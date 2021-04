Así tiró el INE la candidatura de Salgado Macedonio

El 25 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) retiró la candidatura a Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, por no presentar el reporte de sus gastos de precampaña en el proceso electoral de este año.

Los consejeros del INE chocaron en consideraciones sobre si la sanción es desproporcionada, pues dejaría a Morena sin más perfiles para la candidatura, pero la mayoría se posicionó en favor de la medida.

Durante su intervención inicial, la consejera Adriana Favela Herrera sentenció que "se llame como se llame" al precandidato, todos los aspirantes pasan por un proceso de selección y deben entregar un informe de gastos e ingresos de ese periodo.

"No es factible que los partidos nieguen que hay precampaña, forzosamente pasaron por un proceso de selección interna, se llame como se llame", dijo.

El consejero Uuc-kib Espadas consideró que la medida de retirarle la campaña a Félix Salgado es desproporcionada, pues dejaría a Morena sin sus principales cuadros para la candidatura a Guerrero, y calificó la decisión de "equivocada".

"Me parece surreal hablar de si hubo o no precampañas, consecuencia de un discurso engañoso de Morena [...] pero este no es un acto justiciero, no se trata de que el INE saque por la ventana lo que entró por la puerta, pese a eso, no se puede decir que la decisión que tomará el INE es un acto ilegal o parcial", expresó.

El consejero Jaime Rivera Velázquez precisó que, desde que se emitió la convocatoria para el registro de aspirantes a la candidatura, y desde el 4 de diciembre hasta el 8 de enero, hubo actividad de precampaña.

"La parte formal está debidamente acreditada de que se trata de una precampaña, hubo precandidatos y estuvieron a la vista de mucha gente, y tuvieron actividades a la vista de todos", señaló.

El también consejero José Roberto Ruiz Saldaña informó que presentaría un voto particular, pues consideró que "sí hubo un informe, aunque se presentó de manera extemporánea".

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila Romero, defendió la decisión de la autoridad electoral y recriminó a Morena por "hostigar" al consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello.

"El INE puede tomar una decisión histórica; todos los partidos debemos respetar la ley y no salir con que ´no se llaman precandidatos´. O todos coludos o todos rabones", dijo.

Salgado Macedonio dijo en su campaña, que llegará hasta las últimas consecuencias y acudirá al TEPJF, a la SCJN y a organismos internacionales porque nadie le va a a quitar su candidatura "porque el pueblo de Guerrero ya decidió". No descarta movilización en las calles.

Dice Félix Salgado Macedonio que llegará hasta las últimas consecuencias y acudirá al TEPJF, a la SCJN y a organismos internacionales porque nadie le va a a quitar su candidatura "porque el pueblo de Guerrero ya decidió". No descarta movilización en las calles. #Elecciones2021 pic.twitter.com/e4eSR48bXj — Avi ???? (@avieu) March 25, 2021

A través de su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio publicó este viernes su postura tras perder la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Aseguró que el INE se equivocó y llamó a su resolución "grosera y arbitraria". Destacó que esto es síntoma de que está más fuerte que nunca en la contienda electoral.

"A ellos no les compete decidir por un pueblo. Es por eso que confiamos en la decisión apegada a estricto derecho del Tribunal Electoral Federal que nos hará justicia. Seguimos en la lucha. ¡Ánimo a todos! ¡Hay toro!", lanzó.

La noche del miércoles, la Comisión de Fiscalización del INE avaló un proyecto que retira la candidatura de 60 aspirantes a cargos de elección popular, entre ellos 52 candidatos de Morena, como Félix Salgado, aspirante al gobierno de Guerrero; y Raúl Morón, a Michoacán.

La sesión extraordinaria del Consejo General del INE se llevará a cabo después de la sesión ordinaria, que inició a las 10 horas de este jueves. Como primer punto de la sesión extraordinaria, se evaluará la sanción al procedimiento de oficio a tres precandidatos de Morena al gobierno de Guerrero.

El procedimiento de oficio ubica actos de precampaña de Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo, Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo.

Los asuntos están contenidos en el expediente INE/P-COF-UTF/69/2021/GRO de la Comisión de Fiscalización, pues, según lo refirió el consejero Ciro Murayama, se identificaron propagandas con finalidad política, en el territorio y el tiempo de las precampañas, se hubieran registrado los ciudadanos o no.

Los monitoreos de propaganda electoral tomaron en cuenta publicidad en bardas, en redes sociales, en radio y televisión, así como algunas reuniones con militantes del partido. Todas esas fueron realizadas por los morenistas señalados.

Los saludamos desde Acapulco en la colonia Lirios,donde reafirmamos que este movimiento no es un tema electoral, nuestro objetivo es convocar y liderar #LaCuartaTransformación de la vida pública de Guerrero. Somos un pueblo que afronta con valentía los retos que están por delante pic.twitter.com/u9GmB9oVD3 — Pablo Amílcar Sandoval B (@SanAmilcar) December 29, 2020

Beatriz Mojica, candidata de Morena a diputada local por el distrito 5 de Acapulco, dijo: "Estoy encabronada, no podemos permitir que nos quieran quitar candidaturas a la mala, se cruzaron la raya".

