Así se frenó la sangrienta lucha por La Laguna en ocho años

La Laguna, una zona del norte del país en la que se unen los estados de Coahuila y Durango, protagonizó una de las guerras más violentas del crimen organizado, cuando "Los Zetas" y el Cártel de Sinaloa se enfrentaron.

Hoy, sin embargo, La Laguna es un caso exitoso de seguridad, donde la violencia ha ido a la baja, en contraste con la tendencia nacional, donde la sangre derramada se ha disparado.

Así lo señala la investigación del Colegio de México titulada "Reconquistando La Laguna: Los Zetas, el Estado y la Sociedad Organizada", escrita por Sergio Aguayo, Jacobo Dayán y Javier Garza Ramos.

LA IMPORTANCIA DE LA LAGUNA

La importancia de La Laguna en el crimen organizado es primordialmente su ubicación geográfica, es la conexión del Pacífico con Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, principales puntos en el trasiego de drogas a Estados Unidos.

Cuando se habla del Pacífico, se trata de estados como Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima y Guerrero, zonas estratégicas en el narcotráfico, en esas entidades se siembra droga, se recibe proveniente de Sudamérica o llegan precursores químicos de Asia para fabricarlas en laboratorios clandestinos.

En la década de los ochenta y noventa, La Laguna -señala la investigación del Colegio de México- era controlada por el Cártel de Juárez y sus jefes Rafael Aguilar Guajardo y Amado Carrillo Fuentes.

Sin embargo, tras la muerte de ambos y la ruptura del Cártel de Juárez con el Cártel de Sinaloa, viejos aliados, La Laguna quedó a principios de los dosmiles en manos de los de Sinaloa, encabezados por Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", e Ismael Zambada García, "El Mayo".

La Laguna, al colindar con Durango y Chihuahua, así como estar cerca de tierras sinaloenses, era importante para el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, del lado del Golfo no se quedaron de brazos cruzados. El Cártel del Golfo, a través de su entonces brazo armado, "Los Zetas", comenzó a expandirse más allá de Tamaulipas, su bastión criminal, llegó entonces a Nuevo León, Veracruz y, claro, Coahuila.

"Los Zetas" eran encabezados por Heriberto Lazcano, "El Lazca"; y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "El Z-40" y "El Z-43".

La Laguna se convirtió en la frontera entre el territorio del Pacífico, controlado en su mayoría por el Cártel de Sinaloa; y del Golfo, con presencia de "Los Zetas".

La guerra comenzó, según la investigación de Aguayo, Dayán y Garza, en 2007 y terminó en 2014. Ocho años de violencia.

LA VIOLENCIA DESMEDIDA DE LOS ZETAS

En el texto "Reconquistando La Laguna", los autores culpan principalmente a "Los Zetas" de esta violencia que alcanzó los más de mil asesinatos anuales en La Laguna y una tasa de hasta casi 100 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Aseguran que el Cártel de Sinaloa, de alguna manera, tiene una política no escrita de no meterse con la población.

"En el documental Clandestino, David Beriain entrevistó a un mando medio del cártel sinaloense quien explicó las normas fijadas por Joaquín Guzmán: ´respeto a la gente civil, no robar, no extorsionar, no matar por paga, no secuestrar´.", señala la investigación.

Y añade: "Uno de los agentes de la DEA que persiguió al Chapo coincide con que éste tenía una actitud ´mesurada y circunspecta´; era muy cuidadoso con el uso de la fuerza".

En contraste, "Los Zetas" -señala el libro- "practicaba una brutalidad sistémica como parte de su modelo empresarial" y ejemplifican: "involucraban formas de asesinato espectaculares y sofisticadas, como el desmembramiento, la decapitación y la disolución de restos humanos en ácido [...] además del narcotráfico, se dedicaron a extraerle el patrimonio a la sociedad a través del secuestro y la extorsión".

Incluso, la investigación del Colegio de México culpa a "Los Zetas" de "militarizar" a los cárteles, pues llevó al Cártel de Sinaloa a crear a "Los Pelones" y "Gente Nueva", a los Beltrán Leyva a las Fuerzas Especiales de Arturo, y al Cártel de Juárez a "La Línea" y "Los Aztecas".

Durante ese lapso, en Coahuila y Durango ocurrieron varias masacres perpetradas principalmente por "Los Zetas" como la masacre de Allende, en 2011, un ataque tan brutal del que no hay claridad sobre el número de víctimas, aunque se habla de hasta 300 muertos. O la balacera realizada en las afueras del estadio de Torreón en agosto del 2011.

También, durante su guerra, ambos cárteles tenían a su disposición las cárceles como cuarteles. "Los Zetas" controlaban el penal de Piedras Negras, en Coahuila, y el Cártel de Sinaloa la cárcel de Gómez Palacio, en Durango.

Sin mencionar las masacres fuera de La Laguna, como la de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, cuando ejecutaron a 72 migrantes, o el atentado contra el Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, el 26 de agosto del 2011, cuando incendiaron el lugar dejando un saldo de 52 muertos y 10 heridos.

LA RECONQUISTA

A partir de 2010, tres años después del inicio de la guerra en La Laguna, se comenzó una cacería contra "Los Zetas" por parte del gobierno mexicano, entonces encabezado por Felipe Calderón, y con presión de las autoridades estadounidenses un año después cuando Barack Obama los calificó como el objetivo principal en el combate contra el narcotráfico.

La principal razón fue la violencia brutal y sistémica empleada por el cártel, así como la presión estadounidense luego que "Los Zetas" mataran a un miembro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en San Luis Potosí e hirieran a otro.

Ahora sabemos que, tras la detención de Genaro García Luna por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, había un interés aún mayor por acabar con "Los Zetas", sus enemigos.

Enrique Peña Nieto mantuvo esa cacería, misma que siguieron los gobiernos de Coahuila y Durango, encabezados entonces por Rubén Moreira y Jorge Herrera, así como las autoridades municipales y buena parte de la sociedad organizada.

"El Lazca" fue abatido en 2012, en Coahuila, "El Z-40" detenido en 2013, en Tamaulipas, y "El Z-42" en 2015, en Nuevo León, fracturando a "Los Zetas", que desde entonces, y en el declive, están divididos en varias células criminales.

A partir del 2015, la violencia en La Laguna disminuyó considerablemente y no ha vuelto a subir en números importantes. Ya no se rebasaron los 200 asesinatos anuales y la tasa ha sido de menos de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes.

El 24 de septiembre de 2019, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, participó en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, ahí comentó que La Laguna es "el mejor modelo de colaboración intermunicipal o de zona conurbada que hay en materia de seguridad en el país".



Y añadió: "Es un modelo que invariablemente promovemos en nuestros recorridos por el país".

Durazo atribuyó el éxito al Mando Especial, una original estructura de mando de la cual depende la Policía Metropolitana y la Unidad Metropolitana Antisecuestros que ha permitido la coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales y municipales de las dos entidades.

