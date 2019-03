Así se organizan hondureños para una nueva Caravana Migrante

SHARENII GUZMÁN 28/03/2019 08:07 p.m.

Mediante redes sociales y grupos de WhatsApp, hondureños convocan a una nueva Caravana Migrante que saldrá este 30 de marzo de la comunidad de San Pedro Sula que tiene el objetivo de llegar a la frontera mexicana con Estados Unidos para pedir refugio.

La noche del pasado miércoles, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero anunció que el gobierno mexicano tenía la información de que en Honduras se está formando un nuevo éxodo, que le llamaban la Caravana Madre y que presuntamente estaba integrada por 20 mil personas.

TE RECOMENDAMOS: Trump advierte a México: "Vamos a cerrar la maldita frontera"

Sin embargo, este jueves la vicecanciller de Honduras, Nelly Jeréz rechazó que la nueva Caravana que está a punto de salir de su país tuviera una convocatoria de 20 mil personas y lamentó que esa información lo único que genera es promover que sus connacionales quieran huir. "No tenemos nada de eso, no tenemos ningún indicativo de ello”, dijo a la prensa local.

¿Qué se dice en redes sociales?

En la página de Facebook “Caravana Migrante” se convocó desde el 25 de marzo a un éxodo que partirá este 30 de marzo a las 5:00 horas desde la Central Metropolitana en San Pedro Sula. En el flyer que está circulando en redes sociales dice: “Buscamos refugio. En Honduras nos matan”.

En los comentarios del post donde se hace la convocatoria se ha intentado desincentivar a los hondureños que quieran participar en la caravana. Perfiles de Facebook publican que no son bienvenidos, que mejor se queden en su país y luchen allá, “que los mexicanos no los quieren”.

En otra página se publicó: “Y no es mentira son miles de hondureños que quieren salir del país. Se esta formando la "Caravana Madre" que busca llegar a USA integrada por mas de 20,000 para hacerle frente a la represión contra los migrantes”.

En tanto, Alfonso Guerrero, integrante de Radio Bemba, deslindó en su cuenta de Facebook que su organización fuera la promovente de la supuesta Caravana Madre.

Con relación a las declaraciones de la secretaria de la Secretaría de Gobernación de Mexico Olga Sanchez Cordero, en el sentido de que en Honduras se esta formando la "caravana Madre" compuesta por mas de 20 mil migrantes queremos informar que nosotros no somos ni organizadores, ni promotores de tal caravana. Por lo tanto no tenemos ninguna información al respecto, es mas no sabemos cual es la fuente de información de gobierno de Mexico. Les sugiero también lean la información respecto a que el gobierno de AMLO aplicará medidas de contención de la migración en todo el territorio mexicano”, indicó.

A pesar de que no se ha confirmado el número de personas que participen en este nuevo éxodo, sí hay hondureños que partirán de San Pedro Sula. En un grupo de WhatsApp hay quienes dicen que estarán ahí e intentarán pasar a México para cruzar hacia Estados Unidos, incluso se dan consejos entre ellos.

“El sábado salimos temprano, amen, bendito sea Dios”, “El sábado a las 5 de la mañana la caravana debe empezar a avanzar, pa delante… Todos vamos a llegar, animooo”, “Hay que salir rápido antes de que los mexicanos se pongan perros”, dicen los mensajes en WhatsApp.

“Iba a comentar con lo de pasar a Tapachula e irse hasta Huixtla, ya no se va a poder, porque no están dejando pasar hasta la mera ciudad, sino que los hacen seguir hasta Pijijiapan, creo que sería muy cansado si no descansan aquí en Tapachula”, refiere otro mensaje.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrecen en Facebook visas humanitarias a migrantes en mil 300 dólares

Un hondureño consultado por La Silla Rota y que participó en la última Caravana Migrante, pero que regresó a su país, debido a que no encontró trabajo en México, aseguró que sí están convocando a una nueva caravana y que hay personas que se aventurarán a cruzar.

Sin embargo, reconoció que también hay gente que ya no se está animando, debido a los comentarios de mexicanos sobre que no los quieren y de las advertencias sobre los peligros que podrían correr en territorio nacional.

Organizaciones civiles están a la expectativa

Fuentes de la organización civil Sin Fronteras refirieron que están a la expectativa, aunque aún no tienen mucha información. Comentaron que lo que les preocupa, porque no se les está dando el apoyo adecuado, es la caravana de centroamericanos que ya está en el sur de México y que está integrada en su mayoría por mujeres y niños.

Después de pasar la noche se calcula que entre 1500 y 1800 personas esperaron en el centro deportivo de Acacoyahua (Chiapas) en espera de poder acceder a trámites para la obtención de la Tarjeta por Razones Humanitarias TRH, información que desde el día de ayer autoridades de protección civil federal indicaron. Al acudir a las instalaciones del centro deportivo pudimos observar que se encuentra cerrado con vigilancia y control por parte la policía municipal. Hay una fila para salir y entrar con un registro de nombres, mismo que les permite volver a ingresar”, señaló el colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano mediante un comunicado.

En tanto, Rodrigo Abeja, integrante de la asociación civil, Pueblo Sin Fronteras dijo a La Silla Rota que “nosotros entre la red de compas deportados y personas que están en contacto con sus comunidades no teníamos indicios de tal evento, pero después de la propaganda desde Segob, las personas ya empiezan hablar de la Madre de las Caravanas…”.

LEA TAMBIEN Van 138 migrantes detenidos en 24 horas en Tamaulipas En las últimas 24 horas suman 138 los migrantes asegurados en territorio tamaulipeco, ello tras la desaparición de 22 pasajeros de la línea Transpaís

LEA TAMBIEN Saturadas casas de migrantes en Nuevo Laredo Los migrantes que pueda haber actualmente en Nuevo Laredo pudieran ser más de mil ya que hay migrantes los cuales no se encuentran registrados

LEA TAMBIEN Corridos y mariachis, estrategia legal para migrantes en EU Echan mano de la música como recurso de comunicación para educar sobre los derechos de los migrantes indocumentados en la Unión Americana

djh