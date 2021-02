Así será el programa Aprende en casa de clases virtuales de la SEP

En junio se iniciaría un periodo de evaluación para no perder la fecha de clausura del ciclo escolar, del 6 de julio. (Archivo)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que ante la extensión de la medida de emergencia por la pandemia de coronavirus, la cual contemplaba la suspensión de clases del 23 de marzo al 20 de abril, este lunes niños y niñas de educación básica retomarán su educación a través de clases virtuales; y en alineación con lo anunciado por el gobierno federal, el regreso a las aulas será hasta el próximo 1 de junio, sin embargo será sólo para un proceso de entrega de calificaciones pues la fecha de clausura del ciclo escolar 2019-2020 seguirá fijada para el 6 de julio.

Así lo informó el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Albarrán, a través de un video difundido en redes sociales, en el que detalla el programa Aprende en Casa, el cual será implementado a través de la televisión, la radio y la distribución de libros, especialmente en las zonas más alejadas del país, publica El Sol de México.

Para la evaluación de los estudiantes, el secretario propuso, entre otras medidas, que se considere una recopilación de relatos que los menores hagan sobre del periodo de confinamiento, entre otras actividades como música, ajedrez y conversar con los adultos y la compilen en una carpeta de evidencias.

Sin embargo, advirtió por el uso de las nuevas tecnologías “va a haber muchos errores y muchos problemas para lograr el aprendizaje a distancia. Seamos tolerantes porque esta es una herramienta que estamos construyendo en la emergencia, ya en su momento en el salón de clases, ustedes con sus saberes, con la experiencia y pedagogía sabrán cómo remediar el atraso de estas semanas, el lograr empatar el programa de estudios y cómo sacar adelante el curso para que podamos tener un ciclo 2019-2020 exitoso”.

En este sentido, Moctezuma instó al personal docente a “ignorar las críticas. Cuando ladran, Sancho, es que caminamos”, les dijo en un mensaje de 12 minutos y que se ha empezado a difundir entre los maestros. “El sector educativo no está paralizado, está tomando todos los elementos posibles para ayudar al mayor número de nuestros estudiantes, para incorporar a madres y padres de familia, y sobre todo para que quede claro que los maestros son insustituibles”.

Por otro lado, durante la XVIII Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el secretario dijo que el calendario aún estaría sujeto a modificaciones que se puedan hacer quizá el 15 de mayo, según evolucionen la pandemia y las medidas de la Secretaría de Salud.

De ser así la propuesta es que “se trabajaría dos semanas más de julio y se recorren las vacaciones al mes de agosto”, planteó el titular de la Secretaría de Educación Pública en la reunión virtual en la que participaron 78 autoridades estatales y de la SEP.

Por su parte, algunos de los secretarios y subsecretarios estatales de educación, pusieron de relieve que el mes de junio sería “remedial e incluso personalizado” para aquellos niños que no pudieron acceder a las plataformas creadas, no cuentan con televisión y no participaron de las clases virtuales del programa Aprende en Casa o del programa desarrollado en Google Education.

UNIVERSIDADES

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) presentó un conjunto de sugerencias que pueden ser consideradas por las instituciones asociadas, públicas y particulares, para mantener su operación de manera no presencial y garantizar la conclusión del periodo escolar establecido.

En reunión virtual con el Dr. Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación Superior y con la participación de titulares de instituciones de educación superior asociadas, el Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, reiteró el compromiso de colaborar con los gobiernos federal y estatales, en la atención de la emergencia sanitaria y reconoció el esfuerzo que las instituciones de educación superior están haciendo al difundir en sus páginas electrónicas información científica sobre el coronavirus causante de la enfermedad covid-19, y en coordinación con el sector salud, difundir las recomendaciones para prevenir el contagio.

El objetivo general que establece el documento de sugerencias, aprobado por los miembros del Consejo Nacional de la ANUIES, es lograr que los estudiantes concluyan éste período escolar; no obstante, la emergencia sanitaria.

En el documento se destacan los criterios que orientan las sugerencias, como es el pleno respeto a la autonomía de las universidades que gozan de ella por ley, a los derechos humanos y a los principios de la responsabilidad social que caracterizan a las organizaciones educativas, públicas y particulares.

Entre las medidas de contingencia destacan: sugerencias para atender y mantener comunicación con los estudiantes; considerar a los estudiantes en situación de desventaja socioeconómica; organizar de manera extraordinaria al personal docente; implementar la docencia en línea mediante el uso de plataformas informáticas; adecuar los contenidos de los programas de estudio y los criterios de evaluación; reprogramar el servicio social y las prácticas de laboratorio y campo, así como integrar una agenda de colaboración con los distintos órdenes de gobierno para continuar trabajando a favor del bienestar de la sociedad.

