Así se organizan hondureños para una nueva Caravana Migrante

Con relación a las declaraciones de la secretaria de la Secretaría de Gobernación de Mexico Olga Sanchez Cordero, en el sentido de que en Honduras se esta formando la "caravana Madre" compuesta por mas de 20 mil migrantes queremos informar que nosotros no somos ni organizadores, ni promotores de tal caravana. Por lo tanto no tenemos ninguna información al respecto, es mas no sabemos cual es la fuente de información de gobierno de Mexico. Les sugiero también lean la información respecto a que el gobierno de AMLO aplicará medidas de contención de la migración en todo el territorio mexicano”, indicó.