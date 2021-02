Así vieron moneros la iniciativa de Monreal para regular redes

El pasado lunes el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa para regular la redes sociales esto a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La iniciativa Monreal plantea mecanismos para borrar contenidos, suspender cuentas temporal o definitivamente y contempla sanciones económicas hasta por 89 millones de pesos en casos de violaciones contra la libertad de expresión, lo que generó polémica entre especialistas y activistas.

Regular las redes sociales comprende, entre otros aspectos, dar garantía de audiencia a las personas que son censuradas, y ofrecer protección a datos personales, a la justicia pronta y expedita y, sobre todo, al derecho a la verdad. #Columna, vía @Milenio. https://t.co/F77yMWZ2Wb — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 9, 2021

El objetivo de la iniciativa es proteger la libertad de expresión de los usuarios de redes sociales, tanto en el ámbito individual y colectivo, además de evitar la censura masiva y discrecional de los particulares propietarios de las redes sociales.

Ante las críticas que han surgido por la iniciativa, el senador Monreal Ávila dijo que pospondrá la presentación de su proyecto por tres semanas para enriquecerla con el debate de la ciudadanía para que se informen.

#EnVivo Te doy la bienvenida al debate sobre la regulación de redes sociales; evitemos descalificaciones a priori. Te invito a leer el proyecto de iniciativa y a compartir tus comentarios. https://t.co/ZWW0oU5EWm https://t.co/9JGWDuW6VR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 10, 2021

En su cuenta de Twitter, el morenista señaló que "más temprano que tarde" se van a regular las redes sociales en México y en todo el mundo.

Derivado de esta iniciativa varios moneros manifestaron sus opiniones a través de sus cartones en los diarios.

Falcón en el diario La Crónica pública un cartón donde un monito lanza con una resortera una piedra.

En 24 Horas el cartón de Xolo se comenta "Próxima regulación", donde aparece la garra de un águila buscando cazas al pajarito de Twitter.

El moreno Rictus en El Financiero muestra un cartón con tres hombres detenidos con los rostros cubiertos con los logos de YouTube, Facebook y Twitter.

En Milenio, en El País de nunca Jabaz, se expone un cartón donde el senador Monreal carga unas tijeras y otro más del moreno Rapé, donde el legislador lleva en una jaula una garra de águila con la leyenda "Nos vamos a comer un pollito".

La del moreno Pacasso en Reforma muestra un dibujo donde se observa al coronavirus sacando una red para cazar al pajarito de Twitter.

AMLO PIDE NO REGULAR

Sobre el tema de regulación del senador Ricardo Monreal, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se opuso a la iniciativa de regular las redes sociales en el país.

El presidente sostuvo que el legislador está en su derecho, pero no respaldó la propuesta.

''Es una facultad que tienen los legisladores, ellos pueden presentar iniciativas de ley, esa es su función, elaborar leyes, aprobarlas. Si el senador presentó una iniciativa está en su derecho, como cualquier legislador", comentó.

López Obrador comentó que no es partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de censura.





kach