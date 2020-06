Así será el nuevo ciclo escolar y este será el calendario

La nueva normalidad llegará a las escuelas mexicanas el próximo 10 de agosto, de acuerdo al nuevo calendario escolar publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El coronavirus covid-19 ha causado que el actual ciclo escolar termine a distancia el próximo 19 de junio.

EL CALENDARIO ESCOLAR

¿Cómo se evaluará a los alumnos de educación básica?

El acuerdo señala que esta será responsabilidad del maestro titular y se realizará tomando en cuenta la calificación de los periodos anteriores más el aprendizaje obtenido a distancia durante la contingencia.

"Se tomarán en cuenta los logros de los educandos en todo el ciclo escolar, por lo que, para el caso de educación primaria y secundaria, la calificación del tercer periodo será el promedio de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de evaluación previos, sumando a éste todos los elementos de valoración que el docente considere, entre otros: el esfuerzo realizado en forma autónoma por los educandos, el involucramiento de las y los educandos en alguno de los medios utilizados por la estrategia "Aprende en Casa" o las guías y actividades dirigidas a distancia por el titular del grupo", señala.

Para los alumnos que durante la contingencia no pudieron mantener comunicación con el profesor o no tuvieron acceso a la educación en línea o por televisión, su calificación será el resultado del promedio de sus calificaciones en períodos anteriores. Y agrega que el caso de preprimaria la aprobación será automática. También precisa que no se tomará en cuenta la asistencia.

No habrá exámenes para entrar a la secundaria

Para los niños que transitan de sexto de primaria a primero de secundaria, dice que, "no habrá exámenes de asignación. Los criterios para ubicar a los educandos serán su calificación, la proximidad del lugar de residencia a la escuela, la proximidad del centro de trabajo del padre, la madre o tutor a la escuela, o el hecho de tener hermanas o hermanos cursando la secundaria en la misma escuela".

¿Cuándo inicia periodo de regularización?

El periodo de inscripciones y reinscripciones serán el 6 y 7 de agosto. El día 10 iniciará el proceso de regularización para niños "para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior y tendrá una duración mínima de tres semanas; el colectivo docente o el titular del grupo podrán determinar la ampliación de este periodo".

Medidas de higiene

Las medidas de seguridad e higiene en la "nueva actualidad" prevén filtros de seguridad en casa, escuela y salón de clases.

También, garantizar el acceso a jabón y agua.

Usar de manera obligatoria cubrebocas o pañuelos sobre nariz y boca.

Continuar con las medidas implementadas de sana distancia como evitar filas en las entradas y salidas.

Recreos escalonados

Lugares fijos asignados por estudiante en el salón de clase.

Asistencia alternada durante el periodo de valoración diagnóstica.

Maximizar el uso de espacios abiertos.

Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que aglomeren a la comunidad escolar.

(Luis Ramos)