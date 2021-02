Así serán los créditos para Pymes afectadas por el coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cómo se entregarán los créditos a pequeños empresarios que sean afectados por la crisis del coronavirus covid-19.

Se trata de un millón de créditos de un monto de 25 mil pesos, en los que los beneficiados tendrán tres meses de “gracia” para comenzar a pagar y tres años de plazo para concluir y con una tasa de interés de 6.5 anual, es decir, la que corresponde al Banco de México (Banxico).

“Se les entregan los 25 mil, no abonan en los tres meses y empiezan a abonar en promedio mil pesos mensuales hasta que terminan de pagar los 25 mil con el interés del Banco de México anual, 6.5 anual en este caso”, destacó.

Por otra parte, rechazó que se suspenda el pago de impuestos a grandes empresarios ante la pandemia, pues su gobierno busca que quien no pagaba ahora sí lo haga.

“Esas recetas ya no, reducción al pago de impuestos no, al contrario. Lo que estamos buscando es que paguen impuestos los que no pagaban y siguen todavía sin pagar y creen que la van a librar porque tienen y no pagan, quedaron mal acostumbrados”, dijo el mandatario en conferencia mañanera.

"Firmé el decreto para los adultos mayores para que se les dé permiso con goce de sueldo y prestaciones" @lopezobrador_ pic.twitter.com/jLJZpGpB0j — La Silla Rota (@lasillarota) March 25, 2020

CONSERVADORES, “MALOS DE MALOLANDIA”: AMLO

El presidente López Obrador lamentó que los conservadores utilicen el tema del coronavirus para atacarlo y los calificó como “malos de malolandia”, ya que realizan acciones de mala fe y mala entraña.

Reclamó que algunos medios busquen dedicarse a contar los muertos por covid-19 “porque suponen que estamos ocultado el número de muertos”.

"Hay que actuar de manera precavida porque son tiempos de zopilotes. Me enteré que un periódico va a llevar la cuenta de los muertos porque suponen que estamos ocultando" @lopezobrador_ asegura que esto es de mala fe y demuestra a los malos conservadores pic.twitter.com/PIvx9beLeq — La Silla Rota (@lasillarota) March 25, 2020

“Me enteré que otro periódico ahora va a llevar la cuenta de los muertos, fíjense eso. La cuenta de los muertos, porque suponen que estamos ocultando el número de muertos. Afortunadamente ya la gente está muy despierta, muy avispada”, reveló.

CELEBRA AMLO REFORMA AL ARTÍCULO 4

El presidente López Obrador celebró que el Senado aprobara ayer martes la reforma al artículo 4 de la Constitución para que la pensión a adultos mayores, becas a estudiantes y a niños con discapacidad se convierta en derecho, así como la atención médica y los medicamentos gratuitos.

"Me acusan de que cómo voy a ir a una fonda y yo les diría ¿por qué no ir si no está prohibido? Ademas nuestra estrategia en muy clara" @lopezobrador_ tras reclamos luego de acudir a comer a un negocio pic.twitter.com/l44UUxmlWL — La Silla Rota (@lasillarota) March 25, 2020

“Esto es único, es histórico; celebro que hayan cambiado de parecer los senadores del PAN, porque en la Cámara de Diputados votaron en contra y ahora, a pesar de que un senador, Gustavo Madero, subió a expresar que estaba en contra, al final sólo un voto del PAN en contra y una abstención de un independiente”, precisó.

AMLO PREVÉ QUE EXTRADICIÓN DE LOZOYA PROCEDERÁ

El presidente López Obrador dijo que tiene la seguridad de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien permanece preso en España tras acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Va a proceder como los otros procesos que le están siguiendo, no hay impunidad, va a proceder, estoy seguro, esa extradición y otras que están ahí y no hay influyentismo”, lanzó.

ABASTO VS COVID-19

Por otro lado, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, garantizó el abasto para los próximos 100 días de productos básicos para hacer frente a la contingencia por el brote de coronavirus en México.

