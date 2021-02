Así se expresa Emma Coronel de Kate del Castillo (Video)

Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, rechazó que sienta celos de Kate del Castillo, luego del intercambio de mensajes en los que el capo mostraba admiración por la actriz y hasta cariño.

“Tanto así como una relación, no hay relación. No sé qué tan ciertos, que tan reales sean esos mensajes. No tengo nada en contra de la señora, no tengo celos, admiro su trabajo, como mujer trabajadora”, dijo en una entrevista para Univisión.

A pregunta de si le gustaría que Kate del Castillo la representara en una película. “Dijo que sería un honor que una actriz con la que carrera que ella tiene”.

Sobre una supuesta prótesis de Guzmán Loera en sus genitales, Coronel dijo que: “No tengo idea. Se me hace que exageraron en inventarle cosas”.





En cuanto al arresto de “El Chapo” en Mazatlán el 22 de febrero de 2014, describió el suceso de la siguiente manera: “Fue a las 6 de la mañana escuchamos que tumbaron las puertas, voces que se estaban identificando. Yo no los vi porque rápido me vendaron los ojos. Escuchaba que hablaban inglés, por esa cuestión y por versiones de que participó el gobierno americano”.

Cuando se le cuestionó en el sentido de que Donald Trump dice que “El Chapo” lo amenazó de muerte, ella se ríe y concluye: “El señor se da demasiada importancia, pero él sería incapaz de amenazar a alguien”.





JGM