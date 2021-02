Así será gira de AMLO por 3 de los estados con más muertes por covid

Aunque dijo que aún falta una reunión con expertos de Salud mañana jueves para saber si vuelve a las giras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un plan detallado de su regreso a la "nueva normalidad" que incluye la visita a cinco estados del sur del país. Ahí, su principal actividad será dar banderazos para el arranque oficial de obras del Tren Maya.

Los registros de la Secretaría de Salud muestran que tres de los cinco estados que visitará el presidente están entre los diez que acumulan más muertes por covid.

Se trata de Tabasco con 424 víctimas, Veracruz con 416 y Quintana Roo con 304. Yucatán su ubica en el lugar 15 con 128 defunciones y Campeche se ubica en la parte baja de la tabla con 66 muertes.

El mandatario mexicano dijo en conferencia mañanera que en la reunión de ayer martes se acordó un nuevo encuentro para mañana jueves con expertos para determinar una serie de lineamientos para la “nueva normalidad” que arranca el lunes 1 de junio, con lo que se da por terminada la Jornada de Sana Distancia. El presidente remarcó que esto no significa que la población ya no se tiene que cuidar.

En la mañanera del viernes, informó, serán expuestos estos lineamientos generales en materia de educación, con una recomendación de carácter normativo, pero la cual no será obligatoria para gobiernos estatales y municipales. También, se explicarán puntos sobre las actividades que van a ir retornando a actividades como el sector automotriz, la construcción, la minería y las industrias esenciales.

"el viernes vamos a saber qué actividades entran a la nueva normalidad. En mi caso es probable que salga en el inicio de la nueva etapa, pero el lunes es probable que con todos los cuidados inicie una gira por el país: todos los estados son México"





ASÍ SERÁ LA GIRA DE REAPERTURA DE AMLO





El presidente López Obrador aseguró que seguirá las medidas para cuidarse durante la gira que realizará la próxima semana.

“Si estoy aquí cuidándome, puedo estar también en cualquier estado cuidándome y aprovecho para ver cosas, necesitamos ir regresando poco a poco a la nueva normalidad”, dijo.





La gira:





Martes, 2 de junio, Quintana Roo

El presidente viaja en avión, único vuelo de la gira, a Cancún para realizar a las 6 am la reunión de seguridad y a las 7 am la conferencia mañanera.

Luego, da el banderazo al primer tramo del Tren Maya, que va de Cancún a Valladolid, en un sitio en que está el cruce hacia Playa del Carmen y hacia Holbox, con representantes de la empresa que ya tiene el contrato.





Miércoles, 3 de junio, Mérida, Yucatán

Traslado por carretera. Reunión de seguridad y conferencia mañanera. Da el banderazo al tramo del Tren Maya que va de Mérida a Campeche.





Jueves, 4 de junio, Campeche y Tabasco

Traslado por carretera. Reunión de seguridad y conferencia mañanera. Da el banderazo a tramo de Tren Maya en Escárcega y el banderazo a otro tramo en Palenque.





Viernes, 5 de junio, Tabasco y Veracruz

Traslados por carretera. Reunión de seguridad y conferencia mañanera en Villahermosa. A mediodía, evaluación de trabajos de la refinería de Dos Bocas, a un año del arranque de las obras. Más tarde, supervisa obras de ampliación del Puerto de Coatzacoalcos.





Sábado, 6 de junio, Veracruz

Visita Cangrejera, Veracruz, para revisar obras de tren de refinación y visita a la refinería de Minatitlán.





Domingo, 7 de junio, Istmo y CDMX

Da el banderazo para rehabilitar la vía para el Tren del Istmo y de ahí en carretera hasta la Ciudad de México.





DATOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GIRA





El presidente López Obrador dio a conocer que, por recomendación de los expertos, no usará mucho los aviones, por lo que la gira sólo prevé un vuelo, de la Ciudad de México a Cancún, Quintana Roo.

Detalló que si la aerolínea tiene la regla de usar cubrebocas en los vuelos, él atenderá esa indicación.

Llamó a la población de las zonas que visitará a no asistir ya que no habrá actos multitudinarios, pues no se permiten reuniones mayores a 50 personas, siempre cuidando la sana distancia.

Destacó que desde el lunes habrá coordinadores del gobierno federal en dichas zonas para recoger peticiones y sentimientos de la gente. Recalcó que por ahora no puede tener contacto dinero con la gente.

Agregó que expresará se pésame a familiares de quienes han perdido la vida, que quiere hacerlo en cada estado, informarle a la gente de cómo vamos a salir adelantes de la crisis sanitaria y económica.

Destacó que el Tren Maya es muy importante porque son empleos, trabajo, que hacen falta en este momento.

También, llamó a sus adversarios a que lo ayuden y se porten bien, pidió que no vayan a provocar para echarles la culpa. “El que vaya (a sus actos), es charro conservador”, agregó.

Añadió que a su regreso de esta primera gira estará toda la semana siguiente en Palacio Nacional, para después emprende otra gira semanal por el norte del país.





(Luis Ramos)