"Tenemos una reserva de básicos para 100 días, esto es muy importante porque va a ser crucial que se sepa en todo momento que hay disponibilidad de productos básicos por las medidas que se tomaron por la presencia de Covid-19 en el país", comentó la funcionaria durante la “mañanera”.

También, destacó que se monitorean los precios de la tortilla, huevo y pollo.

"Las reservas estratégicas nos permiten informales que tenemos una reserva de básicos para 100 días" Graciela Márquez, Secretaria de Economía, da a conocer el almacén que se tiene para el #COVID19 en México pic.twitter.com/WKotBmY50m — La Silla Rota (@lasillarota) March 25, 2020

"Estamos monitoreando y regularizando los precios de tortilla, huevo y pollo" Graciela Márquez, Secretaria de Economía, informa de las acciones que se han tomado en estos productos para evitar incrementos de precios pic.twitter.com/nAaTRGCCD7 — La Silla Rota (@lasillarota) March 25, 2020

FUERZA AÉREA TRAERÁ A MEXICANOS VARADOS EN ARGENTINA

El presidente López Obrador anunció que la Fuerza Aérea Mexicana traerá a los mexicanos que se encuentran varados en Argentina debido a la contingencia por el Covid-19.

Dijo que se tomarán todas las medidas sanitarias para garantizar que la repatriación de los connacionales se realice con los cuidados necesarios para la salud.

Indicó que se toman las medidas necesarias para evitar un deterioro mayor de la economía mexicana y de que se vean menos afectados los pequeños y medianos comerciantes.

ABIERTO A ESCUCHAR A CONSTELLATION BRANDS

Tras la consulta que se realizó en Mexicali, Baja California, sobre la instalación de una cervecera de Constellation Brands, el presidente López Obrador informó que los dueños de esta compañía lo han buscado para dialogar.

“Me buscaron los dueños de esta empresa; quieren un acuerdo y estoy en la mejor disposición de escucharlos y que nos escuchen, la gente voto por un cambio y dijimos no al discurso demagógico, mandar obedeciendo, democracia participativa”, comentó.

Dijo que la decisión sobre el no instalar la cervecera en Mexicali no ahuyentará las inversiones en el país, pues aseguró, él está a favor del crecimiento del país, sin embargo, éste debe estar acompañado por el bienestar de la población.

AGRADECE A MEDIOS POR TRANSMITIR MENSAJE

El presidente López Obrador reconoció y agradeció a los medios de comunicación que se sumaron a transmitir en vivo la conferencia que se dio en Palacio Nacional sobre el Covid-19 en la que se anunció la entrada a la fase 2 del coronavirus en México.

“Ayer nos vieron 18 millones de mexicanos con toda la cobertura porque nos mandaron los que participaron, nos mandaron sus audiencias y se hizo un análisis”, comentó.

“Les vamos a pedir que nos ayuden a que haya una mayor difusión cuando sea necesario, no diario, yo creo que como lo estamos haciendo normalmente se informa y cuando se necesite los convocamos”, señaló.

T-MEC

En tanto, la titular de la SE informó que esta mañana tendrá una conferencia telefónica con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la vice primera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, para atender temas sobre el T-MEC.

"Estamos avanzando rápidamente para tener los procedimiento necesarios para la puesta en marcha. El tratado ya está negociado, estamos preparando la legislación interna, los procedimientos aduaneros, las regulaciones para ponerlo en marcha cuanto antes", indicó.

AZÚCAR EN EU

Por otro lado, López Obrador informó que se logró que Estados Unidos aceptara la venta de azúcar mexicana en su territorio en una cantidad de un millón 421 mil 901 toneladas

“Queremos dar tres buenas noticias; la primera es que Estados Unidos aumentó la compra de azúcar a productores mexicanos, esto va a significar ayudar a este sector”, refirió el mandatario federal.

Por su parte, la titular de Economía, Graciela Márquez Colín, explicó que con las más de 1.4 millones de toneladas de azúcar se supera la cifra anterior de venta: un millón de toneladas.

Así, dijo, se benefician 15 estados del país, 27 municipios y alrededor de 15 millones de mexicanos.









(Luis Ramos/Diego Joaquín)