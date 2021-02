Así se le cuadran testigos a “El Chapo” durante juicio

En los más de dos meses y medio que han transcurrido en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera han desfilado múltiples testigos, algunos de ellos que en algún tiempo fueron sus asociados, algunos de los cuales han mostrado que aún tienen respeto por quien fuera el líder del cártel de Sinaloa.

Dámaso López Núñez, “El Licenciado”

Este miércoles fue el segundo día de declaraciones como testigo colaborador. Al final de su declaración, luego de acusar a Emma Coronel de orquestar la segunda fuga de Guzmán Loera y culpar a "Los Chapitos" del asesinato del periodista Javier Valdez, fue cuestionado sobre un gesto que hizo a "El Chapo" el martes.

En su primer día como testigo protegido, "El Licenciado" dio un pequeño gesto de respeto a Guzmán Loera, cuando, al tomar el puesto de testigo, mirándolo asintió con la cabeza y puso su puño derecho en el pecho.

Al ser cuestionado al respecto, Dámaso dijo que lo había hecho porque "lo amo", entonces fue revirado inmediatamente: Entonces ¿por qué está testificando contra "El Chapo"?, a lo que respondió: "Las circunstancias me han colocado en este lugar".

Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”

En el último día como testigo en el juicio contra Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, el narcotraficante Vicente Zambada Niebla, ''Vicentillo'', declaró que el capo no es su enemigo.

Ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y al concluir la audiencia ''El Vicentillo'' se despidió de Guzmán Loera con un ligero cabeceo, que el acusado correspondió.

De acuerdo con los especialistas esta fue la última vez que ambos narcotraficantes se vean cara a cara, ya que ''Vicentillo'' se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde 2010.

Durante sus declaraciones, ''Vicentillo'' llamó ''compadre'' al Chapo en varias ocasiones, y declaró que "no es su enemigo", pero que se comprometió a cooperar con la Fiscalía.

"No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo," respondió el narcotraficante a la acusación de Eduardo Balarezo, abogado de Guzmán Loera, de que por la información que ya reveló sobre su cliente, podía considerarlo su adversario.

Jorge y Alex Cifuentes

Jorge Cifuentes, capo colombiano que trabajó para el Cártel de Sinaloa, pasó delante de "El Chapo", cruzó sus brazos sobre su pecho y los bombeó hacia adelante y hacia atrás.

Alex Cifuentes, hermano de Jorge, asintió con la cabeza mirando a Guzmán Loera antes de salir de la sala.

