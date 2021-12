Así se estrenan las Fuerzas Armadas en la distribución de medicamentos

Las Fuerzas Armadas ya entran a la distribución de medicamentos y material de curación, a través de la implementación del Comando Nacional de Insumos para la Salud. Se encargarán de entregar en las unidades médicas del país solamente los productos que corresponden a "caja seca".

El pasado 26 de noviembre se formalizó la minuta de trabajo mediante la cual se estableció la instalación del Comando de Distribución Nacional de Insumos para la Salud para la entrega por parte de las Fuerzas Armadas y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

Este acuerdo para que las Fuerzas Armadas distribuyan medicamentos fue firmado por el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y Birmex.

De acuerdo con un documento del IMSS en manos de La Silla Rota, las Fuerzas Armadas comienzan ya a distribuir medicamentos para el cierre de 2021 y el arranque de 2022.

En el oficio firmado por Eduardo Thomas Ulloa, titular de la Unidad de Administración, y fechado el 2 de diciembre se indica a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y a las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) los "Criterios generales para garantizar la continuidad del proceso del abasto en el cierre del ejercicio 2021 y en la apertura del ejercicio 2022".

En uno de los 11 puntos del documento se detalla cuál será el papel de las Fuerzas Armadas en el Sector Salud a partir de ahora.

"Las Fuerzas Armadas de México, en un esfuerzo sin precedentes, y con el firme propósito de apoyar al Sector Salud trasladarán insumos médicos que correspondan exclusivamente a caja seca, por lo que cada uno de los OOAD y de las UMAE deberán acompañar y auxiliar a las Fuerzas Armadas de México para que las entregas de los insumos se realicen de manera efectiva, oportuna y sin contratiempos, conforme para lo que para tal efecto comunique la Coordinación de Control de Abasto o los órganos normativos que dependan dicha Coordinación", se especifica en el oficio.

La Silla Rota adelantó la semana pasada que el gobierno ya tenía lista la estrategia para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la distribución de medicamentos e insumos de salud.

El presidente López Obrador aprovechó la 112 Asamblea General Ordinaria del IMSS, que se llevó a cabo en Palacio Nacional, para recordar que su gobierno seguía trabajando en crear un sistema de distribución y fue ahí donde hizo el primer anuncio de que las Fuerzas Armadas se harán cargo de este proceso.

"Es un desafío, pero nosotros estamos acostumbrados a eso, cómo logramos la distribución de las vacunas, se creó mecanismo de distribución de logística con el apoyo de las Fuerzas Armadas, si es necesario de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar, van a estar en las unidades médicas de salud, y los hospitales, todos los medicamentos, eso es un compromiso", dijo López Obrador.

No es la primera vez que el presidente habla de hacer llegar los insumos para la salud a todo el país, ya que en varias ocasiones ha hecho referencia a que su gobierno logrará llevarlos hasta los lugares más lejanos, como lo hacen las empresas de refrescos y de botanas.

"Ya se compró la medicina, pero ahora es la distribución, porque resulta que se compró la medicina y se hizo compra con algunas empresas distribuidoras y no sé si por ineficiencia o mala fe no distribuyeron, esto es como una carrera de obstáculos, porque es mucha hambre de dinero, el dinero es para ellos como decía Hidalgo, su dios.

"Entonces ahora vamos a que entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados, no van a faltar, me dejo de llamar Andrés Manuel, todos vamos a entrarle, pero le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas, cómo no. Si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos, por qué no vamos a poder nosotros, son medicinas", enfatizó en la conferencia matutina del 25 de noviembre.

HASTA DICIEMBRE, METEN ACELERADOR A DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

En el mismo oficio, el Seguro Social indicó que los contratos con los operadores logísticos, es decir los distribuidores, concluyen el 31 de diciembre de 2021, por lo que las OOAD y las UMAE deben ampliar sus horarios de recepción de medicamentos, incluso en fin de semana, durante este mes.

Asimismo, señaló que deberán ampliar de manera temporal la capacidad instalada de resguardo de los inventarios de seguridad de medicamentos y otros insumos para la salud.

El IMSS indicó a las OOAD y las UMAE que deben gestionar también la extensión de los contratos actuales hasta el primer trimestre de 2022 para garantizar la continuidad del suministro de insumos.

Cabe recordar que actualmente el gobierno tiene abiertos dos procesos de compra consolidada de medicamentos e insumos para 2022, uno a través del Insabi y otro con la UNOPS.

