Aspiración presidencial no guía mis acciones: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la aspiración presidencial que tendría en 2024 no guía sus acciones dentro de la función pública, luego de que el canciller fuera cuestionado sobre los primeros resultados del peritaje del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que arrojan, principalmente, fallas estructurales en la construcción de la obra.

"Es un tema que está muy lejos y habrá que ver lo que sucede, no me anima ni es lo que guía mis tareas. Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso explica mis acciones, lo que yo trato de ser y he sido, es ser un servidor público eficaz y eficiente" expuso Ebrard Casaubón, según informó Carlos Loret de Mola en W Radio.

El canciller aseguró que se ha desempeñado de forma "eficaz y eficiente" como funcionario.



Este miércoles 16 de junio, se presentó el primer dictamen sobre las causas que ocasionaron el derrumbe de un tramo de la Línea 12 del Metro, el pasado 3 de mayo, y que dejó 26 personas fallecidas.

Ebrard, por su parte, señaló que se mantendrá atento a la presentación del informe final de la investigación técnica, por ser una obra que se construyó durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México de 2006 a 2012.

Destacó que pondrá especial atención a las preguntas planteadas al final del informe, en particular las últimas cuatro, sobre las cuales se indagará en los próximos meses.

