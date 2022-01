Así ven las portadas nacionales la amenaza de la variante ómicron

Ante la inminente llegada de una cuarta ola de covid-19 generada por la variante ómicron a México, especialistas ya vislumbran un posible escenario para 2022, y coincidieron en que los más vulnerables serán los no vacunados, aunque al resto de la población advirtieron no confiarse, toda vez que el virus permanece activo.

De acuerdo con médicos de Puebla han detectado que la nueva variante ómicron se contagia a una velocidad récord-es urgente crear conciencia y una actitud solidaria para evitar más muertes por esta causa.

Así se ve la amenaza de la variante ómicron en las portadas del país... pic.twitter.com/tPDERx46uC — Alejandro Jiménez MC (@ajimac) January 3, 2022

Aunque la variante es menos agresiva con los pacientes, es muy contagiosa, casi tan contagiosa como el sarampión y por lo tanto va a pegarle a la población, principalmente a la no vacunada.

En el caso de Chihuahua, la Secretaría de Salud del Estado publicó en su página oficial la convocatoria para la contratación de 35 médicos generales y 76 enfermeros, con la finalidad de que apoyen en los hospitales y clínicas donde se atienden a personas contagiadas por covid-19, ante el aumento de casos en la entidad.

Aunque el proceso de registro se cerró en línea el 31 de diciembre, las personas que no se alcanzaron a inscribir por desconocimiento o fallas en la plataforma, pueden acudir al Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua este lunes para realizar su inscripción al proceso, para la contratación del personal se usará presupuesto federal.

Los especialistas coincidieron que es importante endurecer las medidas que la población ya conoce desde el inicio de la contingencia sanitaria tales como son: el lavado de manos , la sana distancia y el uso del cubrebocas, esto con el fin de evitar que se repita un nuevo confinamiento.

AMLO CONTAGIOS AL ALZA

Durante la primera mañanera del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los contagios por covid-19 están aumentando debido a la variante ómicron, pero no las hospitalizaciones ni muertes.

"Sí están incrementándose los contagios por esta variante, pero no hay más hospitalización y no hay fallecimientos (...) pensamos que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la misma gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho", dijo el mandatario.

SÍNTOMAS DE LA VARIANTE ÓMICRO

Algunos de los síntomas presentados por las personas contagiadas son fatiga, estornudos, dolores de cabeza y cuerpo, dolor de garganta y tos ocasional, todos presentados de manera leve.

