARISTEGUI Y PROCESO?

El reportaje argumenta un vínculo entre el programa prioritario de la presente administración, Sembrando Vidas, con la empresa chocolatera "Rocío Chocolate", cuyo registro fue promovido por el hijo del primer mandatario, Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo del presidente, quien, de acuerdo con el trabajo periodístico mantiene cercanía y amistad con el empresario y exportador de cacao Hugo Chávez Ayala, quien, se argumenta, participó en el diseño del programa prioritario y fue integrante del Consejo Consultivo de Sembrando Vida, y por ello, el empresario "se beneficiaría de transacciones con cacao".









