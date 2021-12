Así se conocieron Emma Coronel y Anabel Hernández

El 23 de septiembre de 2018, Anabel Hernández fue contactada por Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", narra la periodista en su libro "Emma y las Otras Señoras del Narco".

"Hace más de un año te di una entrevista en un restaurante de Sinaloa, ¿sabes quién soy?", fue el mensaje que Hernández recibió a su WhatsApp proveniente de un número desconocido, "Mar & Sea", añadió la remitente, en referencia al establecimiento ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la ribera del río Humaya en Culiacán.

Emma Coronel (Fotografía: YouTube Telemundo)

"Ella estaba ahí, al filo del precipicio cuando me llamó aquella noche del 23 de septiembre de 2018. ¿Por cuánto tiempo Emma podía seguir aguantando la respiración? ¿Cuándo iba a explotar la caldera?", se pregunta la investigadora periodística en su reciente publicación (Grijalbo, 2021).

La periodista Anabel Hernández presentó su libro en la FIL de Guadalajara 2021, donde afirmó que la información con la que exhibió a varias famosas de Televisa, de presuntamente sostener relaciones con narcotraficantes está muy bien documentada.

El libro menciona que famosas como Galilea Montijo sostuvieron relaciones amorosas y laborales con los capos del narcotráfico más buscados como Arturo Beltrán Leyva.

También se señala que la agresión a Salvador Cabañas se dio por un supuesto triángulo amoroso entre el futbolista, la actriz Arleth Terán y el narcotraficante Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como "La Barbie"

¿CÓMO SE CONOCIERON EMMA CORONEL Y ANABEL HERNÁNDEZ?

La periodista cuenta que en el año 2007 fue la primera vez que escuchó hablar de ella, durante su investigación para el libro "Los señores del narco" (2010). "Supe de su matrimonio con el Chapo semanas después de que ocurrió gracias a un informante cuyo amigo había sido uno de los invitados", narra Anabel.

Fue hasta febrero de 2016 que se dio el único encuentro que han sostenido ambas mujeres, en la primera entrevista de Emma Coronel. "No hubo ninguna condición de por medio ni temas vetados", más que la solicitud de ser ella quien fijara el lugar del encuentro: el Mar & Sea.

"Emma era, al menos en apariencia, una mujer totalmente distinta a las fotos que yo conservaba de cuando tenía 17 años. No era sólo el paso del tiempo natural, sino como si toda esa alteración estética fuera una especie de armadura que escondía a la persona que había sido antes de conocer al Chapo", cuenta la periodista.

EMMA Y EL BAILE QUE LO CAMBIÓ TODO

A principios de 2006, cuando ella tenía 17 años, su novio de la adolescencia la invitó a un baile en una ranchería vecina.

"Al llegar al baile rápido tomaron el centro de la pista, pero al poco tiempo se cruzaron con otra pareja conformada por un hombre que ya rondaba los 50 años y una muchacha. Emma y el hombre se quedaron de frente, cada uno con su respectiva pareja; el señor le sonrió en forma de coqueteo", narra Hernández.

Al terminar esa pieza, un mensajero le preguntó a Emma si quería bailar con ese mismo señor. "Sí, claro que sí", dijo ella. Así conoció a Joaquín Guzmán Loera. "Yo no sabía que él era la persona que decían... yo nunca ponía atención en las noticias", dijo Emma a Anabel.

Cuenta que desde ese baile no lo volvió a ver hasta finales de 2006, cuando participó en el concurso de belleza de la Feria del Café y la Guayaba. Emma niega que haya ganado aquel concurso por influencia de Guzmán Loera.

"Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, la forma de tratarme. La forma en que nos empezamos a llevar, que primero fue como amigos. No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser".

Emma gana el concurso de la Feria del Café y la Guayaba (Fotografía: YouTube Telemundo)

Aún siendo menor de edad, los padres de Emma le permitían que saliera con Joaquín Guzmán y el día de su cumpleaños 18, el 2 de julio de 2007, El Chapo y Emma Coronel se casaron.

Luego de ser convencida de establecerse en Culiacán, siguió estudiando, acabó la preparatoria e ingresó a la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sinaloa, le habría gustado ser periodista.

"Con el pretexto de que era el narcotraficante más buscado, el Chapo nunca vivió con Emma un matrimonio en forma. Se veían esporádicamente hasta que los encuentros fueron casi inexistentes.

A finales de 2010 y principios de 2011 Emma quedó embarazada. Las gemelas nacieron el 15 de agosto de 2011, cuando Emma tenía 22 años. Se trata de las hijas 17 y 18 en la cuenta personal de Guzmán Loera, según él mismo se adjudica.

Emma asegura que la maternidad la hizo madurar. "Cuando Emma habló de sus hijas, fue otro de los pocos momentos en los que dejó asomar alguna emoción auténtica detrás de la máscara.

"¿Usted sabía a qué se dedicaba? ¿Sabía que traficaba drogas?", preguntó Anabel a Emma, quien contestó: "No", mientras ladeaba la cabeza y miraba a los ojos a la periodista. "A mí no me consta que él trafique drogas. Nunca he visto drogas con él ni con nadie", agregó.

"Al verla y escucharla daba la sensación de estar ante una de esas muñecas que habla y camina si se les aprieta un botón".

