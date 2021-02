Así se comportó la economía en el primer año de AMLO

“La economía si bien no se encuentra en recesión, si se percibe un claro estancamiento, la informalidad ha aumentado casi 6 de cada 10 personas en capacidad de trabajar (PEA) simplemente no son parte de las aportaciones tributarias. Hay contados aciertos pero estos no tienen que ver con la economía, en su ataque a la corrupción, desafortunadamente su partido político presenta el mismo comportamiento”, dijo Vergara.