PAN REACCIONA A SANCIONES CONTRA MORENA

Juan Antonio Martín del Campo, representante del Partido Acción Nacional ante el INE, dijo que el máximo órgano electoral actuó con congruencia y apego a la ley al cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al gobierno de Guerrero.

Dijo que el PAN en el Senado de la República respalda al Consejo General del INE, quien además de quitarle la candidatura Salgado Macedonio sancionó con la pérdida de registro a alrededor de 25 aspirantes a diputados federales de Morena y dos de Redes Sociales Progresistas, por no presentar informes de ingresos y gastos de precampaña.

"Celebramos la decisión y estamos de acuerdo con la multa que se impuso al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador por más de 6 millones y medios de pesos por todas las irregularidades que han cometido", lanzó.

APRUEBAN DISCUTIR RETIRO DE CANDIDATURA A FÉLIX SALGADO

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó retirar la candidatura de Félix Salgado, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, por no entregar su reporte de gastos de precampaña.

Félix Salgado Macedonio inició tarde sus actos proselitistas, debido a que el partido frenó su designación como candidato, por tener un procedimiento de oficio en su contra, luego de ser acusado de violación sexual, en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena.

Al final, el órgano partidista respetó una segunda encuesta que lo posicionó como el favorito para obtener la candidatura de Morena, y consideró los elementos que lo acusan de abuso "como infundados e improcedentes".

Desde el pasado 25 de febrero, el INE adelantó que la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero podía estar en riesgo, pues Morena no había presentado ante el INE informes de ingresos y gastos de precampaña.

Entonces, el partido afirmó que no habían registrado a ningún precandidato al gobierno de Guerrero –por el proceso que permanecía abierto dentro del partido–, por ello la consejera Adriana Favela, consideró "irreal que los partidos políticos que afirmen no haber registrado ningún precandidato, aunque los monitoreos del instituto arrojan otros datos".

La Comisión de Fiscalización del INE también avaló el proyecto que retira otras 59 candidaturas a cargos de elección popular, 52 de éstas pertenecen a Morena, el resto de Redes Sociales Progresistas (RSP), el PRI y dos partidos locales.

Entre la lista de candidatos que podrían perder su registro destaca el alcalde de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, que pretende reelegirse por Morena y de quien La Silla Rota adelantó que analizaban el sobrecosto de su precampaña.

Por las mismas razones, no haber entregado informes sobre los costos de precampaña, el Consejo General del INE deberá analizar retirar la candidatura a Graciela Ortiz González, candidata del PRI al gobierno de Chihuahua.

Otros candidatos a gobiernos estatales en la mira son Raúl Morón Orozco, candidato de Morena al gobierno de Michoacán y Alberto Abraham Sánchez, candidato de RSP al mismo estado; y Edgar Rivera Cornejo, candidato de Movimiento Dignidad Zacatecas.

También se encuentra enlistado el sobrino de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, quien pretende competir por una diputación.

Ante la resolución de la Comisión de Fiscalización del INE, la diputada federal Martha Tagle (MC) recriminó que Salgado Macedonio esté en la posibilidad de perder la candidatura a gobernador por no rendir cuentas de dinero, y no por los abusos que cometió contra mujeres que fueron sus colaboradoras.

Posteriormente, Salgado se defendió en redes sociales.

Amigas y amigos, Ante la información difundida por diversos medios de comunicación referente a una supuesta omisión de... Publicado por Félix Salgado Macedonio en Miércoles, 24 de marzo de 2021

El dirigente de Morena, Mario Delgado, criticó en un tuit que después borró, al árbitro electoral. "Algunos consejeros tomando acciones desproporcionadas, quieren bajar a la mala a más de 60 candidatos de nuestro movimiento. ¿Queremos un árbitro imparcial dejen que la gente decida!", había escrito.

Posteriormente, en un video, acusó que algunos consejeros "parece que están decididos a convertirse en los gatilleros del PRIAN disfrazados de árbitros electorales"

Coincidentemente, dijo, en estados donde tenemos una gran ventaja, como Baja California, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Zacatecas; el pretexto, según esto, "es que no se entregaron informes de precampaña, cuando en nuestras convocatorias para las candidaturas no se establecen periodos de precampaña, porque en Morena la gente decide a través de las encuestas o de los consensos".

"No nos vamos a dejar, apenas el día de ayer el presidente de la República convocó a todos los gobernadores del país a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia, para que se respete la decisión de la gente, para que el pueblo decida a través de las urnas libremente", subrayó.

#Nación | Tras la aprobación de retirar la candidatura de Félix Salgado, el dirigente nacional de @PartidoMorenaMx, @mario_delgado señaló que "algunos consejeros han decidido convertirse en gatilleros del PRIAN disfrazados de árbitros electorales". #ep https://t.co/ffyercPuwF pic.twitter.com/fAfA86tCZS — La Silla Rota (@lasillarota) March 25, 2021