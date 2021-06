Así se vivirá la disputa entre partidos en la Cámara de Diputados

En la 65 legislatura de la Cámara de Diputados, los partidos que integran las coaliciones "Juntos Hacemos Historia" y "Va por México" se verán obligados a negociar entre sí para la aprobación de leyes, el presupuesto anual y la distribución de cargos dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro.

José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), adelantó que, al perder Morena la mayoría calificada, tendrá como principal dificultad realizar cambios a la constitución y nombramientos en organismos autónomos.

"Sí es una derrota, aunque relativa. Triunfo hubiera sido mantener la mayoría calificada pero no fue así", aseguró.

Javier Martín, constitucionalista del CIDE, consideró que "la Cámara dejará de ser una oficialía de partes del presidente como ocurrió en los últimos tres años. El un resultado es mixto: ni Morena gana todo, pero la oposición se consolida".

En la primera semana de septiembre próximo, el primer cargo que se disputarán ambas fuerzas políticas –Morena y sus aliados versus la oposición– será la presidencia de la Mesa Directiva. Por ser rotativa, durante la 64 legislatura, primero la presidió el morenista Porfirio Muñoz; después, la panista Laura Rojas y; por último, la priista Dulce María Sauri.

Dichas elecciones no fueron fáciles. Morena empató la presidencia de este cargo con el nombramiento de Mario Delgado como presidente de la Junta de Coordinación Política, por ser coordinador de la bancada más grande y, aunque ambos órganos no podían ser presididos por el mismo partido, así ocurrió.

Hoy, los resultados de la jornada electoral perfilan una nueva integración; pues estaría por verse si Morena repite en ambos cargos el primer año. Según los conteos rápidos del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena conserva la primera fuerza con hasta 203 legisladores; seguido del PAN, con hasta 117 curules; y el PRI con hasta 75 diputados.

Si, al tener un contrapeso Morena no puede encabezar ambos órganos, tendría que elegir entre la Jucopo –donde se determina qué temas suben o no a pleno, qué dictámenes avanzan o no en comisiones y cómo se distribuye el presupuesto de la Cámara– y la Mesa Directiva, cargo que el PAN tiene ya en la mira, pues ya perfila al ex secretario de Gobernación, en la administración foxista, Santiago Creel.

Los panistas que, en las últimas tres legislaturas han presidido la Mesa Directiva de San Lázaro han sido Laura Rojas, Guadalupe Murguía, Javier Bolañoz, José González Morfín y Ricardo Anaya, quien aspira a ser el candidato presidencial del PAN, en 2024.

HAY MAYORÍAS... ¿O NO?

José Antonio Crespo afirmó que el reposicionamiento de PAN y PRI no los convierte en partidos mayoritarios, "los hace medianos más que pequeños, salen ganando". Según el especialista, "a ambos les convendría mantener la alianza, porque la gente votó por eso y, si no cumplen, en el 2024 les irá más mal".

Javier Martín se refirió al nuevo grupo que encabezarían el Partido Verde y Movimiento Ciudadano; seguido de otro más pequeño, el Partido del Trabajo y el PRD. Destacó que ambos grupos jugarían a ser el "partido bisagra".

Si "Va por México" respeta que su alianza electoral en el terreno legislativo, el PAN y el PRI exigirán su derecho para presidir la Jucopo en uno de los próximos tres años. Y, aunque Morena reafirmó que mantendrá su pacto con el PT y el PVEM, está por verse si ambas bancadas, de frente a la sucesión presidencial, jugarán con el partido oficialista sin recibir ningún beneficio político a cambio.

La noche del mismo domingo, el senador y uno de los líderes del Partido Verde, Manuel Velasco, deslizó la posibilidad de replantear su alianza legislativa con la Morena.

"Están elevando su precio, nada más", consideró Crespo. "Como partido bisagra cobrarán más caro el apoyo, claramente el Verde sale ganando. No sé cómo hacen en cada elección para ganar 5% o 7% de los electores, qué les ofrece. Pero votan por ellos y eso le permite sacar provecho. Ahora, lo cobrará caro a Morena".

Enrique Gutiérrez, experto en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), afirmó que "será importante observar si el bloque de Morena, PT y el Partido Verde se fortalece, no solo como alianza electoral, sino de gobierno".

NEGOCIACIONES, FORZOSO APRENDIZAJE

A decir de los expertos, Morena deberá aprender a negociar, no solo las posiciones dentro del Congreso –como ya ocurre en el Senado–, también las reformas que sean trascendentales para el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para la aprobación del Presupuesto de Egresos y los montos que se les dará a proyectos prioritarios como la construcción del Tren Maya, la refinería para Petróleos Mexicanos en Dos Bocas y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Morena deberá, forzosamente, entablar mesas de negociación con la oposición.

Lo mismo ocurrirá con la integración de las Comisiones Legislativas, donde seguramente Morena buscará quedarse con las de Presupuesto y Hacienda; pues de ambas depende la integración y aprobación del paquete presupuestal 2022, 2023 y 2024.

Estas comisiones también deciden cuánto dinero se destina a programas sociales como la pensión para adultos mayores, las Becas para el Bienestar Benito Juárez y Sembrando Vida. En este tema, también juegan un papel relevante las Comisiones de Desarrollo Social, Economía, Salud, Educación y Seguridad Social.

También destacará la pelea por presidir e integrar la Sección Instructora, en caso de que la actual Legislatura no concluya la resolución de los desafueros del petista Mauricio Toledo y del morenista Saúl Huerta.

